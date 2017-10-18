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    18 октября 2017

    Представлены компьютерные корпуса NZXT H700i, H400i и H200i : В корпуса NZXT H700i, H400i и H200i встроен цифровой контроллер вентиляторов и подсветки

    20:249

    До конца года Intel выпустит «первую в отрасли микросхему для обработки нейронных сетей» — Intel Nervana Neural Network Processor: Intel Nervana Neural Network Processor — новое имя семейства ускорителей Lake Crest

    19:4115

    Nanya вернется на рынок серверной памяти DRAM: В текущем квартале должен начаться серийный выпуск 20-нанометровых микросхем DDR4 плотностью 8 Гбит

    19:36

    ПО Geekbench указывает на наличие в смартфоне Xiaomi Redmi Note 5 старой платформы Qualcomm, но результаты тестов этому не соответствуют: Xiaomi Redmi Note 5 появился в базе Geekbench

    19:085

    Представлен объектив Zeiss Milvus 1.4/25 : Объектив Zeiss Milvus 1.4/25 оценен производителем в 2399 евро

    19:0013

    Всего за один день рыночная стоимость IBM выросла на 12,6 млрд долларов: Акции IBM, с начала года подешевевшие на 12%, показали крупнейший за последние годы рост

    18:3016

    Новые блоки питания Cooler Master MasterWatt характеризуются мощностью от 450 до 750 Вт: Cooler Master обновила семейство БП MasterWatt

    18:192

    Панели для планшетов дешевеют: Наблюдатели ожидают, что панели для планшетов будут дешеветь в течение всего квартала

    18:085

    Nanya нарастила чистую прибыль более чем в шесть раз: Nanya отчиталась за третий квартал 2017 года

    17:531

    Google подтверждает, что ОС Android 8.1 Oreo выйдет в ближайшие недели: Обновление активизирует процессор обработки изображений Pixel Visual Core

    17:5153

    В Нидерландах открыли первый в мире мост, созданный посредством 3D-печати: Первый в мире напечатанный мост появился в Голландии

    17:394

    Microsoft возродила легендарную мышку IntelliMouse Explorer 3.0 в виде модели Classic Intellimouse: Microsoft Classic Intellimouse является современной копией мышки IntelliMouse Explorer 3.0

    17:1214

    Видео дня: первый в мире бой огромных управляемых человекоподобных роботов : Роботы Megabots и Suidobashi выяснили отношения в бою

    16:5948

    Для Cree минувший квартал оказался убыточным: Известный производитель светодиодов опубликовал отчет за первый квартал 2018 финансового года

    15:281

    Представлен объектив Leica Thambar-M 90mm f/2.2, назван срок начала продаж и цена: Полнокадровый объектив с ручной фокусировкой является современным вариантом модели 1935 года

    15:1219

    Смартфон Oppo F5 получил сдвоенную фронтальную камеру разрешением 12 Мп: Работает Oppo F5 под управлением Android 7 Nougat с оболочкой ColorOS 3.1

    14:301

    Samsung готова к производству полупроводниковой продукции по восьминанометровой технологии: Технология FinFET 8LLP прошла квалификацию Samsung

    14:2129

    Обозреватели разочарованы шестидюймовым смартфонным дисплеем P-OLED производства LG: У LG пока не получается выпускать качественные панели OLED для смартфонов

    14:2160

    HP ZBook x2 — недешевый планшет с экраном разрешением 4K, GPU Nvidia и CPU Core i7 для профессионалов : HP ZBook x2 в базовом исполнении оценен в $1750

    14:2027

    Ноутбуки с SoC Snapdragon 835 и Windows 10 удивят временем работы без подзарядки: «Сказать по правде, мы не ожидали», — заявил Пит Бернард (Pete Bernard) из Microsoft.

    14:1547

    Глава Qualcomm уверен, что они с Apple смогут уладить свой конфликт : Затянувшийся спор с Apple является скорее аномалией, исключением из правил

    13:572

    Samsung Galaxy S7 опередил iPhone 8 в свежем рейтинге Consumer Reports: Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ снова оказались лидерами рейтинга Consumer Reports

    13:4573

    Пользовательская база Samsung Pay на родине сервиса выросла вдвое за год: Пару месяцев назад Samsung Pay отметил два года с момента основания

    13:311

    Isuzu заимствует компоновку кузова грузовика у пчелиных сот: Разделение грузового отсека на соты позволяет эффективно использовать пространство

    13:2518

    Завтра должен быть представлен смартфон Nokia 7: Как доказала Google, вовсе не обязательно использовать два модуля, чтобы сделать флагманскую камеру

    13:121

    Lenovo K8, K8 Plus и K8 Note получат обновление до Android 8.0 Oreo летом 2018: По состоянию на сегодня всего три смартфона компании должны получить Android 8.0 Oreo

    13:04

    Qualcomm успешно испытала модем Snapdragon X50 5G : Qualcomm также показала первый референсный дизайн смартфонов, которые используются для тестирования и оптимизации технологии 5G

    12:4317

    IBM снова отчиталась о снижении выручки, но на сей раз всего на 0,5%: IBM отчиталась за третий квартал 2017 года

    12:11

    Все больше владельцев машин считают Android Auto и Apple CarPlay обязательными системами : В опросе приняли участие 1503 американцев, 1607 европейцев и 2003 китайца

    11:534

    Системные платы с набором логики Intel Z270 всё-таки могут работать с CPU Coffee Lake. Но не будут: Причина несовместимости старых плат с новыми CPU Intel всё-таки кроется в маркетинге

    11:5049

    В ноябре Samsung ждут большие перестановки в руководящем составе: Речь идет о ключевых лицах, Samsung Electronics, Samsung SDI, Samsung Electro-Mechanics, Samsung Life Insurance и Samsung Securities

    11:4141

    Оснащенный четырьмя камерами смартфон Huawei Mate 10 Lite уже доступен для заказа в Европе: Huawei Mate 10 Lite построен на SoC Kirin 659 и оснащен экраном диагональю 5,9 дюйма

    11:351

    Выпущено 90 млн камер Canon EOS и 130 миллионов объективов Canon EF: Производитель заверил, что и впредь намерен развивать семейство камер EOS и объективов EF

    11:2315

    Samsung готовит ещё одну модель линейки Galaxy J2: Очередной аппарат линейки Galaxy J2 получит дисплей низкого разрешения

    11:191

    Razer обновила ноутбук Blade Stealth, оснастив его CPU Intel Core i7-8550U: Док-станция Razer Core v2 мало отличается от первой версии

    11:044

    Основными для экранов безрамочных смартфонов являются разрешения FHD+ и HD+: Переход к безрамочным экранам совпал с переходом к соотношению сторон 18:9

    11:00

    Antec P110 Luce — компьютерный корпус в минималистском исполнении за 120 евро: Antec P110 Luce поддерживает возможность вертикальной установки видеокарты

    10:454

    Материнская плата ASRock X299E-ITX/ac для процессоров Intel в исполнении LGA 2066 представлена официально: ASRock X299E-ITX/ac оценена в $400

    10:304

    В серию твердотельных накопителей Samsung 860 Evo войдут модели объемом до 4 ТБ: Твердотельные накопители Samsung 860 Evo замечены в базе данных SATA-IO

    10:2044

    Казахстан запустит платформу Stasis с первой криптовалютой, обеспеченной реальными деньгами: Stasis — финансово-технологическая инфраструктура для запуска нового цифрового актива

    09:5810

    Тестирование мобильных APU Ryzen показывает, что они вполне могут составить конкуренцию CPU Intel поколения Kaby Lake Refresh: APU Ryzen 7 2700U сравнили с CPU Core i7-8550U

    08:0042

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