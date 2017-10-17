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    17 октября 2017

    Беспроводная мышь Microsoft Surface Precision Mouse оценивается в 100 долларов: Microsoft представила мышку Surface Precision Mouse

    20:4831

    Apple делает доступной для разработчиков третьи бета-версии tvOS 11.1 и watchOS 4.1: Операционные системы tvOS 11 и watchOS 4 были выпущены месяц назад

    20:4525

    Представлены ноутбуки Microsoft Surface Book 2. Старшая модель оснащается видеокартой GeForce GTX 1060 и весит 1,9 кг: Ноутбук Microsoft Surface Book 2 доступен в двух модификациях

    19:4559

    Появились первые изображения видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti : Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti G1 Gaming будет полной копией модели GTX 1070 G1 Gaming 8G (rev.2.0)

    19:147

    Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г: ZTE представила складной смартфон Axon M

    18:5820

    В ноутбуке HP Envy x360 15-bq101na используется APU AMD Raven Ridge: HP Envy x360 15-bq101na оснащен APU Ryzen 5 2500U

    17:1022

    Оказывается, смартфоны Pixel 2 содержат процессор обработки изображений Pixel Visual Core собственной разработки Google: Процессор обработки изображений Pixel Visual Core имеет производительность 3 TFLOPS

    16:5014

    Линейка смартфонов Samsung Galaxy J пополнилась моделями J7+ и J7 Core: Samsung Galaxy J7+ получил сдвоенную камеру

    16:2011

    Samsung Galaxy Tab Active 2: все подробности и фото: Samsung Galaxy Tab Active 2 построен на SoC Exynos 7880 и наделен 3 ГБ ОЗУ

    16:1023

    BlackBerry испытала первый беспилотный автомобиль на основе платформы QNX: ОС BlackBerry QNX уже способна управлять автомобилем

    16:052

    Lenovo обновит смартфоны семейства K8 до Android Oreo лишь летом следующего года: Смартфоны Lenovo K8 получат обновление до Android 8.0

    15:352

    Дело VirnetX против Apple, длящееся пять лет, в очередной раз завершилось проигрышем последней: Apple снова проиграла в суде компании VirnetX

    15:0120

    Garmin Speak — очень компактный навигатор с интегрированным голосовым помощником Alexa: Устройство Garmin Speak оценивается в 150 долларов

    14:354

    Смартфоны Google Pixel 2 без подключения к Сети смогут определять лишь чуть более 17 000 музыкальных композиций: Функция Now Playing у смартфонов Google Pixel ограничена 17 000 композиций

    14:197

    Дроны Project Wing занимаются доставкой буррито и лекарств в Австралии: Alphabet тестирует свои дроны в Австралии

    14:052

    Смартфон OnePlus 5T представят 5 ноября : OnePlus 5T появится через три недели

    12:417

    SoC Snapdragon 636 опережает по производительности Snapdragon 630 на 40%: Поставки Snapdragon 636 начнутся в ноябре

    12:3616

    Процент выхода годных компонентов для Apple iPhone X увеличивается: Компания Foxconn Electronics уже отгрузила первую партию Apple iPhone X со своей китайской фабрики в Чжэнчжоу

    12:3425

    В 2020 году треть проданных смартфонов будет оснащена аппаратными блоками для работы с искусственным интеллектом: Смартфоны с ИИ займут треть рынка уже в 2020 году

    12:2416

    Microsoft и другие крупные производители уже выпустили обновления, устраняющие уязвимость в WPA2: Многие компании подтвердили, что планируют выпуск обновления

    11:5627

    Naver выпустит новые умные АС : В продажу колонка поступит 26 октября по цене 114 долларов

    11:402

    В США смартфоны Apple iPhone 7 пользуются большим спросом, чем iPhone 8: В США цены на Apple iPhone 8 начинаются с $699, на iPhone 7 — с $549

    11:3344

    Названы цены и дата анонса объективов Olympus M.Zuiko Digital 17mm F1.2 Pro и 45mm F1.2 Pro: Дата начала продаж объективов Olympus M.Zuiko Digital 17mm F1.2 Pro и 45mm F1.2 Pro пока неизвестна

    11:0817

    Новый моноблок iMac Pro с 10-ядерным процессором Xeon набирает более 35 000 баллов в Geekbench: Если говорить точнее, то iMac Pro с восьмиядерным процессором Xeon протестировали еще в августе этого

    11:0224

    Названа новая дата начала продаж смартфонов Motorola Moto X4 в Индии: Смартфон Motorola Moto X4 был представлен на IFA 2017

    10:45

    Largan увеличила штат на 1000 человек и назвала средние зарплаты: Largan отмечает, что уровень зарплаты в компании выше, чем в среднем по отрасли и чем во многих офисах

    10:399

    Внешняя камера DxO One для Android будет представлена 2 ноября, версия для iPhone получила новые возможности: Камера DxO One для iPhone получила обновление, после которого владельцы аксессуара могут вести живую трансляцию в Facebook

    10:0111

    Скоро будет представлен объектив Zeiss Milvus 1.4/25 для камер Canon и Nikon: Объектив Zeiss Milvus 1.4/25 будет полнокадровым

    09:476

    Компании Samsung выдан патент на умный браслет со съемным гибким экраном: Заявка была подана в августе 2015 года

    09:359

    Chilli International предлагает спиннер-телефон за $17: Телефон должен держать заряд до 10 дней

    09:2512

    Google Photos теперь лучше распознает животных : Категория People после установки обновления поменяет название на People & Pets

    09:062

    Samsung может наделить смартфон Galaxy S8 способностью снимать в портретном режиме: Galaxy S8 может получить портретный режим съёмки со следующим обновлением

    08:3037

    Мобильные видеокарты GeForce MX130 и MX110 будут представлять собой переименованные модели прошлого поколения: Nvidia готовит 3D-карты GeForce MX130 и MX110

    08:009

    Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design: В продажу смартфоны поступят в середине ноября

    07:5521

    2 ноября HTC должна представить новый смартфон: На рекламном изображении мы видим только букву U

    07:422

    Хаб Dodocool DC35 с семью портами оценен в $46: Цена Dodocool DC35 составляет 46 долларов

    07:353

    Смартфоны Samsung Galaxy A5 (2018) и Galaxy A7 (2018) получат сдвоенные фронтальные камеры и экраны разрешением 2160 х 1080 пикселей: Смартфоны Samsung Galaxy A5 (2018) и Galaxy A7 (2018) запечатлены на видео

    07:304

    На рынке смартфонов экраны OLED опередят ЖК-дисплеи к 2020 году: Через три года смартфонов с панелями OLED будет большинство

    07:002

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