  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 октября 2017

    Смартфон Huawei Mate 10 Pro может комплектоваться умной ручкой: Внешне она напоминает ручку из набора Moleskine Smart Writing Set

    20:1416

    Sailfish OS для смартфонов Sony стала доступна для загрузки: Пока она не поддерживает Bluetooth, дактилоскопический и некоторые другие датчики, а также приемник FM

    19:4714

    Ирландский суд разрешил Apple строить ЦОД стоимостью 850 млн евро: Реализация проекта начнется после двухлетней задержки

    19:2922

    Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio весит почти полтора килограмма : MSI представила видеокарты GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio и GeForce GTX 1080 Ti Gaming Trio

    17:4812

    Новые серверы Fujitsu Primergy поддерживают графические процессоры Nvidia Volta: Применение графических ускорителей позволяет повысить производительность в приложениях искусственного интеллекта и глубинного обучения нейросетей

    17:42

    Kindle Oasis второго поколения стала первой водозащищенной электронной книгой Amazon: Kindle Oasis второго поколения оснащена 7-дюймовым дисплеем E Ink Carta

    17:4029

    Аналитики CCS Insight утверждают, что к 2021 году 15% рынка мобильных телефонов займут аппараты с поддержкой 5G: Телефоны с поддержкой 5G будут захватывать рынок очень быстро

    17:268

    Продажи однокристальных систем для планшетов выросли впервые за два года: Рынок мобильных платформ для планшетов вырос на 5%

    17:09

    Intel создала 17-кубитовую микросхему для квантовых вычислений: Intel создала микросхему для квантовых вычислений, состоящую из 17 кубитов

    16:5564

    Опубликован список объективов, рекомендованных для камеры Nikon D850: Камера Nikon D850 совместима с огромным количеством объективов, но полностью раскрыть ее потенциал могут не все

    15:2519

    Видео дня: смартфон Nokia 9: Компьютерная модель Nokia 9 запечатлена на видео

    15:189

    Смартфон ZTE Nubia Z17s заполучил дисплей 17:9 и подорожал на 45 долларов относительно Z17: ZTE представила смартфон Nubia Z17s

    14:57

    Подсветка вентиляторов Corsair LL140 RGB и LL120 RGB включает две ленты по восемь светодиодов: Один вентилятор LL140 RGB будет стоить примерно 40 евро

    14:254

    Honor WaterPlay Tab – водозащищенный планшет с 10-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором: Honor WaterPlay Tab построен на SoC Kirin 659

    13:2013

    Qualcomm снова оштрафована за нарушение антимонопольного законодательства. Теперь на 773 млн долларов: Комиссия по справедливой торговле Тайваня оштрафовала Qualcomm на 773 млн долларов

    13:163

    Гарнитура Oculus Rift подешевела ещё на 100 долларов: Oculus Rift в комплекте с контроллерами Touch сейчас обойдётся всего в 400 долларов

    13:0014

    Твердотельные накопители Intel Optane 900P будут предложены в двух типоразмерах: Накопители Intel Optane 900P придут на смену серии Intel 750

    12:4751

    Монитор Acer ED273 с 27-дюймовым вогнутым экраном и поддержкой AMD FreeSync стоит $199: Основой монитора служит панель типа VA

    12:336

    По слухам, Samsung заменила главу Bixby: На следующей неделе ожидается презентация второго поколения Bixby

    12:306

    78% подростков в США владеют смартфонами Apple, 82% планируют купить iPhone: В опросе приняли участие 6100 подростков из 44 штатов США, средний возраст которых составил 16 лет

    12:1974

    TCL продаст почти половину своего смартфонного бизнеса: TCL Corp продаёт 49% TCL Communication Technology

    12:12

    Продажи игровых решений Acer выросли на 168%: Acer отчиталась за третий квартал 2017 года

    12:006

    Безрамочный смартфон Honor будет показан 5 декабря: Приглашение содержит фразу Max Your View

    11:574

    Microwear L1 — умные часы с камерой, позволяющие совершать звонки в сетях 3G, которые стоят $90: Часы могут замерять частоту сокращений сердечной мышцы, качество и продолжительность сна, температуру, давление

    11:493

    Oculus Go — 200-долларовая гарнитура VR, не требующая подключения ПК или смартфона: Oculus Go появится в продаже в начале 2018 года

    11:436

    Обновленный Honor Router состоит из трех устройств: В продажу новый Honor Router поступит 1 ноября

    11:304

    Игровой смартфон Razer анонсируют 1 ноября: Razer представит свой смартфон 1 ноября

    11:251

    Устройство Dodocool DC32 оснащено тремя розетками, тремя портами USB-A и разъемом USB-C, поддерживающим 30-ваттную зарядку: Разъем USB-C поддерживает спецификацию Power Delivery

    11:212

    Внешний твердотельный накопитель SP/Silicon Power Bolt B80 имеет необычную форму: Накопитель SP/Silicon Power Bolt B80 оснащен разъемом USB-C

    11:012

    Рекламные щиты iPhone X, которые появились по всему миру, подтверждают, что смартфон должен выйти 3 ноября: Главный вопрос заключается в том, какой окажется стартовая партия

    10:5025

    Новый флагманский смартфон Samsung сможет оценивать качество окружающей среды: Возможно, если не Galaxy S9, так Galaxy S10 оснастят подобным датчиком

    10:3811

    Автомобиль Nissan GT-R /C, который управлялся геймпадом DualShock 4, разогнался до 211 км/ч : Cредняя скорость прохождения знаменитой трассы Сильверстоун составила 122 км/ч.

    10:267

    VW выделяет 1,4 млрд евро на разработку электромобилей, самоуправляемых транспортных средств и облачных технологий: Возможно выделение подразделения VW, специализирующегося на грузовых машинах и автобусах, в самостоятельное предприятие

    10:238

    Опубликованы изображения смартфона Meizu MX7: Meizu MX7, по данным Taobao, будет стоить от $275 до $350

    10:104

    Смартфон iPhone со сгибающимся дисплеем создается при участии LG Display: LG создала прототип сгибающегося дисплея OLED еще 2-3 года назад

    10:0878

    BMW собирается создать СП с китайской компанией Great Wall Motor, чтобы выпускать электромобили: Продукция BMW пользуется популярностью в Китае

    10:07

    В ПО SiSoftware замечена первая системная плата на чипсете Intel B360: Плата производства SuperMicro называется C7B360-CB-M

    09:13

    Оказалось, что на недавнем плакате Intel слово «Vega» было именем сотрудника: В Intel работает сотрудник с именем Vega

    07:0018

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018