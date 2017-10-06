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    6 октября 2017

    Китайские регуляторы разрешили HP купить бизнес Samsung по выпуску принтеров, но наложили некоторые ограничения: Сумма сделки — 1,1 млрд долларов

    20:1372

    Japan Display делает ставку на OLED, пытаясь укрепить финансовое положение: В Japan Display планируют изготавливать панели с использованием усовершенствованной технологии вакуумного осаждения

    19:507

    Карты памяти SanDisk Automotive SD и Industrial XI SD рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -40ºC до 85ºC: Новые карты памяти SanDisk соответствуют стандарту SDA 3.0 и поддерживают интерфейс UHS-I

    18:4814

    Oppo F5 первым среди смартфонов производителя получит дисплей 18:9: Oppo F5 оснастят экраном разрешением 2160 х 1080 пикселей

    16:1111

    Продажи кроссовок Adidas, изготавливаемых на роботизированной фабрике Speedfactory, начнутся 19 октября: Первая модель предназначена для Лондона

    15:4537

    Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus: Четырехместный аппарат будет беспилотным

    14:2884

    Google не собирается закрывать Android Wear. Раздел переехал на Amazon: Часы Android Wear исчезли из Google Store, так как произведены не поисковым гигантом

    13:564

    Владельцы Google Pixel 2 смогут загружать фото и видео в Google Photos без потери качества до конца 2020 года: Сегодня активные пользователи смартфонов редко пользуются ими больше 2-3 лет, так что это ограничение мало кто почувствует

    13:511

    iOS 11.1 принесет на iPhone и iPad огромное количество новых emoji: Дата выхода финальной версии iOS 11.1 пока не сообщается

    13:4167

    Оказалось, что в основе умной камеры Google Clip лежит процессор Movidius Myriad 2: Google Clip основана на процессоре Movidius Myriad 2

    13:242

    Lenovo представила юбилейный ноутбук ThinkPad Anniversary Edition 25 стоимостью $1899: Аккумулятора емкостью 48 Вт•ч хватает почти на 14 часов работы

    13:2237

    Персональный помощник Huawei может называться U: Под буквой U может скрываться английское местоимение You

    12:538

    OnePlus существенно обошла Apple в сегменте премиальных смартфонов Индии. Но лишь в онлайн-продажах: OnePlus — лидер премиального рынка смартфонов Индии в онлайн-продажах

    12:421

    Huawei ожидает более чем 100-процентный рост потребительского бизнеса в Индии по итогам года: Huawei огромными темпами наращивает продажи в Индии

    12:15

    Смартфон BlackBerry Motion будет защищён от воды и получит ёмкий аккумулятор: BlackBerry Motion оснастят кнопкой под дисплеем

    11:51

    Первый смартфон Samsung со сгибающимся дисплеем может выйти тиражом всего 100 тыс. единиц только в Корее: Возможно, появление устройства на мировом рынке состоится только в 2019 году

    11:4334

    Подводный бокс Nauticam NA-D850 предназначен для камеры Nikon D850: Поставки боксов Nauticam NA-D850 должны начаться 16 октября

    11:331

    Выход качественной продукции на производстве iPhone X упал ниже 10%, первый миллион устройств могут выпустить в декабре: Основными проблемными компонентами iPhone X являются новый дисплей OLED и фронтальная 3D-камера

    11:33109

    Проблема с отключением умных часов Apple Watch Series 3 от сети оператора устранена: Соответствующее обновление за версией watchOS 4.0.1 было выпущено на этой неделе

    11:2011

    Asus перераспределит заказы на ноутбуки между своими производственными партнёрами: Asus уменьшит заказы на ноутбуки у BYD и Wistron, передав больше заказов Pegatron и Quanta Computer

    11:18

    Смартфон Nokia 8 можно поцарапать, но его не так просто согнуть: Нагрев временно выводит из строя жидкокристаллический экран Nokia 8, но его работоспособность восстанавливается после остывания

    11:1313

    HP не будет развивать линейку корпоративных смартфонов Elite, так как Microsoft отказалась и от этого направления Windows 10 Mobile: Windows 10 Mobile прекратит своё существование даже в корпоративном сегменте

    11:0516

    Рынок облачной инфраструктуры вырос на четверть, но лидеры показали спад продаж: Рынок облачной инфраструктуры вырос до 12,3 млрд долларов

    10:50

    Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL можно заряжать еще быстрее, чем при помощи комплектного ЗУ: Google Pixel 2 и Pixel 2 XL поддерживают 27-ваттную быструю зарядку

    10:315

    Бета-версия браузера Microsoft Edge стала доступна на iOS и Android : Пока не добавлена поддержка стилусов и помощника Cortana

    10:1922

    Huawei Mate 10 получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: Анонс Huawei Mate 10 ожидается 16 октября

    10:112

    Монитор EIZO FlexScan EV2785 оснащен экраном разрешением 4К и портом USB-C: EIZO FlexScan EV2785 получил матрицу IPS, встроенные стереодинамики и концентратор USB на два порта

    09:409

    Гарнитура виртуальной реальности Google Daydream View получила новые линзы и подорожала: Google Daydream View теперь стоит $100

    08:592

    HP перевела свой ультратонкий ноутбук Spectre на процессоры Intel Core восьмого поколения: HP Spectre теперь оснащается CPU Intel Kabe Lake Refresh

    08:0024

    Процессор Intel Core i7-8700K разогнали до 7,4 ГГц: Intel Core i7-8700K можно разогнать свыше 7 ГГц с использованием жидкого азота

    07:309

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