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    26 октября 2017

    Gigabyte решила выпустить только одну модель видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: Карта Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G оснащена хорошим кулером

    21:1012

    Nissan показала прототип полностью беспилотного автомобиля и вывела его на дороги Токио: Nissan испытала полностью беспилотную машину

    20:5822

    Старшая из моделей Asus GeForce GTX 1070 Ti уже доступна для предзаказа по цене 510 долларов: Asus представила три модели GTX 1070 Ti

    20:373

    Появились подробности о конфигурации мобильных APU Ryzen и фотографии кристалла: APU Ryzen 7 2700U включает GPU с 640 потоковыми процессорами

    20:1915

    Для удовлетворения заказов со стороны Apple компания LG Innotek наладила выпуск модулей камер во Вьетнаме: LG Innotek расширяет производство модулей камер для Apple

    19:4126

    Смартфон Oppo F5 оснащен фронтальной камерой разрешением 20 Мп: Это первый смартфон Oppo с экраном с соотношением сторон 18:9

    19:254

    Продажи 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1070 Ti начнутся 2 ноября: Прием предварительных заказов уже начат

    19:0414

    Представлен объектив Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035): Продажи объектива Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) начнутся 16 ноября

    18:4613

    Представлены мобильные APU AMD Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U с графическими процессорами Radeon Vega: AMD называет APU Ryzen 7 2700U самым быстрым в мире процессором для ультратонких ноутбуков

    17:2028

    Опубликована спецификация PCI Express 4.0: По сравнению с PCI Express 3.0 максимальная скорость передачи данных удвоена

    16:4320

    В каталоге Samsung замечен первый SSD серии Samsung 850: Объем накопителя Samsung 850 MZ-7LN120 равен 120 ГБ

    16:0123

    Nokia Technologies — единственное подразделение компании, сумевшее нарастить выручку в прошлом квартале: Nokia отчиталась за третий квартал 2017 года

    15:552

    Выпуск Microsoft Kinect прекращен: Технология, опробованная в Microsoft Kinect, нашла применение в Apple iPhone X

    14:3920

    Seagate обещает взять рубеж 40 ТБ на два года раньше, чем это сделает WD: Успехи в разработке HAMR позволят Seagate уже в будущем году выпустить HDD объемом 20 ТБ

    12:5043

    Годовой доход Dolby Laboratories снова превысил 1 млрд долларов: Компания Dolby Laboratories опубликовала отчет за 2017 финансовый год.

    12:3320

    Пользователи Android стали тратить на приложения на 40% больше времени, нежели год назад: В третьем квартале в App Store и Play Store было зафиксировано 26 млрд загрузок

    12:297

    Опубликованы изображения 3D-карт GeForce GTX 1070 Ti в исполнении PNY и Zotac : 3D-карты GeForce GTX 1070 Ti будут предложены не только в виде клонов референсного образца

    12:102

    Несмотря на успешно завершённый квартал, акции AMD упали на 13,5%: Акции AMD упали в цене на фоне прогноза на четвёртый квартал

    12:019

    Стоимость бренда Samsung удвоилась за последние пять лет: Samsung является на порядок болеее дорогим брендом, чем LG

    11:5017

    AMD даст новую жизнь бренду Athlon в виде APU поколения Raven Ridge: Семейство Athlon будет включать гибридные процессоры

    11:4516

    В третьем квартале 2017 успех LG Electronics обеспечили телевизоры и бытовая техника: Подразделение бытовой техники показало хороший прирост, но компания продолжает терять деньги на смартфонах

    11:382

    Конструкция системы охлаждения Cooler Master MasterAir MA410P включает четыре тепловые трубки, MasterAir MA610P — шесть: Вентиляторы систем охлаждения Cooler Master MasterAir MA410P и MA610P снабжены полноцветной подсветкой

    11:19

    Hisense 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV — 100-дюймовый лазерный телевизор стоимостью 10 000 долларов: Hisense представила лазерную систему 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV

    11:1029

    Чистый доход SK Hynix за последний год вырос на 763%: За последний квартал поставки оперативной памяти DRAM увеличились на 3%, а средняя цена выросла на 11%

    11:002

    Робот Jibo добрался до своих владельцев спустя три года после успеха на Indiegogo: Цена робота теперь составляет $900

    10:395

    Компания Canon отчиталась за третий квартал 2017 года: Подразделение Imaging System сообщило о сокращении продаж камер со сменными объективами

    10:392

    Упоминание смартфона Google Pixel XL 2 Muskie снова появилось в Сети: Емкость аккумулятора смартфона составляет 3830 мА•ч

    10:291

    Анонс смартфона OnePlus 5T теперь ожидается после 20 ноября: а не 5 ноября, как сообщалось изначально

    10:10

    Skype для Android скачали более 1 млрд раз: Миллиард загрузок всех версий Skype для мобильных устройств был отпразднован в апреле 2016

    09:3154

    Honda Gold Wing — первый мотоцикл с поддержкой Apple CarPlay: В данный момент Apple CarPlay поддерживают более 200 транспортных средств

    09:1811

    Lynky — первая умная АС с сенсорным экраном и Google Assistant: Первые покупатели могут приобрести ее за 99 долларов

    09:114

    Производитель сообщил характеристики камеры смартфона Oppo R11s: Анонс смартфона ожидается 2 ноября

    09:01

    Apple ослабила требования к точности одного из компонентов камеры TrueDepth, чтобы нарастить объёмы производства iPhone X: Камера TrueDepth в iPhone X может оказаться не столь точной, как рассчитывала Apple

    08:0074

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