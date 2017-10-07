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    7 октября 2017

    Опубликована программа NZXT САМ 3.5: Бесплатное ПО для мониторинга и управления ПК обзавелось улучшенным интерфейсом и новыми функциями оптимизации

    13:1411

    Появилось изображение подводного бокса Aquatica AD850, рассчитанного на камеру Nikon D850: Бокс Aquatica AD850 стоит $2895

    12:30

    АС Google Home поможет найти смартфон, позвонив на его: С iPhone это тоже работает, но если смартфон находится в бесшумном режиме, вы его не услышите

    11:2232

    Камера Essential Phone стала работать лучше после выхода свежего обновления: Cоздатели смартфона обещают улучшить работу режима HDR, а также добавить новые режимы работы камеры (Portrait Mode и Pro Mode).

    10:302

    Хаб Dodocool DC50 6-in-1 привлечет внимание владельцев ноутбуков, оснащенных только разъемом USB-C: Цена Dodocool DC50 6-in-1 составляет 45 долларов

    10:2214

    Sprint и T-Mobile обсуждают последние детали слияния — суммарно эти компании стоят более 80 млрд долларов: О сделке может быть объявлено в конце октября

    09:453

    Monstro 8K VV — полнокадровый датчик для камер Red Weapon, динамический диапазон которого превышает 17 ступеней экспозиции: Камера с датчиком Monstro 8K VV стоит $79 500

    09:1013

    Смартфоны стоимостью свыше 400 долларов обеспечивают почти 80% прибыли рынка: Apple получает 96% прибыли благодаря смартфонам стоимостью свыше 400 долларов

    08:0045

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