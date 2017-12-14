  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 декабря 2017

    В Apple Final Cut Pro X появилась возможность редактировать с видео для VR с обзором 360°: Кроме того, улучшены инструменты цветокоррекции, добавлена поддержка HDR и другие новшества

    21:306

    Blue Origin успешно провела запуск новой версии космического корабля New Shepard с капсулой Crew Capsule 2.0: Blue Origin в очередной раз успешно запустила New Shepard

    20:5538

    Samsung представила тонкие и лёгкие ноутбуки семейства Notebook 9: Новые ноутбуки Samsung Notebook 9 выделяются лёгкими корпусами, мощными CPU и ёмкими АКБ

    20:2736

    Новые ноутбуки LG Gram получат ёмкие АКБ, четырёхъядерные CPU Intel и будут весить около 1 кг: LG похвасталась новыми ноутбуками семейства Gram

    20:0843

    Опубликованы предварительные, но довольно подробные спецификации камеры Panasonic Lumix DC-GH5s: Как утверждается, разрешение Panasonic Lumix DC-GH5s составит 10 Мп

    20:072

    Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro — концентратор для моноблоков iMac, предлагающий удобный доступ к разъёмам : Концентратор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro оценён в 50 долларов

    19:4015

    Разновидность атаки, придуманной еще в 1998 году, все еще подходит для взлома трафика Facebook, PayPal и других крупных сайтов: Новую атаку назвали ROBOT

    19:309

    Смартфон Samsung Galaxy S9 может и не получить более тонкие рамки вокруг экрана: Новые изображения смартфона Samsung Galaxy S9 несколько отличаются от ранних

    19:215

    Представлен микроцентр обработки данных Vapor IO Vapor Edge Module : Архитектура Vapor Kinetic Edge позволяет связать микроцентры Vapor Edge Module в логический ВЦ

    18:53

    Apple начала принимать заказы на iMac Pro. Топовая версия обойдётся в 13 200 долларов. За базовую в России просят 380 000 рублей: Apple iMac Pro уже можно предзаказать

    18:01101

    Thor Trucks ET-One — потенциальный конкурент для Tesla Semi, выглядящий не менее футуристично: Электрический грузовик Thor Trucks ET-One не поражает запасом хода

    17:365

    The Walt Disney Company покупает холдинг 21st Century Fox за 66,1 млрд долларов: The Walt Disney Company получит права на X-Men, Avatar, The Simpsons, FX Networks, National Geographic

    17:1730

    Renesas и Dibotics создали встраиваемое решение на базе лидара для самоуправляемых автомобилей: Разработка Renesas и Dibotics позволяет обойтись без показаний датчиков движения и приемника GPS

    16:54

    Hyundai планирует выпуск 38 моделей «зеленых» автомобилей: Программа рассчитана на восемь лет

    15:531

    Apple выделяет компании Finisar 390 млн долларов из фонда, который ранее использовался для финансирования компании Corning: Использование в устройствах Apple существенно увеличило спрос на VCSEL

    15:326

    Во Франции решили запретить использование мобильных телефонов в школах: Французские школьники со следующего года не смогут использовать телефоны в учебных заведениях

    15:3046

    Стали известны параметры APU AMD Ryzen 3 2300U, Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G: APU Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G получат более производительный GPU

    14:5510

    У Samsung есть патент на смартфон с экраном, покрывающим большую часть корпуса: Экран обернут вокруг одной из боковых граней

    14:2017

    Nvidia Titan V после разгона демонстрирует показатель в 82 MH/s при добыче криптовалюты Ethereum: Nvidia Titan V ставит рекорды в майнинге

    14:1913

    Анонсированы продажи мониторов MSI Optix MAG с вогнутыми экранами: Серия включает три модели: MSI Optix MAG24C, MSI Optix MAG27C и MSI Optix MAG27CQ

    13:55

    Аналитики Gartner считают, что внедрение систем ИИ позволит увеличить количество новых рабочих мест: Искусственный интеллект позволит увеличить, а не уменьшить количество рабочих мест

    12:476

    3D-карта MSI Radeon RX Vega 64 Air Boost разогнана производителем, но чисто символически: Цену новинки производитель не указывает

    12:435

    Cosina прекращает выпуск объективов Zeiss SLR Classic (Обновлено: огромные скидки): Сообщение об этом опубликовано на сайте Cosina

    12:1111

    Успех космических программ SpaceX и Boeing позволит NASA отказаться от услуг российских космических кораблей «Союз»: SpaceX и Boeing отберут у «Союзов» часть работы

    12:0793

    Смартфон Huawei Enjoy 7S бдет представлен 18 декабря: В начале 2018 года Huawei Enjoy 7S должен появиться за пределами Китая

    11:50

    Продажи Essential Phone превысили 50 тыс. единиц: В данный момент устройство можно приобрести по цене 500 долларов

    11:434

    Первые ПК на базе Snapdragon 845 ожидаются в третьем квартале 2018: Источником выступил исполнительный вице-президент компании Qualcomm

    11:288

    Xiaomi выпустила одноразовую электронную сигарету стоимость $30: Сигарета является одноразовой, корпус является герметичным, чтобы устранить саму возможность протечки

    11:1715

    Toyota и Panasonic могут стать партнерами по выпуску аккумуляторов для электромобилей: Panasonic занимает 29% мирового рынка литий-ионных аккумуляторов для электромобилей

    11:108

    Смартфон Huawei Honor 9 Lite будет выпущен 21 декабря: Смартфон должен получить дисплей диагональю 5,65 дюйма разрешением 2160 x 100 пикселей с соотношением сторон 18:9

    11:082

    Oppo откроет завод в Индии: Местному правительству Oppo пообещала создать большое количество рабочих мест и активно бороться с загрязнением окружающей среды

    10:501

    Meizu и Swarovski выпустят новую гарнитуру: Данное изображение было обнаружено на сайте Swarovski

    10:42

    Продажи смартфона Meizu M6 Note подскочили на 1000% после снижения цены: Более 60% покупателей, которые впервые купили устройство Meizu, остановили свой выбор на M6 Note

    10:3524

    Представлены смартфон 360 N6 и 360 N6 Lite: Аккумулятор имеет емкость 5000 мА•ч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0 (18 Вт)

    10:27

    Системы искусственного интеллекта Nvidia помогут компании Komatsu оптимизировать процессы на строительных площадках: Nvidia и Komatsu объявили о партнёрстве в области ИИ

    09:007

    Google Assistant на следующей неделе появится на планшетах с Android 6.0 и выше, а также на смартфонах с Android 5.0: Google Assistant появится на большем количестве устройств

    08:301

    В США вернули обязательную регистрацию дронов: FAA вернуло обязательную регистрацию дронов, теперь уже на законодательном уровне

    08:0016

    Во время Олимпийских игр 2020 туристам в аэропортах Японии будут помогать многочисленные роботы: Япония хочет наполнить аэропорты роботами во время Олимпийских игр

    07:304

    Huawei ведёт переговоры с AT&T и Verizon о начале продаж операторских смартфонов в США : Huawei в следующем году может полноценно выйти на рынок смартфонов США

    07:005

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018