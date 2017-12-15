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    15 декабря 2017

    Смартфон Vivo с новым сканером отпечатков пальцев засветился в ролике: Новый смартфон Vivo и другие модели, оснащенные этим датчиком, могут быть показаны на CES 2018

    22:0519

    Intel существенно сокращает финансирование программы Intel Inside, что приведёт к росту цен на рынке ПК : Финансирование в рамках программы Intel Inside будет существенно сокращено

    21:2858

    Видеокарта Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega64 получила три разъёма дополнительного питания и отличную систему охлаждения: Видеокарта Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega64 разгоняется до 1740 МГц для GPU

    20:028

    «Умный» значок BEAM с круглым дисплеем AMOLED стоит $99: Значок BEAM можно носить на одежде, головном уборе, сумке

    19:5221

    Умная АС компании Samsung выйдет в первом полугодии 2018 года по цене около 200 долларов: Умная АС Samsung будет доступнее многих конкурентов

    19:3514

    В IDC оценивают продажи «персональных вычислительных устройств» в Западной Европе в 2017 году почти в 80 млн штук: За год рынок сократился на 2%

    17:435

    Боковые панели корпуса Antec P110 Silent покрыты звукоизолирующим материалом: Цена Antec P110 Silent — 109 евро

    17:1812

    Realfiction покажет на CES 2018 крупнейший в мире дисплей смешанной реальности: Изображение на экране DeepFrame видно без специальных очков

    16:091

    Двухдисковое сетевое хранилище Synology DiskStation DS218 поддерживает перекодирование видео 4К: Основой этой модели служит четырехъядерный 64-разрядный процессор Realtek RTD1296

    15:2713

    Samsung выпустит 99 комплектов Galaxy Note 8 с очень дорогим чехлом: В продажу комплект поступит 19 декабря

    15:1217

    Прекращена поддержка смартфона BlackBerry Priv : В ближайшее время будет запущена программа trade-in по обмену BlackBerry Priv, BB10 и BBOS на смартфоны Keyone или Motion

    14:434

    Государственный поисковик «Спутник» доработали на 260 млн рублей: Выделенные средства пошли на развитие новостного раздела, карт, систем скачивания и обработки текстов, индексации и поиска, а также пользовательского интерфейса

    14:3556

    Опубликованы новые фотографии фронтальных панелей смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+: Анонс новинок ожидается в конце февраля на MWC 2018

    14:0812

    За квартал Adobe получила рекордный доход более 2 млрд долларов: Доход за 2017 финансовый год составил 7,30 млрд долларов

    13:0812

    Хранилище с сетевым подключением Synology FlashStation FS1018 рассчитано только на SSD: Основой FlashStation FS1018 служит 64-разрядный двухъядерный процессор Intel Pentium D1508

    12:469

    Первый смартфон с оптическим дактилоскопическим датчиком Synaptics покажет Vivo: Synaptics добавляет, что компания отгрузит 70 млн новых дактилоскопических датчиков, не называя временные рамки

    12:2828

    Xiaomi и Huawei собираются конкурировать с Apple в США: Xiaomi и Huawei, а также Oppo и Vivo уже успешно вытолкнули Apple из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов Китая

    12:1123

    Видео при участии смартфона Samsung Galaxy S9+ демонстрирует у модели сдвоенную камеру, которой не будет у младшей версии: Samsung Galaxy S9+ всё-таки получит сдвоенную камеру

    12:028

    Боковая панель корпуса Thermaltake View 22 Tempered Glass Edition изготовлена из закаленного стекла: Корпус Thermaltake View 22 Tempered Glass Edition рассчитан на платы типоразмера ATX

    11:504

    Смартфон mBlu S будет оценен в $380: Одни источники утверждают, что смартфон будет выпущено под названием Meizu M6S, другие сообщают об устройстве под названием mBlu S

    11:48

    За год скорость загрузки данных в мировых сетях выросла более чем на 30%: Специалисты Speedtest опубликовали статистику по скорости Интернета

    11:463

    Смартфон Little Pepper S11, который пародирует iPhone X, получил систему распознавания лиц: Помимо дактилоскопического датчика смартфон получил систему распознавания лиц

    11:3813

    Сбор средств на выпуск консоли Atari отложен: Разработчикам нужно «больше времени для создания платформы и экосистемы»

    11:3226

    Доля Samsung на рынке смартфонов в 2018 должна уменьшиться: Впервые за все время, не считая 2016 год, компания Samsung ослабит свои позиции на рынке смартфонов

    11:2713

    Опубликованы изображения безрамочного смартфона Nubia: В верхней части дисплея виден вырез под фронтальную камеру, как у смартфона Essential phone

    11:181

    Футляр для карт памяти Memistore прикрепляется к камере: Memistore стоит $15

    11:153

    Apple патентует радионавигацию для пловцов с использованием умных часов: Навигация возможна как на открытом пространстве, так и в помещении

    10:4725

    Видео дня: смартфон Samsung Galaxy S9 с одинарной основной камерой: У Samsung Galaxy S9 будет одинарная камера

    08:3023

    Первый фирменный кабель Thunderbolt 3 компании Apple стоит 40 долларов: Apple просит 40 долларов за свой первый кабель Thunderbolt 3

    07:3071

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