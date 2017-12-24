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    24 декабря 2017

    В третьем квартале отгружено 16,3 млн телефонов Nokia, тогда как за два квартала поставки составляли 4,1 млн устройств: Поставки телефонов в первом и втором кварталах этого года составляли 1,3 и 2,8 млн устройств

    14:3761

    Пользователи Android в Китае активнее переходят на iPhone X: В начале октября таких пользователей среди покупателей iPhone было 6,7%, а уже после появления на рынке iPhone X их стало 9,2%

    14:2262

    Apple патентует «умную ткань»: Такую ткань можно будет использовать в умной одежде и мебели

    14:1523

    Илон Маск показал электромобиль Tesla Roadster, который отправят в космос: В ходе запуска в автомобиле, который намереваются отправить на орбиту Марска, будет играть композиция Space Oddity Дэвида Боуи

    14:1137

    Belkin прекратила продажи защитного стекла InvisiGlass Ultra для iPhone X, которое оказалось очень хрупким: Защитное стекло Belkin InvisiGlass Ultra предлагалось по цене $39,95

    14:0329

    Компанию Apple оштрафовали за задержку с предоставлением доказательств в деле против Qualcomm: Apple придется заплатить $25 000 за каждый день задержки документов

    13:5927

    Зависимость от компьютерных игр собираются признать психическим расстройством: Всемирная организация здравоохранения примет решение в будущем году

    12:3289

    Представлен объектив Yongnuo YN14mm F2.8: К особенностям YN14mm F2.8 следует отнести наличие порта USB

    02:199

    Linkflow попробует собрать средства на выпуск первой в мире носимой камеры с углом поля зрения 360°: Камера FITT360 носится на шее

    01:083

    Начались продажи устройства для захвата видео AJA Io 4K Plus, оснащенного интерфейсом Thunderbolt 3: Цена Io 4K Plus равна $2495

    00:503

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