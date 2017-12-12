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    12 декабря 2017

    Подразделение нидерландской полиции с дрессированными орлами расформировано: Орлы для перехвата дронов оказались не у дел

    21:3015

    AMD выпустила новый пакет графических драйверов Radeon Software Adrenalin Edition, не оставив за бортом старые видеокарты: Драйвер Radeon Software Adrenalin Edition доступен для скачивания

    21:3015

    Фото дня: смартфон Huawei Enjoy 7S на однокристальной системе Kirin 659 : В оснащении устройства можно выделить сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 13 и 2 Мп

    20:002

    В первом полугодии 2018 года Meizu представит 6 новых смартфонов, большинство из них – на SoC Qualcomm: А в юбилейной модели Meizu 15 Plus предполагается использование SoC Samsung Exynos 9810

    19:55

    Zotac MEK1 – игровой мини-ПК с 3D-картой Nvidia GeForce 1070 Ti: Zotac MEK1 комплектуется CPU Intel Core i7-7700

    19:206

    Компания PepsiCo сделала крупнейший заказ на грузовики Tesla Semi: В PepsiCo надеются с помощью электромобилей уменьшить выбросы парниковых газов

    18:5522

    Nintendo продала более 10 млн консолей Switch : В декабре этого года Nintendo планирует реализовать максимальное количество консолей за всю свою историю

    17:187

    Toshiba анонсировала поставки автомобильных модулей флэш-памяти UFS 2.1 объемом 256 ГБ: Новые модули флэш-памяти Toshiba для автомобильной электроники соответствуют спецификации UFS 2.1

    14:456

    Представитель Европейского центрального банка призвал регулировать Bitcoin: По его словам, использование криптовалюты создает риск отмывания криминальных средств

    13:5747

    Слухи: смартфон Honor 9 Lite превзойдет Honor 9 по размеру и разрешению экрана: Honor 9 Lite приписывают SoC Kirin 659 и сдвоенную камеру

    13:305

    Более 460 моделей ноутбуков HP поставлялись с клавиатурным шпионом: Кейлогер встроен прямо в драйвер клавиатуры

    13:1359

    Xiaomi представила новые наушники с технологией шумоподавления: Новые наушники Xiaomi оцениваются в 45 долларов

    12:5117

    Нейтральный фильтр переменной плотности NiSi Pro Nano свободен от X-эффекта: Фильтр выпускается диаметром 67, 72, 77, 82 и 95 мм

    12:4115

    Опубликованы живые изображения смартфона Nokia 6 нового поколения: Nokia 6 нового поколения выполнен в духе предшественника

    12:40

    Видеокарту Nvidia Titan V проверили майнингом: Nvidia Titan V показывает 70-77 MH/s при добыче Ethereum

    12:3435

    ОС Android Oreo занимает 0,5% соответствующего рынка: Доля Android Nougat за последний месяц увеличилась с 20,6 до 23,3%

    12:167

    Появились новые сведения о видеокамере Axiom, разрабатываемой как открытый проект: Ожидается, что камера системы Micro Four Thirds будет стоить не более $10 000

    12:092

    Synaptics начала массовое производство сканеров отпечатков пальцев, предназначенных для расположения под поверхностью экрана смартфонов: Датчик Clear ID отлично срабатывает на прикосновения замерзшими или мокрыми пальцами, когда смартфон находится в руках, лежит на столе или находится в автомобильном держателе

    11:5954

    Разрешение нового дисплея для устройств VR, создаваемого Google и Sharp, в 10 раз превосходит существующие решения: Клэй Бэйвор заявил, что он уже видел инженерные образцы, которые действительно впечатляют

    11:3516

    DisplayHDR — первая открытая спецификация HDR: Новый стандарт VESA призван способствовать внедрению HDR в ноутбуках и настольных мониторах

    11:2921

    На приложения в App Store теперь можно оформлять предварительный заказ: Для платных приложений необходимая сумма будет списана с вашего счета непосредственно после выхода финальной версии приложения

    10:543

    Смартфон Elephone S9 Pro получит модуль NFC и поддержку беспроводной зарядки: Новинка получила хорошо знакомый дизайн, популяризованный в начале этого года смартфоном Samsung Galaxy S8

    10:054

    Ford считает гибриды лучше электромобилей, если говорить о беспилотном вождении: Они могут находиться в пути дольше времени и быстрее заправляются

    09:5621

    Опубликована фотография задней панели смартфона Xiaomi Mi Mix 3: Анонс новинки должен состояться только осенью следующего года

    09:456

    Приложение Google Maps будет заранее подсказывать о вашей остановке: Обновление будет выпущено в самое ближайшее время

    09:309

    Meizu зарегистрировала домен mBlu.com: Источники уверены, что Meizu M6 Note является последним смартфоном, который был выпущен в линейке Blue Charm

    09:15

    Завтра Huawei может представить смартфон Honor Magic 2: Оригинальному смартфону Honor Magic на этой неделе исполняется ровно год

    09:052

    В линейку флагманских смартфонов Xiaomi Mi 7 все-таки войдут две модели?: Серия, возможно, будет представлена моделями Mi 7 и Mi 7 Plus

    09:005

    Доход китайских разработчиков микросхем за год вырос на 22%: Названы крупнейшие китайские разработчики микросхем

    09:009

    Стартовали продажи умной АС Google Home Max: Google начала продавать Home Max

    09:002

    Ноутбуки Acer Swift 3 получили процессоры AMD Ryzen: Acer Swift 3 будут комплектоваться четырехъядерными APU Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U

    08:458

    Консоль Ataribox можно будет заказать уже послезавтра, но срок отгрузки заказов неизвестен: Ожидается, что цена консоли составит $250-300

    08:3020

    Изображения из руководства пользователя раскрыли важную особенность смартфона Samsung Galaxy A8 (2018): Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy A8 (2018) будет представлен в начале будущего года

    08:006

    Представлены процессоры Intel Gemini Lake: CPU Intel Gemini Lake получили несколько нововведений

    08:0032

    Apple подтвердила покупку Shazam: Apple купила Shazam после того, как к последней начали присматриваться другие компании

    07:009

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