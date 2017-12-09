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    9 декабря 2017

    Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ не получат экраны с соотношением сторон 21:9: Новые флагманские смартфоны Samsung унаследуют у своих предшественников размеры и соотношение сторон экранов

    20:2534

    Эксперты DP Review назвали лучшую камеру 2017 года по части видеосъемки: Она стоит $2000

    20:2118

    Ожидается, что флэш-память NAND начнет дешеветь уже в следующем квартале : С нехваткой флэш-памяти NAND покончено

    19:3511

    Fitbit и Jawbone помирились: Стороны уладили все споры, но условия примирения неизвестны

    19:173

    Уязвимость в Apple HomeKit открывает удаленный доступ к устройствам умного дома, включая замок входной двери: Компания Apple уже приступила к устранению уязвимости

    18:0039

    Появилось изображение полноэкранного смартфона Meizu 15 Plus, который обойдётся покупателям минимум в 455 долларов: Смартфоны Meizu 15 будут полноэкранными

    17:132

    Анонсирован 32-разрядный звуковой ЦАП AKM AK4493: AKM AK4490 — обновление известной модели верхнего сегмента AK4490

    16:5613

    Icy Dock ToughArmor MB516SP-B позволяет установить в двух смежных отсеках типоразмера 5,25 дюйма 16 накопителей: Icy Dock ToughArmor MB516SP-B обеспечивает возможность горячей замены накопителей

    16:1810

    Появились первые результаты тестирования видеокарты Nvidia Titan V: Преимущество Nvidia Titan V перед GTX 1080 Ti порой достигает 40%

    15:2375

    ZTE готовит бюджетный смартфон Blade A6 Max: Несмотря на название, ZTE Blade A6 Max может оказаться даже проще модели ZTE готовит бюджетный смартфон Blade A6

    15:00

    AMD может прекратить поставки 3D-карт Radeon RX Vega эталонного дизайна: Карты AMD Vega референсных образцов исчезают из продажи

    14:292

    Корпус Jonsbo UMX5 с боковыми панелями из стекла стоит 200 евро: Предусмотрен выпуск черного и серебристого вариантов Jonsbo UMX5

    13:101

    Монитор Philips Brilliance 328P6AU оснащен экраном 2K и портом USB-C: Philips Brilliance 328P6AUBREB обеспечивает охват 99% цветового пространства AdobeRGB

    12:403

    Аналитики DSCC назвали срок, когда начнут сокращаться расходы на оборудование для производства дисплеев: В этом году расходы на оборудование для производства дисплеев выросли на 34%

    12:36

    Уязвимость в Intel ME сохраняется даже после обновления ПО и отключения этой подсистемы: Ошибка в Intel ME 11 позволяет исполнять неподписанный код на любой системе

    11:5822

    Apple близка к покупке Shazam, предположительно, за 400 млн долларов: Shazam может перейти под крыло Apple

    11:409

    Смартфону LG G7 приписывают сканер радужной оболочки нового поколения: Вы не сможете обмануть систему сканирования, показав даже самую качественную фотографию владельца смартфона в высоком разрешении

    10:231

    Смартфон HTC Ocean Harmony выйдет на рынок под названием HTC U11 EYEs: HTC U11 EYEs будет предлагаться по цене от 390 долларов

    10:121

    Экран смартфона Huawei P11 получит вырез в верхней части, навевающий мысли об iPhone X: В файлах присутствует упоминание «выреза» (notch), а также словосочетание Round Corner Display

    09:4936

    Полноэкранный смартфон Vernee X получит SoC Helio P23 и сдвоенную фронтальную камеру: Ждем появления новых подробностей

    09:38

    Qualcomm представила внешний ЦАП AQT1000, который может появиться в следующем году в комплектах некоторых смартфонов: ЦАП Qualcomm AQT1000 предназначен для смартфонов без аудиоразъёма

    09:004

    В автомобильном сегменте в ближайшие годы будет фиксироваться наиболее сильный рост продаж микросхем: IC Insights оценили рынок интегральных схем

    08:00

    За год Sony удалось реализовать 2 млн гарнитур PS VR: Sony преодолела отметку в 2 млн проданных гарнитур PS VR

    07:301

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