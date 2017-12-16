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    16 декабря 2017

    SpaceX успешно провела уникальный для себя запуск : Запуск использовавшихся ранее Falcon 9 и Dragon прошёл успешно

    16:15115

    Google закрывает проект Project Tango после четырёх лет развития, очищая дорогу для ARCore: Поддержку Project Tango прекратят 1 марта

    15:5810

    Свой первый фирменный магазин в Южной Корее Apple откроет рядом со штаб-квартирой Samsung: Apple откроет свой первый магазин в Южной Корее

    15:3528

    Специалисты Google использовали искусственный интеллект для поиска новых экзопланет: ИИ научили искать экзопланеты

    13:54

    Приложение iTunes для Microsoft Store появится лишь в следующем году: iTunes для Microsoft Store до конца года не выйдет

    13:2023

    В США отменили правила сетевого нейтралитета : Сетевой нейтралитет более не работает в США

    13:0182

    Видео дня: вид из капсулы Crew Capsule 2.0 космического корабля New Shepard: Blue Origin показала полёт корабля New Shepard из капсулы Crew Capsule 2.0

    11:5926

    Приложение Google Maps стало еще удобнее: Эти подсказки появляются не только в самом приложении, но и на экране блокировки смартфонов и планшетов, работающих под управлением ОС Android

    11:3112

    Samsung запатентовала еще один сгибающийся смартфон: Samsung выпустит первый сгибающийся смартфон в 2018 году

    10:539

    Беспроводная зарядная станция Nanfu AirCharge для iPhone X стоит $10: В списке рекомендованных беспроводных зарядных устройств сторонних производителей на сайте Apple указаны модели стоимостью от $75

    10:4519

    Huawei P11 с акцентом на камере и системе ИИ выйдет в первом квартале 2018: По слухам, Huawei P11 проходит под рабочим названием EMILY

    10:352

    Два разных экземпляра iPhone X не смогли отличить двух китаянок, не являющихся родственницами: Функция Face ID иногда не способна отличить двух совершенно разных людей

    10:0095

    BlackBerry будет поддерживать свои мобильные операционные системы ещё два года, но некоторые сервисы закроют раньше: BB10 и BB OS будут поддерживаться ещё два года

    09:001

    Haier представила внешний аккумулятор емкостью 20 000 мА•ч с поддержкой двухсторонней быстрой зарядки: Цена устройства не сообщается

    09:004

    Apple работает над совершенно новым ПК Mac Pro и новым профессиональным монитором: Новый Mac Pro всё-таки увидит свет

    08:3032

    Смартфон Vernee X получил две сдвоенные камеры, аккумулятор емкостью 6200 мА•ч и систему распознавания лиц: До 25 декабря смартфон можно заказать за 250 долларов

    08:183

    Смартфон Honor 9 Lite будет дороже предшественника: Смартфон Honor 9 Lite будет стоить около 300 долларов

    08:001

    Представлено новое поколение защитных диодов Nexperia для бортовых сетей автомобилей: Диоды Nexperia PESDxIVN соответствуют требованиям AEC-Q101

    07:008

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