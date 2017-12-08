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    8 декабря 2017

    Huawei хочет сделать бренд Honor лидером индийского рынка смартфонов за три года: Huawei верит в успех Honor в Индии

    21:237

    Суммарный объём поставленных на рынок корпоративных накопителей вырос на 8%: Рынок корпоративных HDD смещается в сторону объёмных моделей

    19:421

    Специалисты DxOMark оценили качество фотографий камеры Xiaomi Mi Note 3 выше, чем у iPhone 8: Xiaomi Mi Note 3 получил 90 баллов у DxOMark

    19:1947

    Спрос на компоненты для смартфонов Apple iPhone X ослабевает: В первом квартале 2018 года поставки смартфонов iPhone X сократятся по равнению с текущим кварталом на 30%

    17:3028

    В IDC ожидают, что расходы на интернет вещей в будущем году достигнут 772 млрд долларов : Основная часть расходов приходится на аппаратные средства

    16:40

    Стабилизатор Freefly Movi стоимостью $300 предназначен для смартфонов Apple iPhone: Freefly специализируется на стабилизаторах для профессиональной видеотехники

    16:2013

    Toshiba и Western Digital принципиально договорились о продаже полупроводникового производства Toshiba : Соглашение может быть обнародовано уже на будущей неделе

    15:472

    Купив подешевевшие акции компании Dialog Semiconductor, ее крупнейшим акционером стала китайская Tsinghua Unigroup: Акции Dialog Semiconductor подешевели после известия, что Apple разрабатывает собственные контроллеры питания для смартфонов

    15:012

    YouTube запустит музыкальный сервис с платной подпиской в марте 2018: Каждый месяц в YouTube музыкальные видео смотрят более миллиарда пользователей

    13:571

    Смартфоны Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus протестированы в AnTuTu: В продажу новинки поступят на следующей неделе

    13:4914

    Разработчики улучшили работу камеры смартфона OnePlus 5T: Также обновление включает различные оптимизации

    13:432

    3D-карты Nvidia Titan V нельзя объединить, даже используя мостик стоимостью 600 долларов: Они не поддерживают ни SLI, ни NVLink

    13:4116

    Преемнику iPhone X приписывают более емкий аккумулятор: Apple в сотрудничестве с LGC занимается созданием одноячеечного аккумулятора L-образной формы

    13:2976

    Объем жесткого диска Toshiba MG07ACA — 14 ТБ: В заполненной гелием гермозоне накопителя Toshiba MG07ACA установлено восемь или девять пластин типоразмера 3,5 дюйма

    13:0821

    BOE и Universal Display подписали долгосрочное соглашение: Соглашение касается технологии OLED

    12:502

    Volta — в массы! Nvidia представила видеокарту Titan V, основанную на GPU GV100 (Обновлено): Адаптер Nvidia Titan V оценили в 3000 долларов

    12:3956

    Наушники Sennheiser HD 25 Robin Schulz Edition окрашены в белый цвет: Диапазон воспроизводимых частот HD 25 Robin Schulz Edition равен 16-22000 Гц

    12:24

    AMD заключает партнерство с Qualcomm: ноутбуки на базе AMD Ryzen будут оснащаться модемами LTE Snapdragon: В ноутбуках на базе процессоров AMD Ryzen могут оказаться гигабитные модемы Snapdragon X16 LTE и Snapdragon X20 LTE

    12:101

    В Nomura ожидают, что в будущем году Apple выпустит три модели iPhone: Одна из моделей получит экран OLED большего размера, чем у iPhone X

    12:0815

    Фото дня: ускоритель нейронных сетей Intel Nervana: Плата была показана на мероприятии NIPS 2017

    11:4219

    Huawei готовит смартфон серии PCE с датчиком изображения разрешением 40 Мп и тремя объективами в основной камере: Камера смартфона Huawei серии PCE разрабатывается в сотрудничестве со специалистами Lecia

    11:0014

    Опубликованы изображения грядущих полноэкранных смартфонов Sony Xperia: Первый смартфон имеет традиционную для нынешних Xperia форму прямоугольника с малым радиусом скругления углов

    09:2532

    BlackBerry и Qualcomm займутся совместной разработкой программных и аппаратных решений для подключённых автомобилей: BlackBerry и Qualcomm вместе будут завоёвывать автомобильный рынок

    09:00

    LG Display основала новый бренд светодиодного освещения Luflex: LG Display отметила, что в использовании освещения OLED заинтересованы многие автомобильные производители

    08:541

    Apple назвала самые популярные игры и приложения 2017 года: Лучшим приложением среди пользователей iPhone стало приложение Calm для медитации и сна

    08:424

    Boom Technology получила предварительный заказ от Japan Airlines на 20 сверхзвуковых пассажирских самолётов: Boom Technology получила инвестиции от Japan Airlines

    08:3017

    Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600: Комплектные контроллеры, оснащенные двумя аккумуляторами типа ААА, работают до 30 часов без подзарядки

    08:10

    Xiaomi отгрузила 27,6 млн смартфонов за квартал: В результате чего Xiaomi смогла попасть в пятерку лучших поставщиков смартфонов мира

    08:023

    Девять из десяти самых популярных камер сервиса Flickr — это камеры смартфонов Apple: Flickr опубликовал лучшие фото за год

    08:0050

    Внешний накопитель Transcend StoreJet 200 емкостью 2 ТБ предназначен для Mac: Емкость накопителя Transcend StoreJet 200 составляет 2 ТБ

    07:3910

    Смартфон Oukitel K6 оснащен SoC Helio P23 и аккумулятором емкостью 6300 мА•ч: Комплектное 18-ваттное зарядное устройство позволит быстро зарядить смартфон

    07:162

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