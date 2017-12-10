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    10 декабря 2017

    Монитор Hannsapple, выполненный в форме яблока, удивляет своим дизайном, но не характеристиками: Hannsapple оценен в $120

    20:4029

    Доход Dell Technologies за год вырос на 21%: По состоянию на конец квартала в распоряжении Dell Technologies было 18 млрд долларов

    19:551

    Shuttle оснастила комплект для сборки мини-ПК XPC SZ270R9 кнопкой разгона: Shuttle XPC SZ270R9 поддерживает установку дискретной видеокарты с двухслотовым охладителем

    18:3514

    AMD подтверждает срок выхода 12-нанометровых процессоров Ryzen второго поколения: Основой этих процессоров будет микроархитектура Zen+

    18:1950

    Onyx Boox Max 2 Pro – Android-планшет ценой $790 с экраном E Ink диагональю 13,3 дюйма: Onyx Boox Max 2 Pro может подключаться к ПК и работать в качестве дополнительного экрана

    18:0016

    Роботам запретили двигаться по тротуарам Сан-Франциско : Запрет не распространяется на роботов, перемещающихся по воздуху

    15:4310

    В следующем году пользователи во всём мире потратят на мобильное ПО примерно 110 млрд долларов: Пользователи всё больше тратят денег на мобильные приложения

    15:345

    Все больше американцев доверяют выбор подарков искусственному интеллекту: По прогнозу Juniper Research, к 2022 году умные акустические системы с доступом к виртуальным помощникам будут у 55% американских семей

    15:1213

    Джонатан Айв вернулся к управлению дизайнерским подразделением Apple: Джонатан Айв снова взял бразды правления всеми дизайнерами Apple

    15:0479

    Сканер лица смартфона OnePlus 5T работает быстрее, чем аналогичная технология в iPhone X: У OnePlus 5T сканер лица работает быстрее, чем у iPhone X

    14:4231

    Японцы нашли способ уменьшить число микросхем в планшетах и ноутбуках: Областями применения CerebrEX CRX2000 названы ноутбуки и планшеты

    13:2411

    Новая версия смартфона Nokia 6 будет оснащена SoС Snapdragon 660: Предположительно, анонс устройства состоится на CES 2018

    09:0012

    Гарнитура PlayStation VR подешевела на $100: Предложение по PlayStation VR будет действовать, как минимум, две недели, но может быть продлено

    08:48

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