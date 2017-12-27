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    27 декабря 2017

    В будущем году HTC выпустит меньше новых моделей смартфонов, но уделит больше внимания рекламе: Известно, что на 2018 год запланирован выпуск флагманской модели, которая, скорее всего, будет называться HTC U12

    20:1720

    Фото дня: 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 1060 5GB Windforce OC: Карта оснащена системой охлаждения Windforce 2X

    19:2411

    Ожидается, что в будущем году 40% всех смартфонов составят полноэкранные модели: Поставки полноэкранных панелей для смартфонов в этом году оцениваются в 230 миллионов штук

    18:4431

    Asus изменила дизайн печатных плат некоторых видеокарт, что привело к несовместимости с ними ранее выпущенных водоблоков: Asus изменила печатные платы у некоторых моделей GeForce GTX 1080 Ti

    17:4113

    Жительница Нью-Йорка в рамках своего иска требует взыскать с Apple... 1 трлн долларов: Против Apple подан иск, в рамках которого истец требует 1 трлн долларов

    17:22126

    Аналитики eMarketer прогнозируют снижение темпов роста продаж носимой электроники: Аналитики eMarketer скептически оценивают потенциал рынка носимой электроники

    17:04

    LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей : LG Electronics и Here Technologies стали партнерами

    16:001

    Ноутбук HP Envy x2 на SoC Snapdragon 835 сертифицирован FCC: По предварительным сведениям, купить HP Envy x2 можно будет весной 2018 года

    15:4515

    Фотогалерея дня: смартфон Sony Xperia A Edge с безрамочным дисплеем AMOLED 4K: Xperia A Edge внешне сильно отличается от других смартфонов Sony

    15:1975

    Благодаря светодиодам, выброс диоксида углерода за год сократился на 570 млн тонн: Аналитики IHS Markit взялись оценить сокращение выбросов CO&sub2;, обеспечиваемое переходом на светодиодное освещение

    14:34143

    Назван предположительный срок начала мировых продаж Nokia 7: Пока смартфон Nokia 7 можно купить только в Китае

    14:071

    Каталог Gigabyte пополнил ускоритель GV-NP104D5X-4G для добычи криптовалют : Конфигурация ускорителя включает 1920 ядра CUDA и 4 ГБ памяти GDDR5X

    13:5211

    Samsung улучшит функциональность премиальных телевизоров для людей, которые имеют проблемы со слухом и зрением: Samsung планирует реализовать качественный черно-белый режим с повышенной контрастностью и детализацией изображения

    13:4815

    Упоминание о чипсете AMD 400 Promontory замечено на сайте PCI-SIG: Оснащение чипсетов серии AMD 400 будет включать интерфейс PCIe 3.0

    13:40

    Samsung начала получать комплектующие для Galaxy S9, массовое производство начнется в январе: А на рынке смартфон появится в начале марта

    13:37

    Очередное новое устройство Google не обошлось без проблем: Пользователи Google Home Max обнаружили небольшую проблему с устройством

    13:162

    Первые 37 покупателей смартфонов OnePlus 5T Star Wars Limited Edition получат очень необычный подарок: Смартфон OnePlus 5T Star Wars Limited Edition был представлен в начале декабря

    13:154

    На долю Apple приходится 60% всей прибыли рынка смартфонов, хотя годом ранее показатель составлял 86%: Huawei смогла существенно нарастить прибыль на рынке смартфонов

    13:0420

    Nvidia запрещает использовать драйвер GeForce в вычислительных центрах: Запрет в EULA — не пустой звук

    12:5839

    SilverStone TP02-M2 — небольшой радиатор для охлаждения SSD формата M.2: SilverStone представила охладитель TP02-M2

    12:501

    Разрешение шестидюймового экрана смартфона Sharp FS8015 — 2160 х 1080 пикселей: Основой устройства служит однокристальная система с восьмиядерным процессором

    11:3812

    Опубликовано видео, раскрывающее секреты Nokia 9: Ожидается, что цена Nokia 9 в Европе составит 749 евро

    11:20

    Бесконтактная зарядная система WattUp для мобильных устройств и не только работает на расстоянии до 90 см: В продажу такие зарядные устройства поступят во второй половине следующего года

    11:0722

    Apple может заказать модемы у MediaTek: Конфликт с Quialcomm побуждает Apple искать других поставщиков

    10:5911

    Смартфоны Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite должны быть представлены на MWC 2018: Опубликовано изображение, демонстрирующее график выхода устройств китайского производителя

    10:42

    Экран смартфона Elephone S9 занимает 89,9% площади лицевой панели: Производитель подтвердил, что дисплей, выполненный по технологии AMOLED, будет изогнут по бокам

    10:015

    Samsung объяснила, как работает переменная диафрагма смартфона Samsung W2018: В следующем году на рынке появятся новые смартфоны, диафрагма в которых регулируется так же, как в Samsung W2018

    09:1918

    Илон Маск пообещал выпустить пикап Tesla, но вряд ли это случится в ближайшие годы: Пикап Tesla выйдет после модели Model Y

    09:0019

    Вместе с Galaxy S9 компания Samsung должна выпустить новое беспроводное зарядное устройство: Анонс Galaxy S9, согласно новым данным, ожидается 25 февраля

    08:497

    Xiaomi Mi 7 не получит сканер отпечатков пальцев под поверхностью стекла: Производитель делает ставку на технологию трехмерного сканирования лиц пользователей

    08:323

    HTC выпустит лампочку, которая может спасать жизни: Сенсоры фиксируют, если человек при этом остается без движения или не имеет возможности встать, чтобы набрать номер экстренной службы и вызвать помощь

    08:2312

    Hisense готовит свой полноэкранный флагман: В продажу новинка поступит в январе 2018

    08:053

    Nvidia готовит видеокарту GeForce GTX 1060 с 5 ГБ памяти и 160-разрядной шиной: GeForce GTX 1060 появится в новой версии

    08:0028

    Клон iPhone X в исполнении Bluboo получит аккумулятор емкостью 5500 мА•ч и аналог системы Face ID: Сдвоенная основная камера смещена в центральную часть, так что тут схожесть пропадает

    07:407

    Apple запатентовала использование сдвоенных камер для эмуляции зума и размытия фона: Патент №9854156 был выдан 26 декабря 2017 года

    01:4437

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