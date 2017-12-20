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    20 декабря 2017

    Пропускная способность микросхемы Broadcom StrataXGS Tomahawk 3 для коммутации Ethernet достигает 12,8 Тбит/с : Коммутатор Broadcom StrataXGS Tomahawk 3 поддерживает конфигурации 32 x 400GbE и 128 x 100GbE

    21:583

    По оценке Morgan Stanley, в этом году хедж-фонды вложили в криптовалюты 2 млрд долларов: Курс Bitcoin за год вырос более чем в 20 раз

    21:3814

    Переходник Hasselblad XPan Adapter позволит использовать старые объективы с беззеркальной камерой среднего формата Hasselblad X1D: Продажи переходника начнутся в январе будущего года по цене 179 евро

    21:184

    В корпусе Fractal Design Define R6 можно установить радиатор длиной до 420 мм: Продажи Fractal Design Define R6 должны начаться в феврале 2018 года

    20:5013

    В следующем году Apple даст возможность разработчикам создавать универсальные приложения для iOS и macOS: В следующем году появятся единые приложения для iOS и macOS

    20:3450

    Модули в наборе G.Skill Ripjaws DDR4-4000 SO-DIMM суммарным объемом 32 ГБ работают с задержками CL18-18-18-38: Продажи наборов должны начаться в следующем квартале

    20:145

    В будущем году LG Display сосредоточится на выпуске панелей OLED размером 65 и 77 дюймов: Коррекция ассортимента призвана помочь LG Display справиться с грядущей конкуренцией

    19:587

    Серия систем жидкостного охлаждения Jonsbo Angel Eye TW2 включает две модели : Системы охлаждения Jonsbo Angel Eye TW2 совместимы почти со всеми современными настольными процессорами

    19:40

    Showa Denko начинает поставки магнитных пластин типоразмера 3,5 дюйма емкостью до 1,8 ТБ: Это максимальный на сегодня показатель для коммерчески доступных носителей такого типоразмера

    19:095

    Magic Leap представила свою революционную гарнитуру дополненной реальности: Гарнитура Magic Leap появится на рынке в следующем году

    19:0317

    Вентиляторы Enermax T.B. RGB совместимы с фирменными системами подсветки ASRock, Asus, Gigabyte и MSI : Вентиляторы Enermax T.B. RGB будут продаваться наборами по три и шесть штук

    18:53

    Japan Display может получить до 1,8 млрд долларов инвестиций: Акции Japan Display сильно выросли в цене

    17:44

    Colorful выпустила видеокарты для фанатов известной команды League of Legends : Colorful представила видеокарты GTX 1060 6GB iGame RNG Edition и GTX 1080 Ti 11GB iGame RGNG Edition

    17:261

    Samsung серийно выпускает микросхемы DDR4 DRAM плотностью 8 Гбит по 10-нанометровой технологии второго поколения : Это самые высокопроизводительные и энергетически эффективные микросхемы DRAM плотностью 8 Гбит

    16:4012

    Внешний аккумулятор Foxio Lipstick в форме губной помады предлагается за $19: Емкость аккумулятора равна 3350 мА•ч

    15:353

    В России заработал платёжный сервис Garmin Pay: Garmin Pay заработал в России

    15:269

    Звуковая панель Samsung NW700 Soundbar Sound+ толщиной 53,5 мм предусматривает крепление на стену: Consumer Electronics Show 2018 пройдет с 8 по 12 января 2018

    15:2123

    Samsung Display отгрузит 180-200 млн дисплеев OLED для смартфонов iPhone в 2018 году: Samsung Display может отгружать около 224 млн шестидюймовых панелей OLED ежегодно

    15:0436

    Tenzr — браслет, выступающий в роли контроллера захвата движений для устройств VR и AR : Браслет Tenzr может заменить контроллеры для VR и AR

    14:58

    Показатели Samsung Galaxy S9+ в Geekbench не дотягивают до показателей iPhone X: Показатели Samsung Galaxy S9+ появился в Geekbench

    14:4544

    Торговая марка ThinQ выбрана для продукции LG, в которой используется искусственный интеллект: Торговая марка ThinQ будет использоваться для бытовых приборов, электронных устройств и сервисов LG

    14:43

    Xiaomi не выпустит смартфон Redmi Note 5: Смартфона Xiaomi Redmi Note 5 не будет

    14:2718

    Чистая прибыль Micron выросла почти в 15 раз: Micron отчиталась о росте всех финансовых показателей

    14:145

    Обновление прошивки для смартфона Razer Phone улучшило работу камеры и звук: Была повышена скорость срабатывания затвора в условиях недостаточной освещенности, а также при использовании расширенного динамического диапазона HDR

    13:471

    Процессорный охладитель Jonsbo CR-301 RGB украшен подсветкой: Процессорный охладитель Jonsbo CR-301 RGB подойдет для процессора с TDP до 135 Вт

    13:37

    Sony IMX456QL — первый времяпролетный датчик DepthSense с обратной засветкой: Поставки Sony IMX456QL начнутся в апреле 2018 года

    13:0729

    Приложение Facebook Messenger Lite загружено более 100 млн раз: По состоянию на август этого года приложение Messenger Lite App было скачано более 50 млн раз

    13:06

    Смартфон Nokia 9 будет оснащён 6 ГБ ОЗУ и SoC Snapdragon 835: Смартфон Nokia 9 оснастят 6 ГБ оперативной памяти

    13:01

    Производитель чехлов подтвердил наличие одинарной камеры у смартфона Samsung Galaxy 9 и сдвоенной — у Galaxy S9+: Анонс новинок состоится в середине февраля, а продажи начнутся 28 числа того же месяца

    12:456

    Робот-пылесос 360 Sweeping Robot оценен в $212: Предусмотрены два режима работы: подметание крупного мусора и сбор пыли

    12:352

    Adidas сворачивает производство носимых устройств для фитнеса: Известный производитель спортивных товаров сосредоточится на программном обеспечении

    12:263

    Семейство Sylvania Smart+ пополнила первая в отрасли умная филаментная светодиодная лампа : Лампа Soft White A19 совместима с Apple HomeKit

    12:2411

    Ноутбук-трансформер Teclast F6 Pro получил CPU Intel Core m3-7Y30, 8 ГБ ОЗУ и дактилоскопический датчик: Teclast F6 Pro предлагается за 728 долларов

    11:384

    В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах: Cроки коммерциализации технологии пока не сообщаются

    11:2128

    Смартфон Nokia 9 получит дисплей OLED производства LG, вероятнее всего, с классическим соотношением сторон: Смартфон Nokia 9 оснастят 128 ГБ флэш-памяти

    09:004

    Facebook добавляет в социальную сеть новую функцию распознавания лиц на фото: Faceook продолжает совершенствовать технологии распознавания лиц

    09:004

    Huawei, Oppo и Vivo снизили заказы на смартфоны на 10%: Huawei, Oppo и Vivo снижают заказы на смартфоны в связи с падением спроса

    08:30

    Директор и соучредитель портала Bitcoin.com продал все свои биткойны: Эмиль Ольденбург избавился от всех запасов Bitcoin

    08:0027

    TDK CeraCharge — первый аккумулятор с твердым электролитом, рассчитанный на поверхностный монтаж: Аккумулятор TDK CeraCharge выдерживает до 1000 циклов заряд-разряд

    02:409

    Названа дата анонса и цена камеры Panasonic Lumix DC-GH5s: Анонс камеры Panasonic Lumix DC-GH5s состоится скоро, но не в этом году

    01:4715

    Технологии виртуальной реальности мигрируют с карманных устройств на ПК и консоли, полагают аналитики IDC: Приложения дополненной реальности ждет долгосрочный рост

    00:383

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