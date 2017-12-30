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    30 декабря 2017

    Лидером рынка SoC для смартфонов и в количественном, и в денежном выражении остаётся Qualcomm: Аналитики Counterpoint Research оценили рынок однокристальных систем для смартфонов

    16:2439

    Фотогалерея дня: ракета-носитель Falcon Heavy установлена на стартовой площадке: Falcon Heavy уже установлена на стартовой площадке

    16:0253

    NASA тоже хочет отправить космический корабль к Альфе Центавра : NASA в ближайшие 50 лет рассчитывает разработать космический двигатель нового для межзвёздных перелётов

    15:4135

    Видео дня: разборка моноблока Apple iMac Pro: Внутренний объём Apple iMac Pro наполовину занят СО и динамиками

    15:1869

    HTC и Motorola также заверили пользователей в том, что они не замедляют смартфоны со временем: HTC и Motorola не замедляют свои смартфоны

    14:2627

    LG представила ThinQ Speaker — умную акустическую систему с поддержкой Google Assistant: LG представила ThinQ Speaker и другие АС

    14:13

    В следующем году 350 млн пользователей iOS купят новые смартфоны iPhone, считает GBH Insights: Сколько в следующем году появится новых владельцев iPhone, в прогнозе не говорится

    13:0644

    Поставки материнских плат известных брендов упадут на 10% в 2018 году: Наибольшую часть рынка занимают игровые решения, которые имеют самую высокую цену

    12:3718

    Продажи устройств Xiaomi Mijia составляют около $3 млрд : Платформа коллективного финансирования и умных устройств Mijia приносит компании довольно неплохую прибыль

    12:30

    На призыв южнокорейской юридической фирмы подать в суд на Apple откликнулось около 67 000 человек: Южнокорейская юридическая фирма Hannuri Law подаст иск в начале будущего года

    12:0623

    Объектив 7Artisans 35mm F1.2 для беззеркальных камер формата APS-C стоит 145 долларов: Начались продажи объективов 7Artisans 12mm F2.8 и 35mm F1.2 для беззеркальных камер формата APS-C

    11:1410

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