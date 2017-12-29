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    29 декабря 2017

    У штатива GorillaPod Mobile Rig — три «ноги» и две «руки»: Штатив GorillaPod Mobile Rig ориентирован на тех, кто снимает видео смартфоном

    21:2312

    Шэньчжэнь первым в мире полностью перешел на электробусы: их в городе насчитывается 16359 штук: На углеводородном топливе работают только 634 автобуса экстренных служб

    21:0393

    Корпус DeepCool Baronkase Liquid оборудован системой жидкостного охлаждения: Система жидкостного охлаждения, установленная в корпусе DeepCool Baronkase Liquid, предназначена для процессора

    20:471

    Электромобиль Porsche Mission E получит силовую установку мощностью до 670 л.с. и полный привод: Базовая комплектация будет располагать 402 «лошадками»

    18:5433

    В отличие от Apple, компании LG и Samsung не замедляют старые смартфоны: Пока Apple предстоит защищаться в суде, другие производители смартфонов пользуются ситуацией

    18:2470

    Опубликованы данные о производительности SSD Plextor M9Pe : Твердотельные накопители Plextor M9Pe должны появиться на рынке в будущем году

    18:0212

    В базе данных TENAA замечен складной смартфон ZTE Z999: Смартфон ZTE Z999 оснащен двумя дисплеями

    17:293

    Самыми популярными смартфонами Apple в этот праздничный период стали вовсе не iPhone X и iPhone 8: Apple стала лидером по количеству активаций новых устройств в праздничный период 2017

    16:1949

    Производителей DRAM и NAND заподозрили в ценовом сговоре: Рост цен, радующий производителей, возможно, устроили они сами

    15:5623

    Началось тестирование Android Oreo для смартфона LG G6: Бета-тестирование проходит в Китае

    14:223

    Флагманская SoC Samsung Exynos будет представлена 4 января 2018: Samsung Galaxy S9 и S9+ прошли сертификацию Федеральной комиссии по связи США

    13:575

    Опубликован перечень грядущих смартфонов, оснащенных SoC Snapdragon 845: В августе должны представить флагманский смартфон Nokia 10, в сентябре нас ждут Samsung Galaxy Note9, LG V40 и Xiaomi Mi MIX 3

    13:332

    Huawei отгрузила 153 млн смартфонов в 2017 году: Huawei необходимо усиливать свое присутствие на рынке западных стран

    13:1516

    Улучшена работа фронтальной камеры OnePlus 5T: В этот раз разработчики улучшили качество работы фронтальной камеры в условиях недостаточной освещенности

    12:11

    Планшет Google Pixel C исчез из магазина Google Store: Предположительно, в следующем году Google выпустит планшет, который будет работать под управлением Chrome OS

    11:5113

    Полноэкранный смартфон Alcatel 3C будет стоить 120 евро: Устройство представят на CES 2018

    11:177

    Apple пытается исправить ситуацию с намеренным замедлением смартфонов iPhone: в ход пошли извинения и обещания: В одном из будущих обновлений iOS появится возможность узнать истинное состояние аккумулятора

    11:10103

    Через несколько лет Apple Watch смогут определять уровень сахара в крови неинвазивным путем: Купертиновцы активно ведут разработки в данном направлении

    10:5225

    Смартфону Leagoo S9 приписывают дизайн в стиле iPhone X и сканер отпечатков пальцев под экраном: Напомним, первый смартфон с таким датчиком должна представить Vivo

    10:448

    В 2018 году будет опубликован исходный текст одной из операционных систем Apple: Это будет не iOS

    10:3616

    Криштиану Амон стал президентом Qualcomm: Амон работает в Qualcomm уже 22 года

    10:303

    С 1 января WhatsApp перестанет работать на iPhone 3GS и других смартфонах Apple с iOS 6 : В списке операционных систем, которые больше не будут поддерживаться, также находятся Android 2.1 и 2.2, BlackBerry OS и Windows Phone 7

    10:2010

    Основателю LeEco предписали срочно вернуться в Китай: Долги LeEco растут

    10:054

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