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    25 декабря 2017

    Gigabyte существенно нарастила продажи видеокарт, но продажи системных плат сильно просели: Gigabyte создала совместное предприятие с TPK Holding

    20:3516

    Бюджетный полноэкранный смартфон Meizu получит дисплей диагональю 5,7 дюйма и, предположительно, SoC Exynos 7872: Бюджетный смартфон Meizu mblu может получить производительную платформу

    20:184

    Видео дня: компания Konica Minolta Pioneer OLED показала гибкие панели OLED, встраиваемые в бумажную упаковку: Стоимость решений неизвестна, поэтому трудно оценить реальную перспективу внедрения разработки

    18:3932

    Nvidia прекратит выпускать графические драйверы для 32-разрядных операционных систем: Nvidia отказывается от 32-разрядных ОС

    15:2431

    В браузере Opera 50 появится функция NoCoin, которая будет блокировать интегрированные майнеры криптовалюты на сайтах: В Opera 50 появится встроенный блокировщик майнеров

    15:1520

    В южнокорейских скоростных поездах стало доступно подключение LTE-R: Сервис LTE-R разработан специально для железных дорог

    14:554

    Новый внешний аккумулятор Xiaomi ёмкостью 10 000 мА·ч оценивается всего в 12 долларов: Xiaomi представила новый Mi PowerBank 2

    14:5452

    Умные часы набирают популярность в США: Процесс ускорился с выходом модели Apple Watch 3

    14:2923

    Портативный аккумулятор FingerPow включает базовую станцию и четыре зарядных блока: Интерес вызывают водонепроницаемые маленькие блоки, которые подключаются к смартфону при помощи магнитных креплений

    13:099

    80% покупателей iPhone X довольны смартфоном: Специалисты Strategy Analytics изучили отзывы 568 пользователей

    12:4583

    Qualcomm намеревается стать ключевым игроком на рынке беспилотных машин: Компания получила разрешение на тестирование технологий беспилотного вождения в Калифорнии

    12:10

    Новый владелец компании, создавшей камеру Panono, предлагает участникам сбора средств заплатить еще: Воспользоваться предложением смогут 50 человек в месяц

    12:0112

    Linkin Park поможет звучать новым электромобилям Mercedes-AMG : Увидеть и услышать первые электромобили AMG на дорогах мы сможем не раньше середины 2020-х годов

    11:5910

    Некоторые смартфоны Google Pixel 2 самопроизвольно отключаются от сети Wi-Fi: Компания Google уже заявила, что она занимается поиском решения данного вопроса

    11:4915

    Смартфон OnePlus 5 получил Android 8.0 Oreo, а Face Unlock ожидается позже: Системы распознавания лиц Face Unlock в функциональном списке возможностей OnePlus 5 по-прежнему нет

    11:344

    Amazon купила стартап Blink: Финансовые подробности сделки не разглашаются

    11:13

    Гарнитура Lenovo Mirage Solo Daydream VR появилась в базе данных FCC: Анонс Lenovo Mirage Solo ожидается на Consumer Electronics Show 2018

    11:07

    Первым смартфоном со сканером Synaptics Clear ID должен стать Vivo Xplay7: Анонс устройства ожидается на CES 2018

    11:0118

    Концепт-арты Huawei P11 X демонстрируют смартфон с тремя модулями основной камеры: Предположительно, суммарное разрешение камеры составит 40 Мп, а зум будет пятикратным

    10:5213

    Sony H8266 станет первым смартфоном Xperia с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти: Под этом модельным номером, вероятнее всего, скрывается скрывается смартфон Sony Xperia XZ1

    00:1915

    Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Max предназначен для больших помещений: Завтра компания представит новую модель, которая получила название Xiaomi Mi Air Purifier Max

    00:004

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