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    26 декабря 2017

    Полноэкранный Смартфон Oppo A83 с дисплеем размером 5,7 дюйма оценен в 215 долларов : Основой Oppo A83 служит неназванная однокристальная система

    21:5015

    Трекер активности Garmin vivofit 4 предлагает цветной экран и автономность до одного года: Трекер активности Garmin vivofit 4 стоит 80 долларов

    19:3835

    Некоторые аналитики понизили прогнозы касательно продаж смартфонов iPhone X: По итогам года Apple продаст 30-35 млн iPhone X

    19:0070

    Tesla поздравила владельцев своих авто добавлением рождественского режима Santa Mode: Tesla оригинально поздравила своих клиентов с Рождеством

    15:5229

    Alps Electric представит на CES 2018 устройство ввода для самоуправляемых автомобилей: Устройство, построенное на емкостной технологии, способно распознавать прикосновения и жесты

    15:244

    Изображения печатных плат Samsung Galaxy S9 и S9+ свидетельствуют о сохранении разъема TRS: Ожидается, что новые смартфоны Samsung Galaxy будут показаны на мероприятии MWC 2018

    14:4930

    Началось распространение окончательной версии Android Oreo для смартфонов LG V30 : Первыми обновление получили пользователи в Южной Корее

    14:352

    Южнокорейское министерство торговли разрешило LG Display построить в Китае фабрику по выпуску панелей OLED: Выданное министерством разрешение ставит перед LG Display определенные условия

    14:2311

    Представлены шестидюймовые смартфоны Oppo A75 и A75s: Основой смартфонов Oppo A75 и A75s служит SoC MediaTek Helio P23

    14:022

    В Израиле с Apple требуют взыскать 125 млн долларов за замедление смартфонов: Против Apple подан коллективный иск

    13:1771

    Высота корпуса Akasa Plato X7D для NUC Intel Dawson Canyon равна 39 мм: В корпусе Akasa Plato X7D помещается накопитель типоразмера 2,5 дюйма

    12:047

    Denso может вложить в JOLED 440 млн долларов : Японская компания Denso выпускает компоненты для автомобилей

    11:431

    StarVR решила покорять рынок виртуальной реальности Японии: 22 декабря в Токио состоялась открытие первого аттракциона StarVR

    10:58

    AMD выпускает AMDVLK — драйверы Vulkan с открытым исходным кодом для Linux: Драйверы доступны в репозитории AMD GPUOpen GitHub

    10:5710

    Смартфон OnePlus 5T замечен в белом цвете: Что касается аппаратных характеристик, то ожидается, что они останутся такими же, как у остальных версий

    10:285

    Преемник Meizu M3X может стать дороже, получив флагманские характеристики: Можно предположить, что смартфон будет выпущен под брендом mBlu

    10:181

    Qualcomm тестирует SoC Snapdragon 670: SoC Snapdragon 670 должна стереть грань между средним и премиальным сегментами

    09:4515

    В новых версиях Android операторы смогут скрывать уровень сигнала сети от пользователей:

    09:3818

    Обновление до Android Oreo для Xiaomi Mi A1 добавит поддержку быстрой зарядки : Финальная версия Android Oreo для Xiaomi Mi A1 должна выйти в самое ближайшее время

    09:31

    Обновленные ноутбуки Huawei MateBook D получили процессоры Intel Core i5-8250U и Core i7-8550U: Самая доступная версия с процессором Intel Core i5-8250U, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ стоит 790 долларов

    08:589

    Oppo открыла первый флагманский магазин: Площадь магазина составляет 500 м2

    08:483

    Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Max оценен в $300: Xiaomi Mi Air Purifier Max получил новую технологию шумоподавления

    08:3610

    Функцию Face ID в смартфонах iPhone X нельзя использовать для одобрения покупок, совершаемых детьми: У Face ID нашли ещё один минус

    08:3022

    В Китае выпустили самый крупный современный самолёт-амфибию AVIC AG600 Kunlong: AVIC AG600 Kunlong стал самым крупным из производящихся самолётов-амфибий

    08:0030

    LG Chem инвестирует $280 млн в расширение производства: Деньги пойдут на увеличение площади и производственной мощности завода, который находится в южной части страны в 455 км от Сеула

    07:24

    Степень защиты корпуса Akasa Pascal MD для NUC Intel Dawson Canyon — IP65: Габариты корпуса Akasa Pascal MD — 234,6 x 238 x 76,3 мм

    07:00

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