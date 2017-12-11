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    11 декабря 2017

    Завтра SpaceX впервые одновременно отправит в космос ракету Falcon 9 и корабль Dragon, которые ранее уже использовались: Завтра SpaceX проведёт важный для себя запуск

    23:0521

    Социальная сеть Facebook убрала «тикер»: Информационная лента Ticker больше не выводится

    18:5714

    Камеру Panasonic Lumix DC-GH5 научили программировать кнопку Fn на сменных объективах: Вышли обновления прошивки для камер Panasonic Lumix DMC-G80/G81/G85 и DC-GH5

    18:381

    В будущем году ожидается рост продаж умных часов Apple Watch 3 на 20%: Среди тех, кто выиграет от роста продаж, названы поставщики компонентов

    16:4415

    У Apple пока не получается уговорить Индию не повышать ввозные пошлины на компоненты для смартфонов: В Индии уже налажена сборка модели iPhone SE, но дальнейшее расширение производства — под вопросом

    15:4524

    Toshiba могут убедить не продавать полупроводниковое производство: Фонд Argyle Street Management является крупным инвестором Toshiba

    14:543

    Браузер Chrome для Android позволит выбирать папки при сохранении файлов: Конечно же, вы сможете выбирать различные папки, расположенные на карте памяти microSD

    14:2517

    Смартфон Oukitel K10 получил аккумулятор емкостью 11 000 мА•ч, который заряжается за 2,5 часа: Oukitel решила завершить 2017 год анонсом нового рекордсмена

    14:098

    Google исправила проблему с Android Auto, которую обнаружили более года назад: Проблема с отображением температуры в Android Auto решена

    14:0837

    Samsung занимает четвертое место в рейтинге компаний, которые тратят больше остальных на исследования и разработки: LG Electronics, Hyundai Motor и SK hynix заняли 50, 77 и 83 места соответственно

    13:50113

    Вице-президент Apple весьма резко высказался о технологиях распознавания лиц у конкурентов: Фил Шиллер назвал конкурирующие технологии распознавания лиц воняющими

    13:3645

    Всего за месяц производственный партнер Apple заработал 18,5 млрд долларов: Минувший месяц был лучшим за всю историю Foxconn

    13:2311

    Новые блоки питания Corsair VS укорочены до 125 мм: Новые БП серии Corsair VS оснащены фиксированными кабельными системами и имеют сертификат 80 Plus

    13:122

    LG начнет отгрузки 65- и 75-дюймовых ЖК-панелей компании Samsung уже в декабре: Ранее считалось, что LG будет поставлять компании Samsung, в основном, ЖК-панели диагональю 40 дюймов

    13:038

    Уже никто никуда не идет: создатель Android вернулся в Essential : Ни Essential, ни Рубин пока не комментируют ситуацию

    12:4815

    Улучшенные сканеры радужной оболочки глаза появятся в бюджетных смартфонах Samsung: Samsung улучшит работу сканера радужной оболочки в смартфоне Galaxy S9

    12:4614

    Смартфоны OnePlus, включая новейший OnePlus 5T, не поддерживают стриминг HD-видео из популярных сервисов: Представители OnePlus признали факт существования проблемы

    12:334

    Смартфоны и ноутбуки Apple могут существенно снижать свою производительность при износе аккумулятора: Износ АКБ может снизить производительность ноутбуков и смартфонов Apple

    12:1461

    Появилось описание еще одного концепта смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем: Пользователю доступны два режима использования

    12:052

    Microsoft и Google опасаются влияния Apple на потенциальную сделку между Qualcomm и Broadcom: Apple может получить выгоду от сделки Qualcomm и Broadcom

    11:537

    Дизайн задней панели смартфона Galaxy S9 слило в сеть приложение Samsung Health : Презентация Galaxy S9 ожидается на MWC 2018

    11:498

    Manli P104-100 — машина для добычи криптовалют: Габариты P104-100 равны 524 х 295 х 176 мм, масса — 14 кг

    11:4413

    LG представила технологию V2X для самоуправляемых автомобилей: В частности, система V2X отправляет вашему автомобилю экстренную информацию, когда впереди идущее транспортное средство начинает торможение

    11:34

    Смартфон Sharp FS8018 протестирован в Geekbench: Устройство оснащено однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 630

    11:25

    Apple получила патент на дисплей Silicon-OLED, который может считывать отпечатки пальцев: Дисплей Silicon-OLED может быть использован в смартфонах, планшетах и мобильных устройствах

    10:5625

    Новый круглый дисплей AUO типа AMOLED предназначен для умных часов: Панель диаметром 1,2 дюйма имеет разрешение 390 x 390 пикселей

    10:351

    В список умных часов, которые получат обновление до Android Wear Oreo, входит 30 моделей: Android Wear Oreo получит три десятка моделей умных часов

    08:306

    Tesla получила два крупнейших заказа на 90 электрических грузовиков Semi: Sysco и Anheuser-Busch заказали 90 грузовиков Tesla Semi

    07:3024

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