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    1 января 2018

    Появились предварительные сведения о SoC MediaTek Helio P40 и Helio P70: К общим особенностям Helio P40 и P70 относится наличие нейронного процессора

    18:2410

    Смартфон Sharp Aquos S3 (FS8032) сертифицирован на Тайване: Аппарат станет преемником модели Sharp Aquos S2, выпущенной в августе прошлого года

    18:053

    Компания Samsung отреагировала на сообщение о проблеме с аккумуляторами Galaxy Note8: Информации слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы

    13:2694

    У LG готов первый в мире 88-дюймовый дисплей OLED 8K : По размеру и разрешению ему нет равных среди дисплеев OLED

    12:54122

    По подсчетам JPR, в 2017 году было выпущено 2,1 млрд GPU, большинство — в составе SoC для мобильных устройств: На ПК и рабочие станции пришлось 17% продаж GPU в 2017 году

    12:443

    Анонсированы продажи необычного корпуса Deepcool QuadStellar : Новинка является развитием идеи, заложенной в модели Deepcool Tristellar

    12:2710

    Вышло обновление Android 8.0 Oreo для смартфонов Xiaomi Mi A1: Дистрибутив размером более 1 ГБ включает декабрьские обновления безопасности Android

    12:056

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