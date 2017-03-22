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    22 марта 2017

    Представлена карта Manli GeForce GTX 1080 Ti with Blower Fan: Ускоритель Manli GeForce GTX 1080 Ti with Blower Fan обзавелся двухсекционным радиатором

    22:1211

    Фотография упаковки Samsung Galaxy S8+ подтверждает содержимое комплекта поставки: В такой коробке получат устройство покупатели в сети магазинов оператора Verizon

    20:5210

    Одноплатный ПК Aaeon Rico-3288 поддерживает модули с NFC, GPS и PoE: ОС Android 6.0 штатно поддерживает плату Aaeon Rico-3288

    20:464

    Смартфоны Huawei могут появиться в ассортименте сотового оператора AT&T: Huawei ведёт переговоры с AT&T

    20:237

    Смартфон Oppo F3 Plus появился на сайте компании раньше срока: Смартфон Oppo F3 Plus получил двойную фронтальную камеру

    20:07

    Чёрная версия смартфона OnePlus 3T Midnight Black появится и за пределами модных бутиков: OnePlus всё-таки выпустит чёрную версию флагмана

    19:518

    Группа хакеров Turkish Crime Family требует от Apple выкуп, утверждая, что взломала 300 млн учётных записей пользователей компании: Хакеры требуют у Apple 75 000 долларов

    18:5927

    Компания Marriott International выбирает для своих отелей между голосовыми помощниками Amazon Alexa и Apple Siri: Отели Marriott International оснастят либо устройствами с Alexa, либо аппаратами с Siti

    18:195

    Смартфоны Samsung заняли пять мест в десятке самых популярных аппаратов, но первые четыре удерживает Apple: iPhone 6s — самый продаваемый смартфон прошлого года

    17:5762

    Смартфон LG G6 получит поддержку платёжного сервиса LG Pay уже в начале лета: LG G6 всё-таки получит свою платёжную систему

    17:39

    Новое обновление ПО приносит смартфону Huawei Mate 9 поддержку голосового помощника Alexa: ИИ Amazon Alexa появился на смартфоне Huawei Mate 9

    17:043

    В течение шести лет продажи 360-градусных камер вырастут в 16 раз, а полупрофессиональных моделей — более чем в 50: Strategy Analytics прогнозируют внушительный рост продаж сферических камер

    16:554

    Производители ПК намерены поднять цены на свою продукцию во втором и третьем кварталах: ПК вскоре подорожают во всём мире

    14:2812

    Упоминания о видеокартах с GPU Vega 10 появились в драйверах Linux: Семь идентификаторов с GPU Vega появились в Linux

    14:15

    Samsung будет выпускать больше планшетов и ноутбуков с панелями AMOLED: Samsung в десятки раз уменьшила объёмы поставок ЖК-панелей компании Apple

    13:5642

    BOE Technology создала первый дисплей по технологии AMQLED, которая является аналогом QLED, продвигаемой Samsung: BOE первой создала экран AMQLED

    13:4321

    Оверклокер Kingpin установил новый рекорд, разогнав GPU адаптера GeForce GTX 1080 Ti до 3024 МГц: Ядро видеокарты удалось разогнать до 3024 МГц

    13:212

    Рыночная капитализация Samsung Electronics впервые достигла 268 млрд долларов: Рыночная капитализация Samsung Electronics бьёт рекорды

    13:0810

    В линейку аксессуаров для Samsung Galaxy S8 также войдет внешний аккумулятор: Цена аксессуара составит 60 евро

    12:5815

    Док-станция Samsung DeX Station для Samsung Galaxy S8 оснащена системой активного охлаждения: Смартфон и аксессуар будут представлены 29 марта

    12:4523

    Смартфон Moto G5 в цвете Blue Sapphire предстал на первых фотографиях: Изначально покупателям были предложены две цветовые версии, Lunar Grey и Fine Gold

    12:261

    Google представила операционную систему Android O: Android O доступна для установки на несколько устройств

    12:2661

    Фотографии аккумуляторов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ подтверждают их емкость: Анонс смартфонов состоится 29 марта

    12:0614

    Apple внесла изменения в систему проката фильмов в iTunes: Начать смотреть фильм на смартфоне или планшете, а завершить просмотр на большом экране домашнего кинотеатра раньше было невозможно

    11:2518

    Apple выпустила силиконовые и кожаные чехлы для iPhone 7: Кожаные чехлы для iPhone 7 и iPhone 7 Plus предлагаются за 45 и 49 долларов соответственно

    11:1111

    Apple прекратила продажи планшета iPad mini 2: В ближайшие месяцы ожидается анонс нового iPad Pro с безрамочным дисплеем диагональю 10,5 дюйма

    11:0217

    Chieftec привезла на CeBIT 2017 множество корпусов и блоков питания: Chieftec на CeBIT 2017 показала несколько новинок

    10:546

    Вторая фабрика Xiaomi в Индии производит по одному смартфону в секунду: Xiaomi планирует активно развивать в стране розничную торговлю

    10:2214

    Модули памяти Corsair Vengeance RGB DDR4 могут сигнализировать о высокой температуре других компонентов: Планки Corsair Vengeance RGB DDR4 достигли частоты 3 ГГц

    10:192

    На MWC 2017 Samsung показала дисплей OLED без поляризатора, а также гарнитуру VR с плотностью пикселей 1200 ppi: Все они найдут применение в устройствах, которые выйдут в ближайшие год-два

    10:147

    Цены на новые умные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A начинаются с отметки $300: Телевизоры поддерживают технологии HDR10 и Dolby/DTS

    09:5723

    Опубликованы все характеристики смартфона Ulefone Power 2 :

    09:43

    Смартфон Samsung Galaxy J5 нового поколения получит SoC Exynos 7870, что сделает его намного производительнее предшественника: Смартфон Samsung Galaxy J5 нового поколения оснастят 14-нанометровой SoC

    08:308

    Смартфон Alcatel Idol 5S оснастят SoC Helio P20 и 12-мегапиксельной основной камерой: Смартфон Alcatel Idol 5S получит 3 ГБ ОЗУ

    08:002

    Hyperloop Transportation Technologies покажет готовую пассажирскую капсулу Hyperloop в начале следующего года: Hyperloop Transportation Technologies приступает к созданию пассажирской капсулы

    07:3034

    Rocket Lab запустит свою первую малую ракету-носитель Electron в течение пары месяцев : Rocket Lab пополнит ряды частных космических компаний

    07:00147

    Kingston Digital удержалась в тройке лидеров среди поставщиков SSD: Лидирующие поставщики твердотельных накопителей: Samsung, Kingston и SanDisk

    00:092

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