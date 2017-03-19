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    19 марта 2017

    Создатель Raspberry Pi назвал свой микрокомпьютер самой популярной альтернативой компьютерам Mac и PC: За пять лет реализовано более 12,5 млн микрокомпьютеров Raspberry Pi

    22:5010

    Смартфон Vivo Y66 с фронтальной камерой разрешением 16 Мп представлен официально: Vivo Y66 вполне может появиться в продаже в России

    20:201

    Новый планшет Asus получит экран разрешением 2048 х 1536 пикселей и SoC MediaTek MT8173 : По своим характеристикам устройство очень похоже на планшет ZenPad 3S 10 (Z500M)

    19:3016

    Появились фотографии наушников AKG, которые будут идти в комплекте со смартфонами Samsung Galaxy S8: Смарфоны Samsung Galaxy S8 получат наушники AKG

    18:4448

    Более половины рынка консолей в денежном выражении в прошлом году пришлось на Sony PS4 и её экосистему: Sony является лидером рынка консолей

    15:2415

    HTC U Ultra оказался далеко не самым прочным смартфоном: Стекло смартфона HTC U Ultra не самое прочное

    14:115

    По слухам, Android O получит режим «картинка в картинке» и возможность останавливать приложения в фоне: Опубликованы новые слухи о нововведениях Android O

    14:0112

    Против LG подали коллективный иск в связи с проблемой смартфонов G4 и V10: LG придётся отвечать в суде за качество смартфонов G4

    13:568

    Tesla прекращает продажи электромобилей Model S 60 и 60D: C 16 апреля у желающих приобрести электромобиль Tesla Model S больше не будет возможности заказать наиболее доступные его версии Model S 60 и 60D

    13:4512

    Чехол Kuner Kuke для iPhone 7 включает аккумулятор емкостью 2400 мА•ч и слот для карт microSD: Kuner Kuke для iPhone 7 предлагается по цене 55 долларов

    13:1213

    Создатели защищенного смартфона Sirin Labs Solarin стоимостью $14 000 меняют стратегию: Sirin Labs продолжает производить Solarin и обеспечивать свои смартфонами регулярными обновлениями

    12:5610

    Гибридные умные часы Stark, не нуждающиеся в подзарядке, оценены в $40: На выпуск гибридных умных часов Stark уже собрано в пять раз больше средств, чем намечалось

    12:544

    Смартфон Oppo F3 Plus появился в базе данных GFXBench: Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow

    12:48

    Тест производительности в приложениях и играх виртуальной реальности Nvidia FCAT VR доступен для загрузки: Пакет Nvidia FCAT VR адресован разработчикам и энтузиастам VR

    12:39

    Sony оставляет себе наиболее передовые датчики изображения: Производитель уверен в преимуществах беззеркальных камер

    11:4125

    Создан гибкий материал для изготовления датчиков пульса, которые можно вплетать в обычную ткань и стирать вместе с ней: Программой проекта предусмотрено создание и других датчиков

    11:211

    Опубликованы изображения камер моментальной печати Fujifilm instax Square: Камеры моментальной печати Fujifilm instax Square будут представлены двумя моделями

    11:152

    Немецкие разработчики предложили альтернативную компоновку камер для смартфонов: Камеры, выступающие из тонких корпусов смартфонов, можно совсем убрать

    10:599

    На выпуск 3D-принтера, гравера и фрезеровального станка с ЧПУ Snapmaker уже собрано более полумиллиона долларов: Создатели Snapmaker планировали собрать не менее 50 000 долларов

    10:353

    Планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 3 будет предложен с двумя вариантами экрана и операционной системы: Xiaomi Mi Pad 3 может быть представлен одновременно со смартфоном Mi 6 в мае текущего года

    09:504

    Смартфон Samsung Galaxy S8 набирает в AnTuTu свыше 200 000 баллов, опережая даже iPhone 7 Plus: Смартфон Samsung Galaxy S8 набирает в AnTuTu 205 284 балла

    07:0086

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