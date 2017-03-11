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    11 марта 2017

    По прогнозу Technavio, в период до 2021 года рынок гибких дисплеев будет расти на 35% в год: Аналитики Technavio рассмотрели период с 2017 по 2021 год

    21:179

    Четырехъядерный процессор AMD Ryzen сравнили с Intel Core i7-7700K в 20 тестах и играх: Процессор AMD Ryzen 5 1500X будет стоить около $200

    20:5059

    В тесте SiSoftware Sandra замечен GPU AMD Vega с 4096 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти: Ширина шины памяти равна 2048 разрядам

    20:245

    MSI планирует выпуск нескольких вариантов 3D-карт GeForce GTX 1080 Ti: Интересно, что модель GTX 1080 Ti серии Lightning на иллюстрации отсутствует

    19:221

    Больше всех патентов в США в 2016 году получила компания IBM, на втором месте — Samsung: Среди компаний первой десятки наибольший прирост числа полученных патентов показала Intel

    16:5337

    Huawei готовит недорогой смартфон с пятидюймовым экраном OLED: Huawei начнёт использовать панели OLED в недорогих смартфонах

    13:595

    Samsung наделит недорогие смартфоны в Индии поддержкой сервиса Samsung Pay необычным способом : Некоторые бюджетные смартфоны Samsung в Индии получат улучшенные версии с поддержкой Samsung Pay

    13:3816

    Чехол ZVE для смартфона iPhone 7 включает прикуриватель для сигарет и открывалку : Обычно чехлы для смартфонов предназначены для того, чтобы защитить устройство

    13:0236

    Ученые IBM создали самый маленький в мире магнит из одного атома и сохранили в нем один бит информации: Достижение IBM основывается на многолетних исследованиях в области нанотехнологий

    12:1626

    Lenovo Vibe B — смартфон с маленьким экраном FWVGA, 1 ГБ ОЗУ и ОС Android 6.0, оценённый в 87 долларов: Смартфон Lenovo Vibe B оказался крайне простым

    11:5912

    Google в итоге превратила приложение Hangouts в два: Hangouts Meet и Hangouts Chat: Приложение Hangouts доработали и разделили на два

    11:469

    Микроконтроллеры Microchip CEC1702 оснащены средствами аппаратного шифрования: Основой CEC1702 служит ядро ARM Cortex-M4

    11:20

    Смартфон Honor 8 Pro представят в Европе 5 апреля в трех цветах: Продажи смартфона за пределами Китая планировали начать в марте

    11:01

    Опубликовано сравнение размеров Samsung Galaxy S8, LG G6, Google Pixel, iPhone 7 и прочих смартфонов: Кроме того, оценить размеры Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ позволяет новая фотография, на которой эти смартфоны запечатлены рядом с Galaxy Note7

    10:5139

    Безрамочный смартфон Maze Alpha должен составить конкуренцию Xiaomi Mi Mix: Maze Alpha должен выйти в Европе уже в апреле этого года

    10:3111

    Компания Samsung завершила самую большую покупку в своей истории: Стоимость сделки — 8 млрд долларов

    10:3036

    Встраиваемая плата Axiomtek CAPA500 поддерживает процессоры Intel Kaby Lake: Системная плата Axiomtek CAPA500 получила два порта Gigabit Ethernet

    10:231

    Vkworld Stone V3 может стать самым доступным телефоном со степенью защиты IP68: Vkworld Stone V3 поступит в продажу в апреле

    10:16

    Представлен накопитель Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD объемом 12 ТБ: Стандартная стойка 42U теперь вмещает более 10 ПБ данных

    09:5619

    Японское правительство может вмешаться в продажу полупроводникового бизнеса Toshiba по соображениям национальной безопасности: Позиция японского правительства ставит американские компании Western Digital и Micron Technology в привилегированное положение

    09:309

    55-дюймовый моноблок Google Jamboard оценили в 5000 долларов: Устройство Google Jamboard можно будет купить в мае

    07:0015

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