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    1 марта 2017

    AMD сравнила свои процессоры с решениями Intel во множестве игр: AMD решила не выставлять свои процессоры в качестве однозначных победителей в борьбе с Intel

    21:1375

    Google не имеет планов по выпуску новых мобильных ПК под брендом Pixel: Не стоит ждать новых хромбуков Pixel

    20:51

    Аналитики IDC ожидают рост рынка смартфонов в этом году: В 2016 году рынок смартфонов вырос на 2,5%, а в 2017 ожидается рост на 4,2%

    20:46

    Toshiba обратилась к адвокатам в связи с возможным банкротством Westinghouse: Toshiba хочет оценить возможный ущерб от банкротства Westinghouse

    20:3010

    Nvidia снизила цены на видеокарты GTX 1080 и GTX 1070, а также ускорила память у моделей GTX 1080 и GTX 1060: Топовые видеокарты Nvidia стали быстрее и дешевле

    19:5738

    Защищённый смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 получил камеру с диафрагмой F/1.9 и ОС Android 7.0: Samsung представила смартфон Galaxy Xcover 4

    19:3617

    Во встраиваемом твердотельном накопителе Western Digital iNAND 7350 используется флэш-память 3D NAND : Western Digital iNAND 7350 — самый емкий твердотельный накопитель стандарта eMMC

    19:232

    AMD раскрыла некоторые подробности об архитектуре Vega, но умолчала о главном: AMD запустит потоковый сервис Virtualized Encode

    19:0927

    Водоблок, совместимый с 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, был выпущен еще полгода назад: С 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Водоблоки совместим водоблок EK-FC Titan X Pascal

    18:30

    Seagate делает упор на SSD, но и о HDD забывать не собирается: По оценке Seagate, в ближайшие пять лет доля ноутбуков, оснащенных SSD, увеличится до 90%

    18:1614

    Твердотельный накопитель Kingston DCP-1000 оснащен интерфейсом PCI-Express 3.0 x8: Твердотельный накопитель Kingston DCP-1000 передает данные со скоростью до 6,8 ГБ/с

    17:049

    Внешний оптический привод Pioneer BDR-XD06J-UHD поддерживает диски Ultra HD Blu-ray : В Японии продажи Pioneer BDR-XD06J-UHD начнутся в апреле по цене около $130

    16:2714

    Технология быстрой зарядки Meizu Super mCharge позволяет полностью зарядить аккумулятор емкостью 3000 мА∙ч за 20 минут: Кабель Meizu Super mCharge рассчитан на мощность до 160 Вт

    12:5739

    BMW не станет внедрять поддержку функции Android Auto в свои автомобили: BMW не хочет поддерживать Android Auto

    12:3737

    В смартфонах Gionee A1 и A1 Plus сделан упор на фото, разрешение фронтальной камеры достигает 20 Мп: Смартфоны Gionee A1 и A1 Plus работают на базе ОС Amigo 4.0

    12:20

    LG расширила семейство ноутбуков Gram тремя новыми моделями: LG представила три новых ноутбука Gram

    12:1813

    Видео дня: охладитель AMD Ryzen Wraith Max «дышит»: Компания AMD снабдит процессоры AMD Ryzen новыми штатными охладителями

    11:5424

    iPhone 8 может сохранить разъем Lightning, получив адаптер для кабеля USB-C: Данный шаг позволит поддержать инициативу «Одно зарядное устройство для всего»

    11:5115

    В Huawei придумали использовать станции сотовых сетей для беспроводной зарядки дронов: Кроме того, вышки будут ретранслировать дронам сигналы GPS

    11:322

    Онлайновое телевидение YouTube TV в США будет стоить $35 в месяц: YouTube TV будет транслировать около 40 каналов вещательных компаний ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, а также различные местные каналы

    11:195

    Обновлённые мониторы LG UltraFine 5K вернутся в магазин Apple через неделю: Мониторы LG UltraFine 5K с усиленным экранированием можно будет купить 7 марта

    11:167

    Смартфон LG G6 уже успели разобрать: Смартфон LG G6 достаточно легко разбирается

    11:0412

    Крупнейшим поставщиком больших ЖК-панелей является BOE. Samsung Display занимает пятое место: Поставки больших ЖК-панелей в четвертом квартале превысили 200 млн штук

    10:422

    Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1080 Ti: 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1080 Ti предназначена для игровых ПК

    10:1228

    Опубликованы фотографии нового смартфона BlackBerry, который лишен физической клавиатуры: Исполнительный директор TCL Николас Зибелл (Nicolas Zibell) подтвердил, что в этом году компания выпустит еще два смартфона

    09:594

    Изогнутый монитор Philips 278E8QJAB охватывает 130% цветового пространства sRGB: В дисплее Philips 278E8QJAB нашла применение матрица VA

    09:459

    Эван Блэсс опубликовал официальное изображение смартфона Samsung Galaxy S8 : Поступление в продажу Samsung Galaxy S8 ожидается 21 апреля этого года

    09:3518

    Смартфон Ulefone T3 получит SoC Helio X30 и 8 ГБ ОЗУ: Ulefone T3 выйдет во второй половине этого года

    09:121

    Новый видеоролик демонстрирует текущее состояние штаб-квартиры Apple Park: Apple Park сможет вместить более 12 000 сотрудников

    08:587

    Смартфону iPhone 8 приписывают разъем USB-C: Информатор утверждает, что Apple откажется от разъема Apple в пользу USB-C

    08:50157

    SanDisk выпустила флэш-накопители iXpand Flash Drive и Connect Wireless Stick емкостью 256 ГБ: Прошлой весной компания SanDisk представила флэш-накопители iXpand Flash Drive емкостью до 128 ГБ

    08:38

    Мобильные ПК с Windows 10, основанные на SoC Snapdragon 835, не будут слишком дешёвыми: Ноутбуки с SoC Qualcomm и Windows 10 не заменят самые доступные модели

    08:3040

    Смартфон OnePlus 5 будет конкурировать с Samsung Galaxy S8 и HTC M11:

    08:249

    Samsung может перейти на использование GPU PowerVR в своих флагманских однокристальных системах Exynos: SoC Exynos 9810 может получить GPU PowerVR

    08:0010

    General Mobile GM 6 — первый смартфон программы Android One, оснащённый сканером отпечатков пальцев : Смартфон General Mobile GM 6 получил 3 ГБ ОЗУ

    07:303

    Mozilla Corporation приобрела разработчиков сервиса Pocket: Сервис Pocket теперь принадлежит Mozilla

    07:001

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