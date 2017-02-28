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    28 февраля 2017

    Nokia ликвидирует бренд Withings, а все устройства последней будут выходить под финским брендом: Бренд Withings прекратит существование летом

    21:067

    Spreadtrum представила 14-нанометровую SoC SC9861G-IA с восемью ядрами архитектуры Intel Airmont и GPU PowerVR GT7200: Платформа Spreadtrum SC9861G-IA вернёт архитектуру Intel в смартфоны

    20:3025

    В следующем году SpaceX отправит в полёт вокруг Луны двух гражданских: Полёты к Луне возобновятся в следующем году

    20:1034

    Jolla показала смартфон Sony Xperia X, работающий под управлением Sailfish OS: Sailfish OS станет доступна для смартфонов Sony

    19:468

    Intel снова раздумывает над вопросом создания процессоров для смартфонов: Intel может вскоре вернуться на рынок решений для смартфонов

    18:4238

    Intel приписывают намерение выпустить 12-ядерный процессор в семействе Skylake-X: Intel может выпустить первый потребительский 12-ядерный процессор

    18:1522

    Каждый день пользователи YouTube просматривают видеозаписи суммарной длительностью более миллиарда часов : Более половины всех просмотров приходится на мобильные устройства

    16:5027

    Проектор Sony Xperia Touch, поддерживающий сенсорный ввод, будет стоить около 1500 евро: Продажи Sony Xperia Touch должны начаться в этом году

    16:33

    Карманная вспышка Godox Wistro AD200 поддерживает TTL и управление по радио: Ведущее число Godox Wistro AD200 — 60

    16:037

    Процессоры Ryzen 7 1700X и Core i7-6800K сравнили в нескольких приложениях и множестве игр: Ryzen 7 1700X всё-таки превосходит Core i7-6800K

    16:0257

    Lenovo представила недорогие планшеты Tab 4 8, Tab 4 10, Tab 4 8 Plus и Tab 4 10 Plus: Планшеты Lenovo Tab 4 8, Tab 4 10, Tab 4 8 Plus и Tab 4 10 Plus основаны на SoC Qualcomm

    15:415

    Микрокомпьютер Raspberry Zero W, поддерживающий Wi-Fi и Bluetooth, стоит $10: Пятилетие Raspberry Pi отмечено выпуском модели Raspberry Pi Zero W

    14:5218

    Стали известны цены трех объективов Voigtlander с креплением Sony E, которые планирует выпустить Cosina: Список новинок включает модели Macro APO-Lanthar 65mm F2 Aspherical, Nokton 40mm F1.2 Aspherical и Nokton classic 35mm F1.4

    14:125

    Samsung Galaxy S7 Edge назвали лучшим смартфоном 2016 года : Специалисты выделили Samsung Galaxy S7 Edge за дизайн корпуса, выдающуюся производительность и отличную камеру.

    13:55187

    IDC: поставки «персональных вычислительных устройств» продолжат сокращаться, но в нескольких сегментах ожидается рост : По мнению IDC, рынок мобильных устройств сокращается быстрее, чем рынок ПК

    13:392

    Пятидюймовый смартфон Xiaomi Redmi 4X с аккумулятором емкостью 4100 мА•ч предлагается по цене около $100: В продажу смартфон поступит в марте

    13:336

    Doogee обещает выпустить первый смартфон с SoC Helio X30, который будет оснащен 8 ГБ ОЗУ и сдвоенной фронтальной камерой: Флагман Doogee должен получить дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 2К, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ энергонезависимой памяти

    13:027

    Технология XFR повышает частоту процессора Ryzen 7 1800X до 4,1 ГГц: Технология XFR повысит частоты процессоров Ryzen на 100-200 МГц

    12:5730

    Смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 будут производиться в Индии, начало продаж запланировано на июнь 2017: Ожидается, что в Индии эти смартфоны будут стоить меньше, чем в остальных странах мира

    12:533

    Goertek выбрала SoC Qualcomm Snapdragon 835 для референсного дизайна гарнитуры VR: Платформа уже доступна для заказа

    12:471

    Приложение GoPro Quik будет интегрировано в галерею смартфонов Huawei: GoPro и Huawei начали сотрудничать

    12:312

    Смартфон Xiaomi Mi 5C получил SoC Pinecone S1 и цену $218: В продажу Xiaomi Mi 5C поступит уже 3 марта

    12:279

    Alcatel Plus 12 — гибридный планшет с Windows 10 и клавиатурой с модемом LTE : Планшет Alcatel Plus 12 основан на CPU Apollo Lake

    12:202

    Компьютер «2-в-1» Porsche Design Book One работает под управлением Windows 10 Pro: Porsche Design Book One — прямой конкурент Microsoft Surface Book 2016

    12:1811

    Безрамочный смартфон Ulefone F1 получит новейшую SoC MediaTek Helio P25: Смартфон Ulefone F1 также обзаведется ОЗУ и накопителем очень внушительной емкости

    12:154

    Компания Goodix первой встроила дактилоскопический датчик в дисплей AMOLED : Разработка Goodix демонстрируется на выставке MWC 2017

    12:0619

    Xiaomi представила свою первую однокристальную систему Pinecone S1: Согласно внутренним тестам, новая SoC опережает в тестовом пакете AnTuTu такие однокристальные системы, как Snapdragon 625 и Helio P20

    12:026

    Представлена прошивка Huawei Emotion UI 5.1: Одними из нововведений станут функции Ultra Memory и Ultra Response

    11:412

    Процессор AMD Ryzen 7 1700 работает с памятью DDR4-3400: Процессор и память были установлены в системную плату ASUS Crosshair VI Hero

    11:3018

    Анонсированы смартфоны ZTE Blade V8 Mini и V8 Lite : ZTE Blade V8 Mini, как и старшие братья, оснащен сдвоенной камерой

    11:26

    Представлен смартфон Inoi R7 с Sailfish OS, который стоит 11 990 руб.: Производитель позиционирует Inoi R7 как устройство, которое в первую очередь рассчитано на корпоративный сегмент

    11:066

    Защищенный смартфон AGM X2 Max должен получить SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и сдвоенную камеру разрешением 21 Мп: На MWC 2017 ожидается анонс новых флагманов, включая AGM X2, X2 Pro и X2 Max

    10:5016

    По прогнозу IDC, в этом году рынок решений для дополненной и виртуальной реальности вырастет на 130,5%, до 13,9 млрд долларов: Наибольшим сегментом в этом году будет потребительский

    10:50

    SSD Team Group T-Force Cardea M.2 имеют эффективный теплоотвод: Компания Team Group не раскрывает детали об используемом в T-Force Cardea M.2 контроллере

    09:358

    В спецификации SD 6.0 определен класс скорости Application Performance Class 2 и поддержка интерфейса LVS : По скорости передачи данных при последовательных операциях класс A2 идентичен классу A1

    08:005

    Zotac представила низкопрофильные видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti: Zotac представила ускорители GeForce GTX 1050 Low Profile и GTX 1050 Ti Low Profile

    07:306

    Планшеты Samsung Galaxy Book работают под управлением Windows 10 и основаны на CPU Intel поколения Kaby Lake: Планшеты Samsung Galaxy Book поставляются с клавиатурами и стилусами

    07:0031

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