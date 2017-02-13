  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 февраля 2017

    Акции Apple подорожали до максимального значения: Сегодня за акцию Apple давали $133,82

    21:3846

    Apple присоединилась к консорциуму Wireless Power Consortium, продвигающему технологию беспроводной зарядки Qi: Apple будет использовать в своих смартфонах технологию Qi

    21:1931

    Страница техподдержки на сингапурском сайте Samsung подтвердила существование смартфона Galaxy S8+ : Аппарат носит каталожный индекс SM-G955FD

    21:065

    Apple временно прекращает продажи проблемных мониторов LG UltraFine 5K: Мониторы LG UltraFine 5K пока не продаются у Apple

    20:5420

    Названа дата начала продаж высококонтрастных прозрачных экранов Panasonic: Высококонтрастные прозрачные экраны можно использовать в зеркалах

    20:493

    Apple без объяснений удалила первую в ассортименте магазина Apple Store гарнитуру виртуальной реальности для смартфонов iPhone: Гарнитуру View-Master больше нельзя купить в онлайн-магазине Apple

    20:1535

    Oracle подала апелляцию, из-за которой многолетняя судебная тяжба компании с Google возобновится: Google и Oracle снова встретятся в суде

    19:368

    Micron собирается избавиться от бизнеса по производству флэш-памяти типа NOR: Micron продаст производство памяти NOR

    19:234

    Очередная сделка Samsung Display и Apple может указывать на то, что все новые смартфоны купертинцев получат экраны OLED: Samsung Display поставит Apple дополнительные 60 млн панелей OLED

    18:3752

    Через год после анонса Nikon отменяет выпуск компактных камер серии DL, так и не начав продажи: Причиной названы сомнения, что выпуск камер будет рентабельным

    15:3820

    Объем стартовой партии смартфонов Samsung Galaxy S8 был увеличен на 40%: Samsung планирует изначально отгрузить в магазины гораздо больше новых смартфонов

    13:1444

    Samsung создала технологию синтеза аморфного графена:

    Создаваемый таким образом графен называют «чудесным материалом»

    12:5738

    Первый смартфон на SoC Pinecone V670 будет представлен не раньше марта : Xiaomi — второй китайский производитель, разработавший SoC для своих смартфонов

    12:5713

    Очередной производитель чехлов подтверждает необычное расположение сканера отпечатков пальцев у смартфонов Samsung Galaxy S8: Очередное фото чехла для Galaxy S8 подтверждает его дизайн

    12:3319

    Смартфон Vernee Apollo 2 получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти: Пользователям также предложат версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти

    12:186

    «Байкал» — кодовое название смартфона Samsung Galaxy Note8: Выход Samsung Galaxy Note8 ожидается осенью этого года

    11:5848

    Планшет Lenovo Miix 320: 10-дюймовый экран и SoC Intel Atom X5-Z8350 за $230: Lenovo Miix 320 может оснащаться матрицами разрешением 1280 х 800 и 1920 х 1080 пикселей

    11:4013

    В смартфоне LG G6 будет использоваться такой же ЦАП, как в V20: Счетверенный 32-разрядный ЦАП призван обеспечивать высокое качество звука

    11:223

    Ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 720 поддерживают интерфейс Thunderbolt 3 и могут быть укомплектованы экранами 4K: Представители семейства Yoga 720 дебютируют на выставке MWC 2017 в конце февраля

    11:204

    Acer в этом году делает ставку на тонкие и игровые ноутбуки: Из-за повышенного спроса на оперативную и флэш-память, а также дисплеи стоимость производства продукции Acer в первом квартале увеличится на 3-5%

    11:152

    Gionee представит на выставке MWC 2017 смартфоны A1 и A1 Plus: Gionee A1 предварительно оценен в $335

    11:05

    Алмазное защитное стекло Mirage Diamond Glass будет использоваться в смартфонах и умных часах : Идет ли речь об устройствах Apple, Samsung или какого-то другого производителя, пока сказать сложно

    11:038

    Минувший квартал оказался для Nikon убыточным, продажи камер за год существенно сократились: Операционная прибыль подразделения Imaging Products за год сократилась вдвое

    10:5532

    Смартфон BlackBerry Mercury анонcируют еще до начала MWC 2017: Несмотря на наличие логотипа BlackBerry, смартфон производится компанией TCL, которая получила соответствующие права

    10:272

    Приложение Tesla для iOS получило поддержку Touch ID : Также разработчики добавили новый виджет Today, который позволяет проводить быструю диагностику своего электромобиля

    10:0713

    Помощник Google Assistant появляется на новых смартфонах с ОС Android: Персональный помощник Google Assistant до сих пор представлен только в Google Pixel и Pixel XL, если говорить о рынке смартфонов

    09:582

    Смартфон Meizu Pro 6 Plus будет доступен в красном цвете: На прошлой неделе в Weibo опубликовали фотографии смартфона Meizu Pro 6 Plus в новом красном цвете

    09:442

    Компания Swatch взялась за разработку собственной ОС для носимых устройств, которая будет называться Swiss OS: Швейцарские часовщики переходят на разработку собственных ОС для умных часов

    07:306

    В Сети появилось фото устройства, при помощи которого разработчики гарнитуры Magic Leap собирают данные для своей системы: Фото гарнитуры Magic Leap в итоге оказалось снимком устройства для сбора данных

    07:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018