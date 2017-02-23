  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 февраля 2017

    Представлены «гибридные» умные часы MyKronoz ZeTime с традиционными стрелками и круглым цветным сенсорным экраном: Продажи MyKronoz ZeTime должны начаться в сентябре по цене от $200

    21:136

    Интерфейс UHS-III обеспечивает картам памяти скорость до 624 МБ/с: Отраслевая организация SD Association представила спецификации интерфейса UHS-III

    20:1020

    UMC начинает серийный выпуск микросхем по 14-нанометровой технологии FinFET : По словам производителя, ему удалось довести процент выхода годной продукции до конкурентоспособного уровня

    19:588

    SK Hynix может сделать новую ставку на торгах за полупроводниковое производство Toshiba: Toshiba ищет средства, чтобы поправить финансовое положение

    18:542

    Доход Fitbit за квартал составил 574 млн долларов, за 2016 год в целом — 2,17 млрд долларов: За год Fitbit удалось продать 22,3 млн устройств

    18:201

    Обновленный телефон Nokia 3310 должен получить похожий дизайн и увеличенный цветной дисплей: Однако разрешение будет не очень высоким, чтобы сохранить высокое время работы без подзарядки

    14:5243

    Флагманским смартфонам Sony Xperia XZs и Xperia Z5 Premium приписывают камеру Motion Eye: Анонсы ожидаются 27 февраля на MWC 2017

    14:1915

    Эван Блэсс опубликовал характеристики смартфона Samsung Galaxy S8+ : Дату анонса устройства должны сообщить в это воскресенье

    13:5575

    Вместе с Huawei P10 и P10 Plus на MWC 2017 представят EMUI 5.1 : Очевидно, первыми смартфонами, в которых будет установлена EMUI 5.1, станут Huawei P10 и P10 Plus

    12:462

    По подсчетам JPR, за год доля AMD на рынке 3D-карт выросла с 21,6% до 29,5%: Рынок ПК сокращается, но поставки 3D-карт растут

    12:308

    Опубликованы первые фотографии смартфона Xiaomi Mi6: Анонс Xiaomi Mi6 ожидается в марте этого года

    12:263

    Конференц-зал в новой штаб квартире Apple Park назовут в честь Стива Джобса: Общая территория Apple Park составит более 70 гектаров, а вместить штаб-квартира сможет более 12 000 человек

    12:027

    Microsoft выпустила приложение Skype Lite, ориентированное на индийский рынок: ПО Skype Lite стало меньше и научилось пережимать мультимедийный контент

    11:564

    Фото дня: объектив Kowa Prominar 90mm F2.5 Macro для камер системы Micro Four Thirds : Сведений о начале продаж и цене новинки пока нет

    11:551

    Toshiba увеличивает объем и скорость карт памяти FlashAir: Объем карт памяти Toshiba FlashAir четвертого поколения достигает 64 ГБ

    11:24

    Опубликована фотография, на которой рядом запечатлены смартфоны LG G6 и LG G5: Стоит обратить внимание на то, что по размеру корпуса они сопоставимы

    11:235

    Sequans Monarch SX — однокристальная система с поддержкой LTE-M/NB-IoT для устройств IoT: К достоинствам SoC Monarch SX относится наличие встроенной памяти и контроллера питания

    11:04

    CrucialTec представила технологию распознавания нескольких отпечатков пальцев на дисплее смартфона: CrucialTec зарегистрировала 50 патентов, связанных с новой биометрической технологией

    10:562

    Доход HP за минувший квартал составил 12,7 млрд долларов: Доход подразделения Personal Systems по сравнению с первым кварталом 2016 финансового года вырос на 10%

    10:43

    Представлены карты памяти Transcend Ultimate UHS-I U3M Video Speed Class 30 (V30) формата microSD : По данным производителя, новые карты памяти позволяют считывать данные со скоростью до 95 МБ/с

    10:245

    Начат выпуск 10-нанометровых SoC Samsung Exynos 9 Series 8895: В Exynos 8895 входит восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами собственной разработки Samsung и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53

    10:2047

    Пользователи новых MacBook Pro сообщают о проблемах с клавиатурой: В некоторых случаях проблема носит не аппаратный, а программный характер

    09:4451

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018