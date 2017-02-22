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    22 февраля 2017

    Apple выкупила домен iCloud.net, закрыв одноимённую социальную сеть: Apple выкупила домен iCloud.net за 1,5 млн долларов

    22:0419

    Qualcomm подала апелляцию, не желая выплачивать штраф в размере почти 1 млрд долларов: Qualcomm попробует опротестовать огромный штраф

    21:3412

    Портативная стыковочная станция Iogear GUC3CMST позволяет подключить к компьютеру с одним портом USB-C два монитора: Мониторы должны быть оборудованы входами DisplayPort

    21:053

    Операционная прибыль Samsung Electronics по итогам квартала вырастет в годовом выражении на 40%: Samsung Electronics ощутимо нарастит прибыль, несмотря на арест главы компании

    21:0518

    Рабочая станция BOXX GoBOXX MXL VR адресована мобильным пользователям и создателям приложений виртуальной реальности: Цена GoBOXX MXL VR в базовой конфигурации — $3939

    20:352

    Foxconn дополнительно наймёт почти 20 000 человек, так как из-за снижения производства смартфонов Apple многие сотрудники решили уйти: Многие сотрудники Foxconn, собиравшие смартфоны Apple, предпочли уйти

    20:199

    Ricoh покажет на выставке CP+ 2017 объектив Pentax D FA*50mmF1.4, находящийся в разработке: Выставка CP+ 2017 открывается в Иокогаме 23 февраля

    20:1312

    Космическому кораблю SpaceX Dragon не удалось состыковаться с МКС: SpaceX Dragon не состыковался с МКС, но попробует ещё раз завтра

    20:0351

    Операционная система iOS 10 установлена на 79% совместимых устройств: iOS занимает 79% рынка совместимых устройств

    19:4818

    Модем Intel XMM 7560 поддерживает сети 5G: Модем рассчитан на работу в паре с микросхемой радиочастотного приемопередатчика Intel 5G RFIC

    19:472

    Boeing намерена ощутимо увеличить скорость постройки космических спутников благодаря внедрению технологии 3D-печати: Boeing будет выпускать спутники в большем количестве при использовании 3D-принтеров

    19:378

    Ноутбук Asus ZenBook Pro нового поколения станет тоньше, легче и производительнее в играх, но получит более слабый процессор: Ноутбук Asus ZenBook Pro UX550 предложит игровую видеокарту при массе 1,63 кг

    19:196

    Карты памяти Sony SF-G UHS-II в режиме записи развивают скорость 299 МБ/с, в режиме чтения — 300 МБ/с: Продажи карт в Японии начнутся 24 апреля

    18:3213

    Видеокарты Radeon RX 580 и Radeon RX 560 засветились в тесте Ashes of the Singularity: Представлен логотип видеокарт Vega

    18:307

    AMD представила процессоры Ryzen 7. Старшие модели будут поставляться без систем охлаждения: Представлены старшие процессоры AMD Ryzen

    18:0465

    Блок управления подсветкой SilverStone LSB01 рассчитан на подключение до восьми лент RGB: В комплект поставки включено две ленты RGB

    17:381

    У NGD Systems готов SSD объемом 24 ТБ: По оценке производителя, накопитель потребляет менее 0,65 Вт мощности в расчете на 1 ТБ объема

    16:5610

    Серию объективов Fujifilm MK открыли модели Fujinon MK18-55mm T2.9 и MK50-135mm T2.9: Оба объектива подходят для камер с креплением Sony E

    16:095

    Акустическая система Sonos Playbase будет стоить 700 долларов: Sonos готовит саундбар Playbase

    15:3712

    По прогнозу IDC, в этом году расходы на общедоступные облачные сервисы достигнут 122,5 млрд долларов: Преобладающим видом сервисов является «ПО как сервис» (SaaS)

    15:361

    В прошлом году среднестатистический американский пользователь потратил $40 на приложения для iPhone : Эта оценка была сделана на основании данных, собранных среди пользователей 132 млн активных iPhone в США в 2016 году

    15:3212

    Xiaomi предлагает угадать логотип SoC Pinecone : Пользователям предлагают выбрать правильный вариант сосновой шишки (именно так с английского языка переводится слово Pinecone)

    15:247

    Ассортимент микроконтроллеров Microchip пополнило семейство PIC16F15386: Периферийные блоки микроконтроллеров Microchip PIC16F15386 доступны независимо от ядра

    15:20

    В течение нынешнего полугодия стоимость серверной памяти DRAM вырастет на 50%: Серверная оперативная память продолжает дорожать

    15:191

    Samsung India отрицает слухи о выпуске восстановленных смартфонов Galaxy Note7: От представительств Samsung во Вьетнаме и других странах подобных заявлений пока не было

    14:541

    Смартфону Xiaomi Mi Max 2 приписывают SoC Snapdragon 660 и 6 ГБ ОЗУ: Выход Xiaomi Mi Max 2 ожидается в мае 2017

    14:475

    Опубликован график выпуска новых объективов Fujifilm: Сейчас ассортимент Fujifilm включает 24 модели сменных объективов

    14:272

    Опубликованы фотографии смартфона Samsung Galaxy S8+: На одной из фотографий мы видим надпись Galaxy S8 6, которая может указывать на то, что смартфон получит шестидюймовый дисплей

    14:0312

    Процессоры Intel Atom C3000 будут существовать в 16-ядерных версиях: Intel рассказала о CPU Atom C3000

    13:4715

    KGI Securities сообщает подробности о революционной фронтальной камере iPhone 8: Камера будет использовать информацию о глубине изображения, полученную от инфракрасных модулей, смешивая ее с традиционным двухмерным изображением

    13:316

    Toshiba представила 64-слойные микросхемы флэш-памяти 3D NAND BiCS объёмом 64 ГБ: Toshiba выпустила самые ёмкие микросхемы 3D NAND BiCS

    12:5310

    Полупроводниковым бизнесом Toshiba интересуется даже Apple: Акции Toshiba значительно выросли на фоне новых данных о продаже полупроводникового бизнеса

    12:339

    Цена смартфона Honor 8 Lite начинается с отметки $160: В Huawei заявляют, что для достижения такого зеркального эффекта на задней панели используется 12-слойное покрытие

    12:131

    Qualcomm добавит однокристальной системе Snapdragon 210 поддержку ОС Android Things: SoC Snapdragon 210 будет поддерживать ОС Android Things

    12:076

    Смартфон Xiaomi Mi 5C может получить SoC Snapdragon 821: Возможно, Xiaomi Mi 5C выйдет в двух версиях

    11:46

    С апреля пользователи ПК с Windows 10 смогут разблокировать их при помощи смартфонов Samsung Galaxy : Приложение поддерживается смартфонами Galaxy S7, S7 edge, S6, S6 edge, S6 edge, Note 5, A7(2016) и A5(2016).

    10:5911

    Четырехдисковое сетевое хранилище Qnap TS-431X поддерживает кэширование на базе SSD: NAS Qnap TS-431X получило двухъядерную SoC AnnapurnaLabs

    10:521

    Служба доставки UPS тоже хочет использовать дронов: Дроны не заменят почтальонов, но сделают их работу веселее

    10:518

    Xiaomi выпустила умное зеркало заднего вида для автомобилей за $145: Зеркало оснащено системой предотвращения возможных столкновений

    10:368

    Qualcomm QCA4020 — первая однокристальная система с поддержкой Bluetooth Low Energy 5, Dual-band Wi-Fi и 802.15.4: Трехрежимная SoC предназначена для IoT

    10:211

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