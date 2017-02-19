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    19 февраля 2017

    Первые гонки самоуправляемых автомобилей Formula E закончились аварией: Происшествие подтвердило огромное достоинство этих состязаний — пилот в результате аварии не пострадал

    15:1741

    Системные платы с процессорным гнездом AM4 будут стоить от $40: Цены будут зависеть от использованного набора системной логики и оснащения платы

    14:4530

    Спикерфон Phoenix Smart Spider, который можно установить на потолке, предложен в белом варианте: Новая модель носит индекс MT503-W

    13:342

    Процессор AMD Ryzen 1600X стоимостью $260 превосходит процессор Intel Core i7-6800K стоимостью $430 в тесте Cinebench R15 : В тесте процессор AMD Ryzen 1600X работал на меньшей частоте, чем процессор Intel Core i7-6800K

    12:5697

    Sigma подтверждает намерение представить на выставке СP+ новые объективы: Одна из новинок — телеобъектив Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary

    12:3713

    Опубликованы фотографии защитного футляра для транспортировки прототипов iPhone: Чехол покрывает большую часть смартфона и имеет защитную желтую полоску, которая показывает, не пытались ли его открыть его

    12:0013

    Полуминутные рекламные ролики, которые невозможно пропустить, исчезнут с сайта YouTube: Их заменят рекламные ролики другой длительности

    11:3324

    Разработчики смартфона NuAns Neo Reloaded отказались от Windows 10 Mobile в пользу Android 7.0 Nougat: Также реализована защита от пылил и влаги класса IP54

    11:3010

    Две версии смартфона Xiaomi Mi6 могут различаться разрешением дисплея: Младшая версия получит 32 ГБ флэш-памяти и дисплей разрешением 1920 х 1080 пикселей

    11:188

    Смартфон ZTE Hawkeye отменен: Очевидно, что функция автоматического проматывания текста при помощи глаз и чехол, позволяющий смартфону удерживаться на вертикальных поверхностях, не удивили пользователей

    10:534

    Во втором полугодии ожидается выпуск ноутбуков на SoC Snapdragon 820 с Windows 10: На смену Wintel идет Wincomm?

    10:5033

    Ассортимент Уongnuo пополнил полнокадровый объектив YN85mm F1.8 : Полнокадровый объектив YN85mm F1.8 стоит $256

    10:325

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