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    27 февраля 2017

    Беспилотный электромобиль Robocar предназначен для гонок: Компания Roborace показала свое детище

    23:0912

    Обновленный смартфон ZTE Axon 7 поддерживает платформу виртуальной реальности Google Daydream: Axon 7 — первый смартфон ZTE с поддержкой Daydream

    22:57

    Ricoh начинает прием предварительных заказов на сферическую панорамную камеру с функцией потокового вещания: Цена новинки — $499

    22:354

    Начались продажи флэшек объемом 2 ТБ: Модель DTUGT/2TB объемом 2 ТБ стоит $1319.

    22:1521

    Смартфоны Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra не могут похвастаться ёмкими аккумуляторами: Sony представила смартфоны Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra

    21:5011

    Представлены смартфоны Sony Xperia XZ Premium и Xperia XZs, способные снимать видео с частотой 960 к/с: Смартфоны Sony Xperia XZ Premium и Xperia XZs получили совершенно новые камеры

    21:3047

    Специалисты OPPO разработали стабилизированную камеру с пятикратным зумом для смартфонов: Диапазон фокусных расстояний производитель пока не приводит

    20:4737

    Samsung и Microsoft расширяют стратегическое партнерство в сегменте корпоративных мобильных решений: Одним из результатов сотрудничества Samsung и Microsoft стал трансформируемый мобильный компьютер Galaxy Book

    20:279

    Lenovo показала множество различных модулей для смартфонов Moto Z. Один из них позволяет установить четыре дополнительных карты SIM: Lenovo приготовила модуль Amazon Alexa Moto Mod

    20:0410

    У DisplayLink готов референсный дизайн гарнитуры VR с беспроводным подключением на частоте 60 ГГц: Референсный дизайн включает как саму гарнитуру, так и адаптер для ее подключения

    19:444

    Смартфон Alcatel A5 LED использует светодиодную иллюминацию для взаимодействия с пользователем: Ожидается, что цена Alcatel A5 LED будет лежать в диапазоне 150-200 долларов

    18:417

    Перо Samsung S Pen стилизовано под классический простой карандаш Staedtler Noris: О цене и сроке начала продаж нового пера источник не сообщает

    18:096

    Смартфон ZTE Gigabit Phone на SoC Snapdragon 835 способен получать данные со скоростью около 1 Гбит/с: По подсчетам производителя, это первый смартфон, обеспечивающий скорость закачки около 1 Гбит/с

    15:5512

    Включенные смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ стали героями нового ролика: Новая информация о них продолжает появляться с завидной регулярностью

    13:0868

    Акции LG упали после анонса смартфона LG G6, который будет стоить $790: Начало продаж в Южной Корее запланировано на 10 марта

    12:4927

    Продажи шлема PlayStation VR приближаются к одному миллиону единиц: Продажи шлемов Oculus Rift и HTC Vive на конце прошлого года составили соответственно 243 и 420 тыс. единиц

    12:391

    Видеокарта XFX Radeon RX 480 Crimson Edition позволяет заменить вентиляторы системы охлаждения: 3D-карта XFX Radeon RX 480 Crimson Edition получила новую СО

    12:347

    Опубликован рекламный ролик Samsung Galaxy S8. Анонс смартфона назначен на 29 марта: Производитель планирует делать акцент на дисплее, рамки которого были существенно уменьшены по сравнению с предшественниками

    12:3230

    Представлена MediaTek Helio X30 — первая 10-ядерная 10-нанометровая однокристальная система для смартфонов : MediaTek Helio X30 появится в смартфонах уже в следующем квартале

    12:1320

    Energizer представила защищенный смартфон со сдвоенной камерой Energy E550LTE: Energizer Energy E550LTE выйдет летом по цене ?449

    11:579

    На MWC 2017 представлены ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 520 и Yoga 720 : Lenovo Yoga 520 выйдет в июле по цене от ?599

    11:471

    В Японии создан мобильный сервис, позволяющий найти ближайший свободный туалет: Внедрение разработки начнется в марте

    11:3230

    Смартфон Nokia 6 выйдет в Европе по цене ?229 во втором квартале 2017: На открывшейся вчера выставке Mobile World Congress 2017 были анонсированы несколько новых устройств Nokia

    10:571

    Планшет Samsung Galaxy Tab S3 получил корпус из стекла и металла, комплектный стилус S Pen, но работает под управлением Android 6.0: Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S3

    10:4828

    Представлены умные часы Huawei Watch 2, доступные в классическом и спортивном вариантах: Аккумулятор емкостью 420 мА•ч обеспечивает работу часов до двух дней в обычном режиме

    10:345

    Представлены смартфоны Nokia 3 и Nokia 5, оценённые в 150 и 200 долларов соответственно: Nokia 3 и Nokia 5 можно будет купить во втором кваратле

    10:3311

    Представлена гарнитура виртуальной реальности Samsung Gear VR with Controller: Гарнитура совместима со смартфонами Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 и S6 edge

    10:241

    Seiko повторно выпустит часы, которые сделал популярными Стив Джобс : Именно с такими часами на руке Стив Джобс запечатлен на обложке издания Time Magazine

    10:1139

    Прототип iPod 2002 года выставлен на eBay почти за $100 тыс.: В описании лота говорится, что этот редкий прототип находится в отличном состоянии и является полностью функциональным

    09:5818

    Google Assistant появится на самых разных смартфонах с ОС Android: Изначально распространение Google Assistant с поддержкой английского языка будет происходить в США, затем в Канаде и Австралии

    09:494

    Отныне смартфоны Apple с экранами, заменёнными в неофициальных сервисных центрах, не теряют гарантии: Apple пошла навстречу пользователям, ремонтировавшим смартфоны в неофициальных центрах

    07:3018

    Смартфоны Moto G5 и G5 Plus получили металлические корпуса, съёмные аккумуляторы и новые камеры: Представлены смартфоны Moto G5 и G5 Plus

    07:008

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