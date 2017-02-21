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    21 февраля 2017

    Телеобъектив Sigma 100-400mm F5-6.3 DG HSM OS Contemporary длиной 182 мм весит 1,16 кг : Цена телеобъектива Sigma 100-400mm F5-6.3 DG HSM OS Contemporary пока не названа

    21:338

    Появились новые изображения смартфона Samsung Galaxy S8: Смартфон Samsung Galaxy S8 лишен кнопки Home

    21:1079

    Полнокадровый объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG HSM OS Art оснащен стабилизатором: На объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG HSM OS Art можно устанавливать фильтры диаметром 82 мм

    20:538

    В конце года Microsoft выпустит ещё одно крупное обновление для Windows 10: В нынешнем году нас ждёт два крупных обновления Windows 10

    20:4936

    Официальные изображения подтверждают расположение дактилоскопа у смартфона Samsung Galaxy S8, а также существование док-станции Dex: Samsung Galaxy S8 всё-таки получит сканер отпечатков пальцев в необычном месте

    20:3422

    Поддерживать SSD Optane будут только системы на процессорах Intel Core седьмого поколения: Накопители в виде карт M.2 2280-S1-B-M или 2242-S1-B-M предполагается подключать к контроллеру PCIe, интегрированному в PCH

    20:1437

    Функция Remix Singularity в Remix OS for Mobile позволит подключить смартфон к монитору и получить полноценную настольную систему: Remix OS for Mobile позволит превратить смартфон в ПК

    19:585

    Verizon подтвердила, что сумма сделки с Yahoo уменьшилась на 350 млн долларов: Verizon заплатит за Yahoo 4,48 млрд долларов

    19:011

    Qualcomm Snapdragon X20 LTE — модем со скоростью передачи данных 1,2 Гбит/с: Qualcomm представила модем Snapdragon X20 LTE

    18:1712

    Soundwall Nova — картина и акустическая система в одном продукте: Картина с АС Soundwall Nova стоит от 900 долларов

    17:565

    Представлен объектив Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art: Объектив Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art будет выпускаться в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    16:4013

    Аналитики TrendForce ожидают, что в этом году будет выпущено более 100 млн новых смартфонов Apple iPhone: Смартфон Apple iPhone с дисплеем AMOLED будет наделена функцией распознавания лиц

    16:1835

    Представлена ОС Synology DiskStation Manager 6.1 : Обновление Synology DSM 6.1 доступно для хранилищ серий DiskStation, RackStation, FlashStation или Embedded DataStation

    15:586

    Новые водоблоки Phanteks Glacier PH-GB1080 рассчитаны на оригинальные карты GeForce GTX 1080 и GTX 1070: Серия водоблоков Phanteks Glacier теперь поддерживает популярные нереференсные серии видеокарт

    15:57

    Представлен объектив Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art с литым стеклянным асферическим элементом диаметром 80 мм: Объектив Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art будет выпускаться в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    15:433

    Samsung создаст фонд с капиталом 1 млрд долларов для приобретения компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта: Samsung будет покупать компании, связанные с технологиями ИИ

    14:469

    TPK Holding прекратит выпускать для часов Apple сенсорные панели: TPK Holding перестанет быть партнёром Apple

    14:317

    Игровые мониторы AOC AG272FCX и AG322QCX оснащены изогнутыми панелями, подсветкой и крючками для наушников: Игровые мониторы AOC AG272FCX и AG322QCX стоят 450 и 600 евро

    14:122

    Утечка на сайте Asus подтверждает, что процессоры AMD Ryzen поддерживают память DDR4 ECC : Продажи процессоров AMD Ryzen стартуют в начале марта

    14:064

    Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377: Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования

    13:593

    В этом году ожидается рост цен на кремниевые пластины: В прошлом году цена пластин достигла 11-летнего минимума

    13:559

    Toshiba хочет выручить от продажи полупроводникового бизнеса 8,8 млрд долларов и при этом сохранить его часть: Toshiba постарается сохранить треть полупроводникового бизнеса

    13:40

    Сетевое хранилище QNAP TVS-882ST2 на процессоре Intel Core i5 оснащено интерфейсами Thunderbolt 2, 10GbE и USB 3.1: Продажи QNAP TVS-882ST2 уже начались

    13:355

    Внутри консоли Nintendo Switch обнаружилась система охлаждения с тепловой трубкой: Появились фото разобранной консоли Nintendo Switch

    13:243

    Упоминание Nvidia Volta GV100 замечено в драйверах: Появление нового GPU в драйверах указывает на готовность его первых инженерных образцов

    13:128

    Тыльная сторона планшета Samsung Galaxy Tab S3 будет прикрыта стеклом: Планшет Samsung Galaxy Tab S3 получит корпус, с обеих сторон прикрытый стеклом

    13:095

    Apple купила израильскую компанию RealFace, разрабатывающую технологию распознавания лиц: Технология распознавания лиц может хорошо дополнить биометрическую идентификацию пользователя по отпечатку пальца

    13:0010

    Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года: Microsoft обновит HoloLens только через пару лет

    12:565

    Восстановленные Samsung Galaxy Note7, которые появятся на рынке в июне 2017, будут оснащаться аккумуляторами меньшей емкости : Емкость аккумулятора оригинальной модели Samsung Galaxy Note7 составляла 3500 мА•ч

    12:5434

    Японские ученые создали новый материал для дисплеев OLED с транзисторами IGZO-TFT: В качестве основы для нового материала исследователи использовали прозрачный аморфный оксид

    12:387

    Шлем Samsung Gear VR 2 получит контроллер для одной руки: Напомним, выпуск нового шлема ожидается вместе с появлением на рынке смартфона Samsung Galaxy S8 в апреле этого года

    12:312

    Nokia 3310 — обновленная легенда может появиться в Индии уже в мае 2017: Цена устройства должна составить около 52 долларов

    12:2212

    Очки Spectacles стали доступны для приобретения в онлайновом магазине: В компании отметили, что продукт был хорошо встречен общественностью, однако пока что заработать на Spectacles не удается

    12:082

    Asus корректирует стратегию на рынке планшетов: Упор будет сделан на моделях среднего и высокого класса, цена которых превышает $320

    12:066

    KingpinCooling Inferno Hot Plate Kit — устройство для нагрева системной платы при использовании экстремального охлаждения: Нагреватель KingpinCooling Inferno Hot Plate Kit стоит 100 долларов

    11:324

    Начались продажи полнокадровых объективов Irix 11mm f/4: Объективы выпускаются в вариантах с креплениями Canon EF, Nikon F и Pentax K

    11:109

    В марте Apple должна представить несколько новых iPad, iPhone SE со 128 ГБ флэш-памяти и красный iPhone 7: Главными звездами пресс-конференции должны стать несколько новых планшетов iPad

    10:53117

    Phanteks Glacier C350i: первый процессорный водоблок этой компании: Водоблок Phanteks Glacier C350i оснащен встроенной подсветкой

    10:461

    В 2017 году TPV Technology планирует отгрузить 46 млн ЖК-мониторов и 22 млн ЖК-телевизоров: В 2016 году завод в поселке Шушары (Санкт-Петербург) собрал 600 тыс. телевизоров

    10:35

    В Китае начали использовать дроны с огнеметами : Происходящее в ролике запечатлено в китайском городе Сянъян

    10:0316

    Защищенный смартфон Ulefone Armor 2 получил SoC Helio P25, 6 ГБ ОЗУ и семь кнопок на корпусе: По бокам корпуса расположены целых шесть кнопок, о назначении которых производитель пока тоже не рассказывает

    09:524

    Samsung начнет получать ЖК-дисплеи производства LG Display во второй половине 2017: Две компании ведут переговоры по поводу поставок ЖК-дисплеев с ноября прошлого года

    09:4313

    Xiaomi назначила нового вице-президента на место Хьюго Барра: Компания Xiaomi опубликовала заявление, в котором говорится, что это место занял Ману Кумар Джайн

    09:262

    Крупный логотип будет выделять процессоры Ryzen среди всех прочих: AMD решила наносить на новые CPU крупные логотипы

    07:0033

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