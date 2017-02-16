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    16 февраля 2017

    Смартфоны Moto G5 и Moto G5 Plus полностью рассекречены: Moto G5 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 430, а в Moto G5 Plus используется однокристальная система Qualcomm Snapdragon 625

    22:457

    Умные часы Xiaomi Child Wristwatch ценой $26 предназначены для детей: Xiaomi Child Wristwatch построены на платформе MediaTek

    21:454

    По подсчетам Jon Peddie Research, AMD за квартал нарастила поставки GPU более чем на 10%: Дискретные GPU были в 35,92% всех ПК, отгруженных в течение квартала

    21:253

    Адаптер ATEN CV211 превращает ноутбук в консоль, подключаемую к другому компьютеру: По данным производителя, ATEN CV211 — самый компактный в мире USB-адаптер портативной консоли

    21:058

    Третий по величине контрактный производитель ноутбуков не верит в их будущее: По мнению главы Wistron, кризис в отрасли связан с застоем

    20:0732

    Tata Motors и Microsoft стали стратегическими партнерами: Стратегические партнеры намерены использовать достижения информационных технологий

    19:5012

    Смартфон Huawei Mate 9 очень сложно согнуть: Смартфон Huawei Mate 9 оказался достаточно прочным

    19:4320

    SES и Gilat хотят улучшить подключение в море: Флот SES насчитывает более 50 спутников на геостационарных орбитах и 12 аппаратов на средней околоземной орбите

    19:281

    ZTE намерена привезти на MWC 2017 смартфон с поддержкой Gigabit Class LTE: ZTE покажет на MWC 2017 смартфон с модемом Gigabit Class LTE

    19:285

    Asus переносит дату запуска смартфонов ZenFone 4 из-за нехватки компонентов: Смартфоны Asus ZenFone 4 выйдут позже задуманного

    19:096

    Будущие устройства Amazon Echo могут обзавестись функцией телефонной связи: Компания Amazon получила соответствующий патент

    18:551

    Dride — умный автомобильный видеорегистратор с поддержкой Alexa, распознаванием трафика и Raspberry Pi внутри: Видеорегистратор Dride сделает авто умнее

    18:524

    Смартфону Apple iPhone 8 приписывают ещё и лазерный датчик для трёхмерного сканирования: iPhone 8 может получить новую технологию распознавания лиц

    18:1926

    Для разгона процессоров AMD Ryzen будет предложена фирменная утилита: AMD Ryzen можно охлаждать жидким азотом

    16:2310

    Опубликованы изображения материнских плат Gigabyte и Biostar для процессоров AMD Ryzen: Новинка Gigabyte — Aourus AX370-Gaming 5, а Biostar подготовила модели B350 GT3, B350 GT5 и X370 GT5 и X370 GT7

    16:1614

    Опубликована фотография смартфона Xiaomi, который лишен кнопки Home: Осмелимся предположить, что на фотографии перед нами предстал не Xiaomi Mi 5C, а новый флагманский смартфон Xiaomi Mi6

    14:5214

    Verizon купит Yahoo, заплатив на 250-350 млн меньше, чем было условлено: Летом прошлого года стороны договорились о цене 4,83 млрд долларов

    14:502

    SMBC обещает помочь Toshiba: Банк SMBC входит в Sumitomo Mitsui Financial Group

    14:313

    Доля BlackBerry на рынке смартфонов с 2009 года снизилась с 20% практически до нуля: Сегодня Android и iOS занимают 99,6% данного рынка

    14:257

    Canon представила зеркальные камеры EOS 800D (Rebel T7i) и EOS 77D: Canon EOS 800D (Rebel T7i) и EOS 77D получили систему автофокуса Dual Pixel CMOS AF и датчики APS-C разрешением 24,2 Мп

    14:1018

    Опять не Apple. Аналитики Gartner назвали лидера рынка смартфонов по итогам 2016 года: В 2016 году в мире было продано 431,5 млн смартфонов

    13:4839

    Общая диагональ дисплея смартфона iPhone 8 составит 5,8 дюйма, однако основной экран будет иметь диагональ 5,15 дюйма: По оценке компании, во втором полугодии будет продано 100 млн iPhone, включая 60 млн новых iPhone 8

    13:4147

    Новая клавиатура Apple Smart Keyboard может иметь кнопки Share, Emoji и Siri: Что касается кнопки поиска, то она может быть многофункциональной

    13:304

    Китайский разработчик умных роботов считает, что «облачный интеллект» лучше «искусственного»: В число инвесторов CloudMinds входят SoftBank Group и Foxconn

    13:306

    Защищённый смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 получит 13-мегапиксельную камеру и ОС Android 7.0: Samsung Galaxy Xcover 4 оснастят 2 ГБ ОЗУ

    13:281

    Cisco отчиталась о снижении выручки и прибыли, но нарастила объём денежных средств и их эквивалентов: Cisco отчиталась за второй квартал 2017 финансового года

    13:20

    Компания Technicolor обвиняет Samsung в нарушении десятка патентов: Samsung снова будет отвечать в суде за нарушение патентов

    13:097

    Более 100 инженеров Huawei работают над новым персональным помощником: Huawei является третьим в списке самых успешных поставщиков смартфонов

    13:084

    Xiaomi Turok Steinhardt Sunglasses — солнцезащитные очки с поляризационным фильтром, как в космических скафандрах : Очки Xiaomi Turok Steinhardt Sunglasses стоят 30 долларов

    12:555

    Lenovo зафиксировала снижение выручки и прибыли: Lenovo отчиталась за третий квартал 2016 финансового года

    12:36

    Преемник смартфона Zuk Edge получит изогнутый дисплей и сдвоенную камеру: Задняя панель также будет изогнутой, однако дизайнеры решили загнуть верхнюю и нижнюю части смартфона

    12:242

    Видеокарту GeForce GTX 1080 Ti могут представить 28 февраля: Nvidia запланировала мероприятие на 28 февраля

    12:2021

    Vernee Apollo X должен стать первым десятиядерным смартфоном с Android 7.0: Источники добавляют, что его цена на превысит 179 долларов

    12:188

    Умные часы Sony SmartWatch 3 не получат обновление Android Wear 2.0 : Это неудивительно, если вспомнить, что устройство было выпущено в 2014 году

    12:007

    По подсчетам TrendForce, рынок планшетов в 2016 году сократился на 6,6%: Лидером рынка планшетов является компания Apple

    11:4610

    Известна цена планшета Chuwi Hi13 с экраном диагональю 13,5 дюймов: Планшет Chuwi Hi13 подобен модели Microsoft Surface Book, если речь об экране

    11:454

    Новое изображение Huawei P10 подтверждает существование зелёного смартфона: Huawei P10 действительно будет доступен в золотом, зелёном и синем цветах

    11:38

    Индия установила мировой рекорд, отправив на орбиту более 100 спутников: 88 спутников Dove принадлежат американской компании Planet. Чуть более дюжины наноспутников запустили Индия, Израиль, ОАЭ, Швейцария, Нидерланды и Казахстан

    11:3417

    Летом в Европе появятся планшеты Kodak: Лицензию на использование марки Kodak на европейском рынке планшетов приобрела компания ARCHOS

    11:262

    Роутер Asus DSL-AC88U имеет порты Ethernet и xDSL, радиомодуль поддерживает MIMO 4x4: В маршрутизаторе Asus DSL-AC88U нашла применение платформа Broadcom

    11:1711

    Toyota продала 10 млн гибридных автомобилей: Гибриды Toyota позволили выбросить в атмосферу на 77 млн тонн меньше углекислого газа и сэкономить около 30 млрд литров бензина

    10:335

    Microsoft раскроет подробности о приставке Xbox Scorpio на выставке E3 2017 11 июня: Приставку Xbox Scorpio можно будет увидеть на E3

    10:301

    Смартфон Nokia 6 готовится к выходу на мировой рынок: На MWC также ожидается анонс Nokia 3, Nokia 5 и обновленной версии Nokia 3310

    10:235

    HTC прекратит выпускать недорогие смартфоны и значительно сократит модельный ряд: HTC уходит с рынка дешёвых смартфонов

    10:0011

    В Нидерландах тоже установили специальный наземный светофор для тех, кто не может оторваться от смартфона во время ходьбы: Наземные светофоры для смартфонозависимых постепенно распространяются по миру

    09:3044

    Meizu пополнила ассортимент компактной круглой портативной акустической системой стоимостью 25 долларов: Портативная АС Meizu A20 стоит 25 долларов

    09:001

    Появились официальные изображения смартфонов Moto G5 и G5 Plus : Смартфоны Moto G5 и G5 Plus не будут отличаться внешне

    08:304

    Xiaomi уже работает над смартфоном Mi Mix II: Смартфону Mi Mix II быть

    08:0013

    Владельцы автомобилей Jaguar могут оплачивать топливо на заправках Shell посредством бортовой мультимедийной системы: Владельцы машин Jaguar получили удобный способ оплаты топлива

    07:306

    Изображения смартфона Huawei P10 Plus демонстрируют смартфон с достаточно сильно изогнутым дисплеем : Huawei P10 Plus получит сильный изгиб дисплея

    07:005

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