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    6 февраля 2017

    Младшая версия смартфона LG G6 может получить SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ: В качестве операционной системы выступает Android 7.0

    21:102

    Опубликованы фотографии упаковки умных часов LG Watch Style : LG Watch Style произведены на территории Южной Кореи в январе этого года

    21:0210

    Инженер НАСА поможет Uber воплотить в жизнь идею летающих машин: По задумке Uber, речь будет идти о целом флоте небольших летающих машин на электрической тяге

    20:5113

    Правительство Южной Кореи поделилось своими итогами расследования проблемы со смартфонами Samsung Galaxy Note7: Правительство Южной Кореи пришло к тем же выводам, что и Samsung

    20:303

    В текущем году появятся ускорители вычислений Intel Lake Crest, основанные на тензорной архитектуре: Чипы Intel Lake Crest будут содержать 32 ГБ памяти HBM2

    20:0214

    Компания Siemens успешно протестировала газотурбинный генератор с лопатками, изготовленными методом 3D-печати: Изготовление этих деталей методом 3D-печати позволило применить новую конструкцию

    18:5938

    Lenovo Yoga A12 — необычный трансформируемый планшет с клавиатурой Halo и ОС Android : Планшет Lenovo Yoga A12 с клавиатурой Halo оценивается в 300 долларов

    18:4726

    Western Digital выпускает первые в мире 64-слойные чипы 3D NAND плотностью 512 Гбит: Новая память была разработана совместно с компанией Toshiba

    17:1123

    Intel продемонстрировала возможность слаженного полета трех сотен дронов: Групповой полет дронов стал частью выступления Леди Гага в финале чемпионата по американскому футболу

    15:329

    Дисплей смартфона LG G6 получил название Full Vision. Опубликованы новые изображения: Мы уже писали, что устройство будет оснащено новым дисплеем диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440 х 2880 пикселей

    15:2116

    Компания BlackBerry подписала лицензионное соглашение с Optiemus Infracom : Optiemus Infracom будет выпускать смартфоны по маркой BlackBerry в Индии

    14:445

    Panasonic разрабатывает систему спутниковой связи в диапазоне 300 ГГц: Освоение диапазона 300 ГГц сделать космический канал таким же емким, как наземные оптоволоконные линии

    14:354

    Представлен полнокадровый объектив для видеосъемки Samyang Xeen 20mm T1.9: Продажи Samyang Xeen 20mm T1.9 начнутся в марте по рекомендованной розничной цене 2200 евро

    14:025

    По слухам, Samsung считает модель Galaxy S8 Plus более приоритетной, чем Galaxy S8: В прошлом году на долю Galaxy S7 Edge пришлось 70% продаж флагманской линейки

    14:0124

    Смартфону HTC 11 приписывают SoC Snapdragon 835 и дисплей разрешением 1556 x 2550 пикселей: Устройство якобы работает под управлением ОС Android 7.12 Nougat с фирменной оболочкой HTC Sense 9.0

    13:424

    ОС Windows Cloud, которая будет предоставляться контрактным сборщикам ПК бесплатно, можно будет обновить до Windows 10 Pro: Также сообщается, что Microsoft планирует предоставлять контрактным сборщикам компьютеров операционную систему Windows Cloud бесплатно

    12:4622

    Появились изображения смартфона Meizu M5s: Анонс Meizu M5s может быть приурочен к MWC 2017

    12:443

    Двухканальный ресивер Pioneer SX-S30 поддерживает музыкальные интернет-сервисы: Ресивер Pioneer SX-S30 развивает не самую большую мощность

    12:419

    По мнению Barron's, акции AMD, подорожавшие за год в пять раз, в этом году могут подорожать еще вдвое: AMD готовит к выпуску наиболее значимые новинки за последние десять лет

    12:2026

    Китай за год удвоил мощность солнечных электростанций: До 2020 года правительство инвестирует 364 млрд долларов в возобновляемые источники энергии

    11:5411

    Больше половины рынка ЖК-телевизоров приходится на пять компаний. Лидером остаётся Samsung: Рынок ЖК-телевизоров вырос на 1,6%

    11:5218

    Oppo стала самым успешным поставщиком смартфонов в Китае, лишив этого звания компанию Huawei : Если учитывать общий результат Oppo и Vivo, как подразделений компании BBK, то получается, что одной компании принадлежит треть рынка

    11:275

    Южная Корея ужесточит правила безопасности, касающиеся аккумуляторов: Изменения в правилах призваны уменьшить риск возгорания аккумуляторов

    11:235

    SoC Xiaomi Pinecone выйдет в двух версиях, старшая будет использоваться в Xiaomi Mi 6s: Младшая по производительности сопоставима с Qualcomm Snapdragon 808

    11:056

    Представлены ускорители Nvidia Quadro GP100, P4000, P2000, P1000, P600 и P400 на архитектуре Pascal: Все ускорители Quadro на GPU Pascal поддерживают технологию Nvidia CUDA 8

    11:006

    Видеокарта Palit GeForce GTX 1050Ti KalmX оснащена пассивной системой охлаждения: Palit оснастила карту GeForce GTX 1050Ti KalmX пассивной СО

    10:5614

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X будет представлен 14 февраля: Напомним, смартфон Xiaomi Redmi Note 4X должен получить SoC Mediatek Helio X20

    10:521

    Умные часы LG Watch Sport протестированы в Geekbench, анонс запланирован на 8 февраля: LG Watch Sport будут предлагаться по цене от 349 долларов

    10:37

    До конца месяца ожидается анонс двух зеркальных камер Canon: Одновременно будет представлен объектив EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

    10:3512

    Новые фотографии чехлов для смартфонов Samsung Galaxy S8 подтверждают последние утечки касательно дизайна аппарата: Новые фото чехлов говорят о том, что Galaxy S8 всё-таки получит дактилоскоп рядом с камерой

    10:325

    Изогнутый монитор Acer XR382CQK поддерживает технологию адаптивной кадровой частоты Adaptive Sync: Дисплей Acer XR382CQK оснащен матрицей IPS с 10-битной глубиной цвета

    10:246

    Опубликованы первые изображения ОС Windows Cloud: Предположительно, анонс ОС состоится в апреле 2017

    09:4927

    Allview также выпустит смартфон, который составит конкуренцию Xiaomi Mi Mix: По слухам, смартфон Allview может получить новую однокристальную систему MediaTek и 6 ГБ ОЗУ

    09:181

    Консоль PS4 Pro получит режим Boost Mode: Помимо более высокой частоты кадров, вы также получаете уменьшенное время загрузки приложений

    09:0917

    Компания Samsung приобрела разработчиков сервиса Perch, в своё время возникшего на основе ПО корейского гиганта: Компания Perch переходит под крыло Samsung

    08:0020

    Первый процессор Intel с GPU AMD будет относиться к поколению Kaby Lake и появится на рынке уже в текущем году: Intel ещё до конца года выпустит процессор с GPU, использующим технологии AMD

    07:3047

    Jawbone намерена переориентировать бизнес на более рентабельные направления: Jawbone займётся медицинскими носимыми устройствами

    07:003

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