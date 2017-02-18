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    18 февраля 2017

    Новые «живые» фото смартфона LG G6 подтверждают наличие экрана со скруглёнными углами: Смартфон LG G6 получит любопытный дисплей

    17:3818

    HTC снова приписывают намерение вернуться к контрактному производству смартфонов: HTC может снова стать ODM-производителем

    17:2318

    Первый запуск ракеты-носителя SLS могут сделать пилотируемым, но это потребует трёхлетней отсрочки : Ракета-носитель SLS может совершить первый запуск лишь в 2021 году

    16:4031

    В будущем году GM планирует построить и протестировать тысячи самоуправляемых электромобилей Bolt: Планы GM звучат грандиознее планов любого другого участника зарождающегося рынка самоуправляемых автомобилей

    15:162

    Появились изображения еще четырех системных плат ASRock на чипсете AMD X370: Модель ASRock X370 Fatal1ty Professional Gaming имеет три слота PCIe x16 и по два PCIe x1 и M.2

    14:009

    Метрополитен-музей сделал общедоступными 375 000 оцифрованных изображений художественных работ: Эти картины и фотографии не защищены авторскими правами и могут быть свободно использованы как в личных, так и в коммерческих целях

    13:475

    Опубликованы изображения системных плат ASRock X370 Killer SLI/ac и AB350 Gaming K4: Модель ASRock X370 Killer SLI/ac интересна тем, что ее основой служит набор системной логики AMD X370

    12:5332

    Samsung приписывают разработку уменьшенного варианта планшета Galaxy TabPro S2: Предположительно, меньшая модель Galaxy TabPro S2 будет построена на процессоре Intel Core M поколения Kaby Lake

    11:3537

    HTC возглавила рынок VR в Китае: Четвертое место и 9,1% досталось Sony со шлемом PlayStation VR

    09:3024

    Спор между программистами по поводу Nvidia и AMD привел к убийству: 31-летний Александр Трофимов и 37-летний Евгений Люлин отмечали свой профессиональный праздник

    09:1086

    Смартфон Meizu M5s собрал 4,25 млн предзаказов за сутки: Пока что производитель не уточняет, какой будет стартовая партия

    08:414

    Смартфону LG V30 приписывают SoC Snapdragon 835 и четыре модуля камеры: LG V30 получит две сдвоенные камеры

    07:005

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