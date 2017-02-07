  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 февраля 2017

    Модульный компьютерный корпус Cooler Master MasterCase Pro 6 стоит 160 евро: Корпус Cooler Master MasterCase Pro 6 предлагает модульную конструкцию

    20:2911

    Galax GeForce GTX 1070 Mini — один из самых компактных вариантов видеокарты GeForce GTX 1070: Galax представила карту GeForce GTX 1070 Mini

    17:3911

    Голосовой помощник Samsung Bixby изначально будет поддерживать семь-восемь языков: ИИ Samsung Bixby сможет похвастаться поддержкой 7-8 языков

    17:1914

    Пять бывших владельцев смартфонов Galaxy Note7 из Южной Кореи подали в суд на Samsung: Пользователи, которых Samsung необоснованно обвинила в мошенничестве, подали на компанию в суд

    16:5730

    SpaceX будет запускать ракеты каждые две-три недели: SpaceX значительно ускорит темпы запусков ракет

    16:3553

    Покупателем части полупроводникового бизнеса Toshiba может стать SK Hynix : SK Hynix выразила заинтересованность в сделке с Toshiba

    16:08

    Китайский рынок смартфонов в прошлом квартале почти наполовину состоял из аппаратов BBK Electronics: Рынок смартфонов в Китае вырос на 5,3%

    15:567

    Процессоры Core i7-7740K и Core i5-7640K должны усилить позиции Intel перед выходом решений AMD Ryzen: Intel выпустит два новых процессора из-за выхода Ryzen

    15:2143

    Умные часы LG Watch Sport получат датчик ЧСС и модуль GPS, которых не будет у Watch Style: Стали известны подробности о часах LG Watch Sport и Watch Style

    14:475

    На мероприятии Motorola Hackathon команды показали, что модули для смартфонов могут быть действительно интересными и полезными: Модули на мероприятии Motorola Hackathon удивляли и радовали разнообразием

    14:274

    Системная плата Supermicro A2SAV получила дополнительные порты SATA и Ethernet: Плата Supermicro A2SAV базируется на новом ЦП Atom x5-E3940

    14:145

    Мобильные рабочие станции Lenovo ThinkPad P51, ThinkPad P51s и ThinkPad P71 получили порты Thunderbolt 3: Lenovo представила три мобильные рабочие станции

    14:104

    Производство iPhone 8 может начаться раньше срока: Это позволит Apple наладить производство, а также выявить и устранить возможные проблемы задолго до начала продаж

    12:2172

    Новый смартфон с SoC Snapdragon 835 протестирован в GeekBench :

    12:1043

    ОС Windows Cloud уже называют «убийцей Steam»: Microsoft будет систематически модифицировать Windows таким образом, чтобы Steam работал в этой ОС все хуже и хуже

    11:5852

    Apple может представить очки дополненной реальности, созданные в сотрудничестве с Carl Zeiss, этим летом: Роберт Скобл утверждает, что получил эту информацию от проверенного источника из руководства Apple

    11:4714

    Apple дала отметку Made For iPhone разъему Ultra Mini Connector: У него есть и другие названия, например, Mitsumi называет его Ultra Mini Connector, а Nikon — UC-E6

    11:0310

    WPG представила графеновый портативный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, который заряжается за 10 минут: Также предусмотрена версия емкостью 10000 мА•ч

    10:5317

    В GFXBench замечен смартфон Asus ZenFone 4: Новый смартфон Asus ZenFone 4 оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей

    10:392

    Массивный кулер Thermalright Silver Arrow ITX-R рассчитан на миниатюрные системные платы: Процессорный кулер Thermalright Silver Arrow ITX-R все же оказался меньше предшественника

    10:117

    Выход LG G6 в США ожидается лишь через месяц после начала продаж в Корее: Неоднократно сообщалось, что LG G6 должен появиться на рынке значительно раньше, чем Samsung Galaxy S8

    10:024

    Apple снова пытается получить разрешение на продажу подержанных iPhone в Индии: Apple планирует собирать смартфоны, которые сдаются во всем мире, восстанавливать их и продавать в Индии по крайне привлекательным ценам

    09:5367

    PIQ показала прототип лыж с дисплеем, на котором отображаются различные данные: Французские компании PIQ и Rossignol представили первые лыжи, оснащенные светодиодным дисплеем

    09:456

    В Великобритании в январе было продано рекордное количество электромобилей: Очевидно, что интерес к электромобилям продолжает расти

    09:323

    Google и Ivyrevel работают над приложением, которое использует данные о пользователе для создания уникальной одежды: Google и Ivyrevel работают над ПО Coded Couture

    08:303

    На долю Samsung Gear VR пришлось более 70% продаж гарнитур виртуальной реальности в прошлом году: Sony продала больше всех полноценных гарнитур VR в прошлом году

    08:0014

    Почти 100 американских компаний подписались под иском штата Вашингтон против правительства США в связи с иммиграционным запретом: Федеральный суд приостановил запрет Трампа на въезд в страну определённых граждан

    07:3024

    Рынок технологий биометрической идентификации вырастет за 10 лет в шесть раз: Аналитики Tractica оценили рынок биометрических технологий

    07:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018