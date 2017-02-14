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    14 февраля 2017

    Смартфону Huawei P10 Plus приписывают 8 ГБ ОЗУ: По предварительной информации, Huawei P10 Plus получит однокристальную систему Kirin 960

    21:1812

    Беспилотное летающее такси запустят в Дубае уже летом: Летом в Дубае начнут курсировать пассажирские дроны Ehang

    19:1029

    Apple удалось запатентовать сенсорный дисплей из микросветодиодов: Патент №9570002 выдан USPTO сегодня

    18:5430

    Запуск инициативы Samsung Design Latin America может привести к появлению уникальных продуктов на рынке Латинской Америки: Samsung хочет знать больше о потребностях рядовых пользователей

    18:5212

    Специалистами Sony создано мобильное приложение, оценивающее калорийность пищи по фотографии: Программа может вырабатывать рекомендации относительно диеты

    18:3717

    Toshiba отчитается об огромном чистом убытке: Чистый убыток Toshiba по итогам девяти месяцев составит 3,5 млрд долларов

    18:0815

    HTC продолжает терпеть убытки, а выручка компании продолжает снижаться: HTC отчиталась за 2016 год

    17:4814

    Смартфон Huawei P10 будет предложен в трех цветовых вариантах: По словам производителя, яркие цвета перекликаются с цветами модной одежды

    17:40

    Монитор Philips Moda 245C7QJSB получил необычную подставку: Монитор Philips Moda 245C7QJSB выделяется дизайном и подставкой

    17:345

    Процессоры AMD Ryzen представят 28 февраля. Штатные охладители новинок будут иметь подсветку: Процессоры Ryzen представят уже через две недели

    17:1424

    Акции компании Tesla достигли рекордного значения: Акции Tesla подорожали и побили прошлогодний рекорд

    16:3717

    Основное отличие планшета Samsung Galaxy Tab S3 от Galaxy Tab S2 будет заключаться в наличии у новой модели стилуса: Планшет Samsung Galaxy Tab S3 получит стилус

    15:407

    Видеокарты Vega могут быть представлены на мероприятии Capsaicin 28 февраля : AMD проведёт очередное мероприятие Capsaicin 28 февраля

    15:198

    Microsoft предлагает пользователям своего облачного сервиса Azure защиту от патентных троллей: Предложение Microsoft может быть очень кстати клиентам, работающим в других отраслях

    15:188

    Системная плата Biostar A68N-5100 располагает впаянным процессором AMD A4-5100: Системная плата Biostar A68N-5100 получила пару портов USB 3.0

    15:075

    Аналитики Digitimes Research ожидают смену лидера на рынке ноутбуков в этом году : Сейчас крупнейшим производителем ноутбуков является Lenovo

    14:534

    Phase One и LogicKeyboard предлагают специальную клавиатуру для работы с программой Capture One Pro 10 на компьютерах с macOS: Цена Capture One Pro Keyboard — 139 долларов или 129 евро

    14:381

    В Windows 10 Mobile обнаружена ошибка, позволяющая получить доступ к фотографиям в обход экрана блокировки: Разработчики Windows 10 Mobile уже осведомлены о проблеме

    13:3610

    Lenovo готовит к выпуску ноутбуки-трансформеры Yoga 520: Ноутбуки Lenovo серии Yoga 520 получат порт USB-C

    13:301

    Процессоры AMD Ryzen в тесте 3DMark чувствуют себя гораздо увереннее, чем конкурирующие решения Intel: CPU Ryzen показали себя лучше в тесте 3DMark

    13:0877

    Решение IBM Watson for Cyber Security предназначено для управления когнитивными центрами информационной безопасности: Технологию Watson Security уже используют компании из разных отраслей

    13:011

    Смартфон Apple iPhone с экраном размером 5,8 дюйма получит корпус из стали и стекла, с экраном размером 4,7 дюйма — алюминиевый: Сведениями о материале корпуса модели с экраном размером 5,5 дюйма источник пока не располагает

    12:4340

    Populele — Xiaomi выпустила умную версию гавайского музыкального инструмента: Populele предназначается для тех, кто хочет научиться играть на данном музыкальном инструменте

    12:3010

    Samsung за последний год ослабила свои позиции на рынках смартфонов, планшетов и умных часов: Доля Samsung на рынке планшетов снизились с 16,1 до 15,2% в прошлом году

    12:1415

    Apple заняла четвертое место в рейтинге самых инновационных компаний, уступив Amazon, Google и Uber: Первое место Amazon присудили за то, что компания «предлагает еще больше, еще быстрее и умнее»

    12:0417

    Консоль Nintendo Switch основана на SoC Nvidia с четырьмя ядрами Cortex-A57 и GPU Maxwell с 256 ядрами CUDA: Nintendo Switch не получила графику Pascal

    12:036

    На выставке CP+ ожидается анонс объективов Sigma 135mm f/1.8 Art, 24-70mm f/2.8 Art и 14mm f/1.8 Art : Выставка фототехники CP+ пройдет в Японии на следующей неделе

    12:033

    Американцы совершили более 20% праздничных покупок с мобильных устройств: В 2015 году соответствующая доля составляла 17%

    11:441

    В базе данных GFXBench появился смартфон Sony Pikachu: Анонсировать устройство должны на MWC 2017

    11:341

    В Японии созданы умные часы, учитывающие, сколько времени родители проводят с детьми: Помимо этой функции, часы следят за физической активностью пользователя, сообщают ему о поступивших сообщениях и вызовах

    11:304

    Компания Qualcomm представила однокристальные системы IPQ8074 и QCA6290, поддерживающие Wi-Fi 802.11ax : Ознакомительные образцы IPQ8074 и QCA6290 должны появиться в этом полугодии

    11:076

    Линейку HDD для NAS Toshiba N300 пополнила модель объемом 8 ТБ: Серия Toshiba N300 найдет применение в домах и небольших офисах

    11:07

    Сетевой адаптер Mellanox Innova IPsec 40GbE берет шифрование на себя, высвобождая процессор: Шифрование силами адаптера позволило увеличить пропускную способность

    10:443

    Опубликован первый рекламный ролик смартфона Huawei P10: Ожидается, что Huawei P10 получит SoC Kirin 960, 4 ГБ оперативной памяти и дисплей диагональю 5,5 дюйма

    10:092

    Складывающаяся клавиатура Kanex MultiSync Foldable Travel для Windows, iOS и Android стоит менее 50 евро: Масса устройства составляет 172 г, в сложенном состоянии толщина клавиатуры равна 1,3 см.

    10:012

    Умные часы Huawei Watch 2 покажут на MWC 2017: Умные часы Huawei Watch 2 будут работать под управлением операционной системы Android Wear 2.0

    09:516

    17 февраля акционеры Harman решат вопрос о продаже компании: Пресс-атташе Harman заявил, что компания намерена закрыть сделку к середине года

    09:418

    Смартфон Oukitel U16 Max получит ОС Android 7.0, несмотря на не самую новую SoC: Основой Oukitel U16 Max станет позапрошлогодняя восьмиядерная SoC

    09:21

    Программируемые вентильные матрицы Intel Cyclone 10 предназначены для промышленной и автомобильной электроники: В семейство входят FPGA Cyclone 10 GX и Cyclone 10 LP

    08:003

    Голосовой помощник Cortana запомнит данное кому-то пользователем обещание и напомнит о нём: Функция Suggested Reminders у ПО Cortana ответственна за запоминание обещаний

    08:007

    Специальная конструкция печатной платы в новых смартфонах Apple позволит существенно увеличить ёмкость аккумулятора: Apple использует уникальную конструкцию печатной платы в новых смартфонах

    07:3055

    Ноутбук Razer Blade снова обновили, заменив процессор на Intel Core i7-7700HQ: Основой обновлённого Razer Blade стал Intel Core i7-7700HQ

    07:002

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