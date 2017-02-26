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    26 февраля 2017

    Представлен мобильный компьютер «2-в-1» HP Pro x2 612 G2 и ряд аксессуаров: К особенностям HP Pro x2 612 G2 можно отнести комплектацию активным пером HP Active Wacom Pen

    21:365

    Дроны DJI Matrice 200 ориентированы на коммерческое применение: Интересной особенностью новых дронов DJI является наличие приемопередатчика ADS-B

    20:58

    Ноутбук Asus VivoBook Flip 11 (TP203) получит CPU Intel Apollo Lake и сканер отпечатков пальцев: Ноутбук Asus VivoBook Flip 11 (TP203) оснастят экраном IPS

    20:167

    Представлен телефон Nokia 3310: Цена Nokia 3310 примерно равна 50 евро

    20:1269

    Программа для разгона новых процессоров AMD называется Ryzen Master: ПО Ryzen Master позволяет отключaать ядра CPU

    19:2514

    Превосходство процессора AMD Ryzen 7 1800X над Intel Core i7-6900K в игре Sniper Elite 4 в среднем составляет 12%: Конфигурация каждой системы включала 8 ГБ ОЗУ DDR4-2400 производства Crucial

    19:2348

    Процессоры Intel Kaby Lake и Skylake резко подешевели в преддверии начала продаж AMD Ryzen: модель Core i7-6950X подешевела на $300: Это похоже на начало ценовой войны между AMD и Intel

    19:1062

    Процессор Ryzen 7 1700 можно разогнать примерно до 3,8-4,0 ГГц: Стал известен частотный потенциал Ryzen 7 1700

    19:0228

    Razer Power Bank — внешний аккумулятор ёмкостью 12 800 мА·ч с пятью портами USB и поддержкой технологии Quick Charge 3.0: Внешний аккумулятор Razer Power Bank стоит 150 долларов

    18:065

    Видеокарта Colorful iGameGTX1080 X-TOP-8G Advanced может автоматически повышать частоту GPU до 1,9 ГГц: Ускоритель Colorful iGameGTX1080 X-TOP-8G Advanced получил трехвентиляторную СО

    17:261

    Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus получили фронтальные камеры Leica. Младшая модель оценена в 649 евро: Камера позволяет демонстрировать в реальном времени эффект размытия заднего фона

    17:222

    В Барселоне представлен смартфон LG G6 : В продажу устройство поступит в марте

    15:2433

    Опубликованы качественные изображения четырех новых смартфонов Sony Xperia [Обновлено]: Xperia BlancBright, как и Xperia Z5 Premium, которого нет на изображении, должен быть оснащен камерой с системой Motion Eye

    12:4025

    Смартфон BlackBerry KEYone выйдет в апреле по цене $549: Смартфон BlackBerry Mercury представлен как BlackBerry KEYone

    12:2014

    Безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix выходит на мировой рынок: Что касается ОАЭ, то в этой стране цена Xiaomi Mi Mix установлена на отметке около 817 долларов

    12:0740

    Смартфон Oppo с пятикратным оптическим зумом будет оснащен сдвоенной камерой: Характеристики датчиков изображения и объективов пока что остаются за кадром

    11:572

    Смартфон LG G6 предстал на новом изображении во всех доступных цветах: которые будут называться Mystic White, Astro Black и Ice Platinum

    11:4422

    В университете штата Миннесота разрабатывают дрон-конвертоплан: Аппарат взлетает как вертолет и летает как самолет

    10:436

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