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    3 февраля 2017

    Американские ученые заметили изменения в мозгах астронавтов в космических полетах: По мнению исследователей, изменения связаны с перераспределением спинномозговой жидкости в отсутствие силы тяжести

    21:599

    Названа дата начала продаж процессоров AMD Ryzen; стало известно, какие процессоры последуют за ними: Разработка следующих процессоров AMD идет с учетом освоения норм 7 нм

    21:3428

    MediaTek и Pixart будут сотрудничать в выпуске контроллеров, распознающих жесты в пространстве: Решения, обеспечивающие управление с распознаванием жестов в пространстве, предполагается использовать автомобилях

    21:22

    По прогнозу Digitimes Research, в ближайшие годы производство панелей AMOLED в Китае будет расти на 132% в год: Китайские производители наращивают производство панелей AMOLED

    21:024

    Создано совместное предприятие Qualcomm и TDK: Совместное предприятие Qualcomm и TDK называется RF360 Holdings

    20:43

    Panasonic и UMC договорились совместно разрабатывать технологию производства 40-нанометровой памяти ReRAM: Ознакомительные образцы продукции, изготовленной по новой технологии, должны быть готовы в 2018 году

    20:384

    Fujitsu выпускает память FRAM для автомобильной электроники: Новая память Fujitsu FRAM выдерживает температуру до 125 °С

    20:307

    Несколько лет назад Apple намеренно нарушила работу ПО FaceTime в iOS 6, чтобы заставить пользователей перейти на новую ОС: Apple хотела сэкономить и обманом заставила людей перейти на iOS 7

    20:0148

    Представлен объектив Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (model A030): Производитель оценивает объектив примерно в $530

    20:005

    Впервые более чем за два года компания Sharp завершила квартал с прибылью: Sharp улучшает прогноз на год

    18:363

    Проблемы с мониторами LG UltraFine 5K могут возникать и без влияния маршрутизатора: Мониторы LG UltraFine 5K порой работают проблематично и без источника излучения рядом

    17:1922

    Цены на память DRAM достигли полуторалетнего максимума: Аналитики DRAMeXchange продолжают наблюдение

    15:479

    Карта памяти Lexar Professional 3500x CFast 2.0 объемом 512 ГБ оценена производителем в $1700: Анонсированы продажи карт памяти Lexar Professional 3500x CFast 2.0 объемом 512 ГБ

    15:309

    LG уверяет, что в новых мониторах UltraFine 5K проблема с помехами от роутеров Wi-Fi устранена: Проблему можно решить, изменив местоположение маршрутизатора или монитора

    14:4554

    В сентябре в ОС Tizen 4.0 появится встроенная поддержка .NET : Встроенная реализация .NET для архитектуры ARM32 станет новшеством версии Tizen 4.0 Publiс M2

    13:4014

    Видео дня: объединение дополненной и виртуальной реальности: Энтузиасты объединили Microsoft HoloLens и HTC Vive

    12:201

    Учёные создали алгоритм для оценки эмоционального окраса речи : Электронные устройства можно научить оценивать эмоциональный окрас речи

    11:567

    Фото дня: смартфон LG G6: Покрытие данной модели напоминает цвет Jet Black у смартфона iPhone 7

    11:4318

    Смартфон Samsung SM-G615F получил дисплей диагональю 5,7 дюйма, 3 ГБ ОЗУ и Android 7.0 : Предположительно, речь идет о смартфоне семейства Galaxy On

    11:3717

    Microsoft продала облигации на сумму 17 млрд долларов: Microsoft снова продаёт облигации на крупную сумму

    11:2712

    Доля Windows 10 среди пользователей Steam опустилась ниже 50%: Доля Windows 7 увеличилась с 33,87% до 35,11%

    11:0949

    Прототипом робота, созданного в Калифорнийском технологическом институте, послужила летучая мышь: Возможность независимого управления каждым крылом позволяет роботу совершать маневры, недоступные для других конструкций

    10:576

    Производство iPhone в Индии начнется в апреле 2017 [Обновлено]: Запчасти для iPhone, iPad, iPod и Mac поставляются 766 компаниями из 28 стран мира

    10:1713

    Сетевое хранилище Buffalo LinkStation 520DN рассчитано на начинающих домашних пользователей: NAS Buffalo LinkStation 520DN основано на необычной платформе

    10:145

    В приложении Viber появилась функция отправки исчезающих сообщений: В Viber появилась функция Secret Messages

    10:008

    Faraday Future стала значительно скромнее, теперь планируя всего две модели электромобилей вместо семи: Вторым электромобилем должен стать FF 81

    09:456

    Аккумуляторы для смартфонов Samsung Galaxy S8 будет поставлять Murata Manufacturing Company: Murata Manufacturing Company станет новым поставщиком аккумуляторов для Samsung

    09:3017

    Наушники BeatsX могут поступить в продажу уже на этой неделе: Apple пока не делала никаких заявлений

    09:285

    Согласно данным IDC, в прошлом году Amazon и Huawei нарастили продажи планшетов на 98,8% и 49,9% соответственно: Данные IDC по рынку планшетов отличаются от других

    09:00

    Японцам предложили скинуться на медали для токийской Олимпиады: Всего комитет планирует получить из старой электроники около восьми тонн необходимых металлов

    08:4610

    Pokemon Go заработала более миллиарда долларов: Это самая успешная мобильная игра в истории

    08:315

    Konica Minolta и Pioneer создают СП для производства панелей OLED: Компания Konica Minolta Pioneer OLED сконцентрируется на автомобильном рынке

    08:301

    Apple запатентовала портативное зарядное устройство для Apple Watch, которое встраивается в ремешок: Apple работает над увеличением времени автономной работы умных часов

    08:2215

    Смартфон LG G6 может стоить на $50 больше LG G5: Причина заключается в различных инновациях, которые реализовал производитель

    08:082

    Galax представила низкопрофильные видеокарты GeForce GTX 1050 Ti OC LP и GeForce GTX 1050 OC LP: Обе новые карты Galax GTX 1050 и 1050 Ti использую низкопрофильные печатные платы

    08:005

    В продолжающемся спаде рынка планшетов в основном виноваты Apple и Samsung: Apple и Samsung показали спад продаж планшетов

    07:3020

    Все процессоры AMD в исполнении AM4 будут поддерживать Windows 7: APU AMD Raven Ridge будут иметь по четыре ядра

    07:0048

    Samsung Electronics может построить в США завод бытовой техники: Представитель Samsung не стал комментировать информацию о планах строительства завода

    00:0415

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