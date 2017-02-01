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    1 февраля 2017

    По подсчетам IDC, поставки смартфонов Apple iPhone в 2016 году сократились на 7%, хотя рынок в целом вырос: Компания Samsung в 2016 году выпустила почти в полтора раза больше смартфонов, чем Apple

    21:5228

    Tesla запустила крупнейшее в мире резервное хранилище энергии, использующее только литий-ионные аккумуляторные батареи: Tesla запустила 20-мегаваттное аккумуляторное хранилище

    20:3268

    Операционная система iOS 11 не будет поддерживать 32-разрядные приложения: Apple откажется от поддержки 32-разрядного ПО в новой iOS

    20:0027

    Спустя несколько лет затишья производители смартфонов снова принялись жульничать для получения лучших результатов в тестах : OnePlus 3T и Meizu Pro 6 накручивают результаты в тестах

    19:4212

    Маловероятно, что Canon поможет Toshiba: Инвестиции в полупроводниковое производство могли бы помочь Toshiba, но в Canon обязаны заботиться собственном росте

    19:201

    Компания Canon отчиталась за последний квартал 2016 года и год в целом: Продажи камер Canon со сменными объективами увеличились

    18:337

    Модуль Ultimate Moto Z Mod для смартфонов Moto Z наделяет устройство поддержкой технологии беспроводной зарядки: На выпуск модуля Ultimate Moto Z Mod создатель хочет собрать всего 5000 долларов

    15:332

    Прошли первые испытания в рамках конкурса Hyperloop Pod Competition : Первый этап испытаний Hyperloop Pod Competition завершился

    14:3521

    Apple опередила Samsung, став крупнейшим поставщиком смартфонов в четвертом квартале 2016: Обе компании в прошлом году ухудшили свой результат по сравнению с 2015 годом

    13:03121

    Facebook готовит приложение для Apple TV и других телевизионных приставок: Facebook данные слухи не комментирует

    12:30

    Смартфон Oukitel K10000 Pro с АКБ емкостью 10000 мА∙ч получит зарядное устройство мощностью 24 Вт: Смартфон Oukitel K10000 Pro станет на ступень выше родоначальника семейства

    12:2911

    Apple продала рекордное количество iPhone, Mac и Apple Watch в прошлом квартале: Успех Apple Watch не смог обеспечить рост продаж соответствующей категории

    12:1716

    В Европе и США изначально выйдет только версия смартфона Samsung Galaxy S8 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти: Остальные конфигурацияи будут предлагаться в Китае и Южной Корее

    11:5717

    Бокс для подводной съемки Subal GX80 подходит для камер Panasonic Lumix DMC-GX80, GX85 и GX7 MK2: Бокс для подводной съемки Subal GX80 позволяет использовать встроенную вспышку камеры

    11:574

    Выручка Nintendo снизилась, но чистая прибыль выросла более чем вдвое: Nintendo отчиталась за очередной квартал

    11:43

    Опубликованы фотографии прототипа смартфона LG G6 : Анонс устройства ожидается 26 февраля

    11:407

    Доход Apple в минувшем квартале оказался рекордным, но прибыль уменьшилась: Компания Apple отчиталась за первый квартал 2017 финансового года

    11:2557

    HTC покинул один из старожилов компании: HTC лишилась глобального исполнительного вице-президента

    11:227

    Планшет Samsung Galaxy Tab S3 представят на MWC 2017, производитель рассылает приглашения на мероприятие: В Южной Корее цена будет начинаться с отметки около 600 долларов

    10:4326

    В каталоге SK Hynix появилась память HBM2, рассчитанная на частоту 1,6 и 2,0 ГГц: Микросхемы памяти HBM2 могут быть использованы в графических процессорах на архитектуре AMD Vega

    10:37

    Смартфон Honor 8 Lite будет очень похож на старшую модель, но не получит двойную камеру: Смартфон Honor 8 Lite покажут на MWC 2017

    10:351

    AMD отчиталась за четвертый квартал 2016 года и год в целом: За год квартальный доход AMD вырос на 15%

    10:1431

    Появилось первое упоминание о смартфоне Huawei P10 Lite : этого момента мы говорили только о двух моделях, включая Huawei P10 и Huawei P10 Plus

    10:07

    Опубликованы рекламные изображения и характеристики планшета Lenovo Tab3 8 Plus: Устройство будет оснащено двумя громкоговорителями и звуковой системой Dolby Atmos

    09:573

    По новым данным, емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus составит 3250 и 3750 мА•ч соответственно: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus поступят в продажу 21 апреля по цене 800 и 900 евро соответственно

    09:4732

    Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 получит одинарную камеру в отличие от предшественника: Емкость аккумулятора увеличится до 4500 мА•ч

    09:366

    В набор Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition входят три вентилятора и контроллер: Приз за самое емкое название уходит комплекту Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition

    08:441

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