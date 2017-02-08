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    8 февраля 2017

    Массив iXsystems FreeNAS Certified Flash — 10 ТБ флэш-памяти менее чем за $10 000: Конфигурация массива включает два процессора Intel Xeon E5

    23:148

    Послезавтра EVGA представит 3D-карты на GPU Nvidia с новыми охладителями: Ожидается анонс, по крайней мере, нескольких моделей на базе GTX 1080 и 1070

    23:015

    Стали известны основные данные объектива Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM: Ожидается, что объектив Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM будет представлен одновременно с беззеркальной камерой Canon EOS M6

    22:502

    Основой компьютера для информационных табло Shuttle DX30 служит однокристальная система Intel Apollo Lake: Габариты компьютера Shuttle DX30 — 190 x 165 x 43 мм

    22:414

    Apple договорилась о поставках сенсорных экранов для iPhone 8 с южнокорейским производителем: Поставщиком выступит Interflex

    22:2219

    Logitech ZeroTouch дает возможность пользоваться сервисом Amazon Alexa в машине: Обновленное приложение ZeroTouch с поддержкой Alexa уже доступно в Google Play

    22:08

    Представлены умные часы LG Watch Sport и Watch Style, оснащённые экранами POLED и поддерживающие Google Assistant: Часы LG Watch Sport и Watch Style достаточно сильно отличаются друг от друга

    21:2837

    На долю Apple пришлось 92% прибыли рынка смартфонов в прошлом квартале. Sony и BlackBerry, на удивление, тоже были прибыльны: Apple взяла 92% всей прибыли на рынке смартфонов

    20:5382

    Стоечные сетевые хранилища Qnap TS-x31XU имеют два порта SFP+ 10 Gigabit Ethernet: NAS Qnap TS-x31XU могут объединяться в виртуальный дисковый массив

    20:081

    Объектив Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (Model B023) будет выпускаться в вариантах для камер Canon и Nikon: Объектив Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (Model B023) предназначен для камер формата APS-C

    19:58

    На одной из фабрик Samsung SDI произошёл пожар: В хранилище отходов китайской фабрики Samsung SDI произошёл пожар

    19:4827

    Оказалось, что процессоры Intel Core i7-7740K и Core i5-7640K на самом деле будут относиться к платформе Kaby Lake-X: Процессоры Intel Core i7-7740K и Core i5-7640K не будут напрямую конкурировать с CPU AMD Ryzen

    19:2518

    Представлен объектив Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2: Эффективность стабилизатора Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 производитель оценивает в пять ступеней экспозиции

    19:223

    Конвертируемые ноутбуки Lenovo Yoga 720 станут крупнее и производительнее предшественников: Ноутбук Lenovo Yoga 720 с 15-дюймовым экраном получит игровую видеокарту

    19:075

    В серию накопителей на жестких дисках Toshiba MN для сетевых хранилищ входят модели объемом до 8 ТБ: Накопители характеризуются скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и объемом кэш-памяти 128 МБ

    16:274

    Исследователи из группы Google Brain научили искусственный интеллект увеличивать разрешение изображений с восстановлением деталей: Определенные применения технологии можно найти уже сейчас

    14:3029

    Появились изображения беззеркальной камеры Canon EOS M6: О цене камеры Canon EOS M6 пока данных нет

    12:3517

    Apple Pay стал самым распространённым платёжным сервисом в США среди розничных торговцев: Apple Pay в США в рознице обошёл PayPal

    12:3459

    Sharp приписывают намерение в этом полугодии начать строительство в США завода стоимостью 7 млрд долларов: Представитель Sharp сообщил, что решение о строительстве пока не принято

    12:0712

    Портретный объектив Sony FE 85mm F1.8 оценен в $600: В продаже объектив Sony FE 85mm F1.8 должен появиться в марте

    11:5510

    Модуль Edge Force для смартфона Moto Z оснащён настраиваемой светодиодной подсветкой и собственным аккумулятором: Модули Edge Force и Edge Air получили настраиваемую подсветку

    11:471

    Емкость аккумуляторной батареи электромобиля Tesla Model 3 не достигнет 100 кВт•ч: Поставки Tesla Model 3 должны начаться ближе к концу года

    11:4317

    У Rambus готов интерфейс физического уровня HBM2 для платформы Globalfoundries FX-14: Основой платформы Globalfoundries FX-14 является 14-нанометровый техпроцесс 14LPP

    11:342

    Трекер активности TomTom Touch Cardio, оснащённый экраном OLED и датчиком ЧСС, оценивается в 110 долларов: TomTom Touch Cardio лишён функции определения процента жировой массы тела

    11:265

    AMD обвиняет LG, Vizio, MediaTek и Sigma Designs в нарушении патентов на технологии GPU: Два из трех патентов, фигурирующих в обращении, были приобретены AMD с покупкой ATI

    11:115

    SoC MediaTek Helio P25 предназначена для смартфонов со сдвоенной камерой: MediaTek Helio P25 будет поддерживать камеры разрешением до 24 Мп, а также сдвоенные камеры с двумя датчиками изображения разрешением по 13 Мп

    10:49

    Объектив Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS пополнил серию G Master: В продаже объектив Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS должен появиться в марте по цене $1500

    10:336

    Xiaomi Redmi Note 4X протестирован в AnTuTu. Опубликованы изображения и характеристики смартфона: Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X должен получить SoC Snapdragon 625

    10:2110

    Фото Moto G5 Plus подтверждает характеристики смартфона:

    10:101

    Продвижением Apple TV займется бывший глава Amazon Fire TV: Главой подразделения Amazon Fire TV этот человек был с 2013 года

    09:599

    Проблема со звуком в Google Pixel была устранена очередным обновлением : Возможно, как и в случае с неофициальными прошивками, разработчики лишь уменьшили максимальную громкость динамика

    09:516

    Специалисты Sony разработали трехслойный датчик изображения со встроенной памятью DRAM для камер смартфонов: Наличие памяти DRAM позволяет повысить скорость считывания данных

    09:3019

    Корпусный вентилятор Antec Rainbow 120 RGB поддерживает до 256 оттенков: Вентилятор Antec Rainbow 120 RGB оснащен гидравлическими подшипниками

    09:277

    Беспроводные наушники BeatsX поступят в продажу 10 февраля: BeatsX оснащены тем же процессором Apple W1, который установлен в Apple AirPods

    09:081

    Вспышка Sony HVL-F45RM поддерживает радиоуправление: Продажи Sony HVL-F45RM начнутся в мае по цене $400

    09:001

    По данным Сanalys, Apple Watch заняли 80% рынка умных часов в четвертом квартале 2016: По оценке аналитиков, общие продажи Apple Watch за год увеличились на 50% и составили 11,9 млн единиц

    08:5410

    Cagabi Two стоимостью $80 называют самым доступным смартфоном с изогнутым по бокам дисплеем: Выход устройств ожидается в этом месяце

    08:377

    Офис Cyanogen заняла другая компания: Компанией Andrasta руководит бывший генеральный директор Cyanogen

    08:30

    Гибридный ноутбук NEC LaVie Hybrid Zero весит всего 769 г, а его крышка способна выдержать огромный вес: Ноутбук NEC LaVie Hybrid Zero выделяется очень прочным корпусом

    08:3017

    Скорость загрузки страниц в Opera 43 значительно увеличилась: При этом снижается нагрузка на процессор

    08:2813

    Штаб-квартира Apple Campus 2 не была завершена в срок из-за огромного внимания к каждой детали: При постройке нового кампуса Apple уделяет уйму внимания каждой мелочи

    08:0023

    PPG и Universal Display расширят производство материалов UniversalPHOLED: Завершение проекта запланировано на третий квартал 2017 года

    08:00

    В приложении Google Maps для Android появился быстрый доступ к дополнительной информации: Одним движением пользователь может вызвать на экран три вкладки: Places, Driving и Transit

    07:30

    Logitech Brio — web-камера с поддержкой видео 4K и HDR : Камера Logitech Brio стоит 200 долларов

    07:3016

    Кристаллы процессоров AMD Ryzen занимают меньшую площадь, чем конкурирующие решения Intel: Площадь кристалла четырёхъядерного CPU Ryzen составляет 44 квадратных миллиметра

    07:0025

    Motorola Solutions отчиталась за последний квартал 2016 года и год в целом: В течение года Motorola Solutions потратила на поглощение других компаний 1,3 млрд долларов

    07:00

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