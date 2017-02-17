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    17 февраля 2017

    Генеральный директор Qualcomm уверен, что спор с Apple удастся уладить вне суда: Портить отношения с Apple — не в интересах Qualcomm

    21:3713

    Sony называют одним из поставщиков аккумуляторов для смартфонов Samsung Galaxy S8: Помимо Sony, аккумуляторы для Samsung Galaxy S8 будут поставлять компании Samsung SDI и Murata

    20:5423

    Аналитики IC Insights уверены, что Intel и Qualcomm потратили в 2016 году на НИОКР больше всех в отрасли: Третье место занимает компания Broadcom

    19:3920

    В тестах CPU-Z процессор AMD Ryzen 5 1600X демонстрирует впечатляющие показатели: CPU Ryzen 5 1600X в тесте CPU-Z превосходит даже Core i7-6850K

    18:5364

    Samsung впервые официально подтвердила существование SoC Exynos 9. Выход ожидается в ближайшее время: Samsung начала рекламировать SoC Exynos 9

    18:2511

    Выпуск смартфонов Apple iPhone SE в Индии начнется в ближайшие месяцы: Решение Apple начать выпуск смартфонов в Индии продиктовано желанием увеличить продажи

    18:0921

    Adata EX500 External Enclosure — «карман» для накопителей формата 2,5 дюйма, оснащённый интерфейсом USB 3.1: Карман Adata EX500 External Enclosure защитит накопитель от падений

    17:305

    Новый планшет Honor получит бюджетную платформу, экран невысокого разрешения, но 3 ГБ ОЗУ и Android 7.0: Планшет Honor KOB-L09 будет относиться к бюджетному сегменту

    17:034

    Антимонопольные органы Южной Кореи подозревают Google в том, что она препятствовала появлению конкурентов ОС Android: Google могла мешать развитию Tizen

    16:5023

    Китайские производители хотят освоить технологию FD-SOI: Технология FD-SOI обеспечивает уровни производительности и энергопотребления, близкие к FinFET, при меньшей стоимости

    13:40

    Европейские законодатели не стали вводить «налог на роботов»: В то же время, приняты рекомендации, призванные регулировать расширяющееся внедрение роботов

    13:2010

    В базе TENAA появились подробности о смартфоне Xiaomi, который может выйти под именем Redmi 4X : У нового бюджетного смартфона Xiaomi основная камера переместится в угол

    11:46

    Компания Yahoo признала, что была и третья атака на учетные записи пользователей: Точное число пострадавших аккаунтов неизвестно

    11:434

    Вице-президент компании Samsung Electronics Ли Джей арестован: Прокуратура добилась ареста фактического главы Samsung

    11:3177

    Apple одиннадцатый год подряд назвали самой инновационной компанией: Второе место девятый раз из одиннадцати занимает Alphabet (Google)

    11:2838

    Представлены тепловизоры FLIR E75, E85 и E95 : Тепловизоры FLIR E75, E85 и E95 адресованы электрикам, механикам и строителям

    11:108

    Apple десятый раз подряд возглавила список самых уважаемых компаний: В рейтинг имеют возможность попасть более 1000 крупнейших американских

    10:4238

    В YouTube загружено более миллиарда видеороликов с автоматически созданными субтитрами: Компания не прекращает работать над улучшением качества автоматического создания субтитров и распознавания речи

    10:114

    Microsoft Office получил поддержку сенсорной панели на ноутбуках MacBook Pro: Предусмотрены различные раскладки для Word, Excel и PowerPoint

    10:055

    Колонка Google Home научилась заказывать продукты: Конкурент в лице Amazon Echo также умеет заказывать товары из сети Amazon

    09:425

    Интерфейс смартфона LG G6 будет оптимизирован под соотношение сторон экрана 2:1: В смартфоне LG G6 получит использование квадратная плитка

    09:4115

    Google улучшила систему навигации шаров Project Loon: Шары Project Loon теперь можно гораздо быстрее собрать над одним регионом

    09:003

    Конференция Apple WWDC 2017 пройдет 5-9 июня : Билеты будут доступны этой весной, вступительная пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире

    08:575

    В мини-ПК Bben MN17A на базе ЦП Celeron N3450 можно установить SSD: Охлаждением системы Bben MN17A занимается активный кулер

    08:479

    В этом году продажи смартфонов со сдвоенными камерами должны вырасти на 400% до 300 млн единиц: Выгоду от этого извлекут, в частности, LG Innotek и Samsung Electro-Mechanics

    08:464

    Появились изображения и характеристики смартфона Asus Zenfone 3 Go: Цена не должна превысить 150 евро

    08:311

    Компания Asus готовится выпустить автономную гарнитуру виртуальной реальности: Asus выпустит гарнитуру AIO VR

    08:30

    Смартфон Honor V9 выйдет за пределами Китая под названием Honor 8 Pro : Соответствующий анонс будет сделан 27 февраля 2017 в ходе выставки MWC 2017

    08:22

    В текущем году Apple выпустит приставку Apple TV, которая наконец-то получит поддержку видео 4K: Новая приставка Apple TV обзаведётся поддержкой 4K

    08:0032

    Видеокарты GeForce GTX 1080 Ti уже находятся в производстве. Продажи начнутся в конце марта : Nvidia выпустит видеокарту GeForce GTX 1080 Ti в конце марта

    07:3012

    Рынок мобильной памяти DRAM за квартал вырос на 20%: Выручка на рынке памяти DRAM для мобильных устройств продолжает расти

    07:004

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