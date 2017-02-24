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    24 февраля 2017

    Смартфон 360 Mobile N5 поддерживает систему защиты пользовательских данных Qualcomm SafeSwitch: Основой смартфона 360 Mobile N5 стала представленная осенью SoC Qualcomm

    22:15

    Очередной смартфон iPhone 7 Plus загорелся без видимых причин: Розовый iPhone 7 Plus загорелся без подключения к ЗУ

    21:1341

    В игре GTA V процессор Ryzen 7 1700 несколько уступает CPU Intel Core i7-7700K: Ryzen 7 1700 сравнили с прямым конкурентом в одной игре

    20:5278

    Процессоры Ryzen 5 появятся в продаже во втором квартале, а Ryzen 3 можно будет купить лишь во втором полугодии: Процессоры Ryzen 5 и Ryzen 3 нельзя будет купить 2 марта

    20:3924

    Tesla остаётся убыточной, но огромными темпами наращивает выручку и производство автомобилей: Tesla смогла нарастить выручку на 88%

    20:2140

    Новые iPad Pro с дисплеями диагональю 10,5 и 12,9 дюйма могут задержаться до июня 2017: Ранее считалось, что новинки появятся на рынке в конце марта

    18:1522

    GFXbench подтверждает использование SoC Pinecone в смартфоне Xiaomi Mi 5C: Протестированное устройство работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 8

    15:463

    Вентиляторы процессорных охладителей Arctic Freezer 33, Arctic Freezer 33 Plus и Arctic Freezer 33 CO включаются только по мере надобности: Процессорные охладители Arctic Freezer 33, Arctic Freezer 33 Plus и Arctic Freezer 33 CO совместимы с процессорами AMD в исполнении AM4

    15:2510

    По оценке Morgan Stanley, смартфон iPhone 8 привлечет аудиторию повышенной автономностью: Кроме того, Morgan Stanley повысила свой прогноз по акциям компании Applе до отметки 154 доллара

    15:2536

    Процессорные охладители Arctic Freezer 12 и Arctic Freezer 12 CO являются развитием модели Freezer 7 Pro: Модель Arctic Freezer 12 оценена производителем в 40 евро, Arctic Freezer 12 CO — в 42 евро

    15:052

    Waymo подала в суд на Uber, обвинив последнюю в краже технологий: В иске говорится о 14 тыс. файлах объемом 9,7 ГБ

    15:015

    В TSMC надеются обогнать конкурентов на этапе технологических норм 5 нм: Пробные 5-нанометровые изделия TSMC рассчитывает изготовить в первом полугодии 2019 года

    14:176

    Представлен смартфон Asus ZenFone Live, ориентированный на подростков, блогеров и любителей селфи: Речь идет об изменении тона кожи, скрытии различных недостатков на лице, изменении размера глаз и так далее

    13:512

    Компания Universal Display отчиталась за последний квартал 2016 года и год в целом: Доход Universal Display за 2016 год составил 198,9 млн долларов

    13:44

    Insta360 выпустит панорамную камеру Honor VR для смартфонов Huawei : Камера Honor VR позволит вести живые трансляции в социальные сети, а также делать снимки в разрешении 3К

    13:33

    Цены на SSD и модули eMMC в следующем квартале вырастут еще на 10%, полагают аналитики DRAMeXchange : Рост цен замедлит увеличение среднего объема SSD в ноутбуках

    13:227

    Nissin анонсирует вспышку с радиоуправлением, которая не боится перегрева: Вспышка будет предложена в вариантах для камер Fujifilm, Sony, Micro Four Thirds, Canon и Nikon

    12:512

    Аналитик утверждает, что на Xiaomi Mi6 не отразится дефицит SoC Snapdragon 835 : Предположительно, Xiaomi Mi6 будет выходить на рынок в несколько этапов

    12:496

    Анонсирован смартфон LG X Power 2 с аккумулятором емкостью 4500 мА•ч: Цену назовут на MWC 2017, в продажу смартфон поступит в марте

    12:185

    Доход HPE в минувшем квартале составил 11,4 млрд долларов: Наибольший вклад в квартальный доход сделало подразделение Enterprise Group

    12:14

    Первое изображение смартфона Sony Xperia X2 демонстрирует тонкие рамки сверху и снизу: Sony Xperia X2 появился на первом изображении

    11:5128

    iPhone 7 Plus и Google Pixel уступают Nexus 6P в качестве стабилизации видео: Vidhance будет демонстрировать свою технологию стабилизации видео на MWC 2017

    11:448

    Cosina берется за разработку трех объективов Voigtlander с креплением Sony E: Список новинок, анонсированных на CP+, включает модели Nokton classic 35mm F1.4, Nokton 40mm F1.2 и Macro APO-Lanthar 65mm F2

    11:3812

    Подтверждены параметры смартфона Huawei P10: Смартфон Huawei P10 получит 64 ГБ флэш-памяти

    11:24

    Изображения Huawei Watch 2 демонстрируют спортивные умные часы со слотом для карты Nano-SIM: Анонс часов ожидается в грядущее воскресенье

    11:23

    Смартфон Ulefone Power 2 получит ОС Android 7.0 и аккумулятор емкостью более 6000 мА·ч: Объемы памяти в смартфоне Ulefone Power 2 существенно возрастут

    11:11

    Клавиатура QWERTY для смартфона Moto Z на подходе: Емкость встроенного аккумулятора данного аксессуара составляет 2100 мА•ч

    11:094

    ON Semiconductor RSL10 — SoC с поддержкой Bluetooth LE, имеющая самое низкое энергопотребление: SoC ON Semiconductor RSL10 предназначена для устройств носимой электроники и интернета вещей

    11:081

    Первые серийные беспилотные автомобили Ford будут лишены основных органов управления: Ford решила удалить из своих беспилотных авто руль и педали

    10:4821

    Представлены MEMS-микрофоны Akustica BMU563R, BMU551R и BMU537R: MEMS-микрофоны Akustica BMU563R, BMU551R и BMU537R подходят для смартфонов и носимых электронных устройств

    10:471

    Эван Блэсс опубликовал качественное изображение планшета Samsung Galaxy Tab S3 с клавиатурой: Источник не сообщает, будет ли аксессуар оснащен собственным аккумулятором

    10:328

    Дрон Xiaomi Mi Drone поступит в продажу 3 марта: Младшая версия будет стоить 364 доллара, старшая обойдется в 437 долларов

    10:084

    Xiaomi выпустила монопод/штатив с пультом ДУ за $13: Аксессуар доступен в сером и черном вариантах исполнения корпуса по цене 13 долларов

    09:277

    Archos 101 Saphir: доступный и защищенный от падений планшет: Планшет Archos 101 Saphir соответствует требованиям стандарта IP54

    09:173

    ColorWare предлагает наушники AirPods в 58 оттенках серого за $289: Стоимость покраски составляет 130 долларов, за дополнительные 30 долларов вы также можете покрасить зарядный футляр для наушников

    09:1421

    Процессор Ryzen 7 1800X установил мировой рекорд в тесте Cinebench R15: Процессор Ryzen 7 1800X разогнали до 5,2 ГГц

    07:0053

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