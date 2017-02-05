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    5 февраля 2017

    Появились сведения о смартфонах Huawei P10 и P10 Plus, включая цены: Базовая модель Huawei P10 будет иметь 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти

    22:483

    В МГУ создан материал с высокой удельной прочностью, способный заменить алюминий и титан в аэрокосмической промышленности: Химики из МГУ предложили новый подход к молекулярному дизайну бис-фталонитрильных мономеров

    20:5738

    Приложение Lufthansa Companion App позволяет пассажирам самолета Lufthansa A350-900 заранее выбирать, что смотреть и слушать в полете: Информационно-развлекательная система самолета Lufthansa A350-900 включает персональные дисплеи большого размера

    20:407

    Разработчик называет RealWear HMT-1 первым «планшетом с Android, носимым на голове»: Наборы для разработчиков на базе RealWear HMT-1 уже доступны

    20:2411

    Начался прием предварительных заказов на камеры видеонаблюдения EZVIZ Mini 360 Plus: Камера EZVIZ Mini 360 Plus поддерживает видео 1080p

    19:56

    Крепления AirHooks не дают наушникам Apple AirPods выпадать из ушей: Судя по итогам кампании, эта проблема не так распространена

    19:3166

    Устройство ELMO Huddle Space позволяет организовать взаимодействие, выполняя коммутацию HDMI: Цены на ELMO Huddle Space начинаются с $579

    18:572

    Смартфон Moto G5 ожидается в середине марта: Разрешение камер составит 13 и 5 Мп, кроме того, в оснащение войдут дактилоскопический датчик и модуль NFC

    18:46

    Huawei Maya пополнит ряды бюджетных смартфонов: Высказывается предположение, что смартфон будет выпущен только в США по цене не более 150 долларов

    18:33

    Планы Micron на этот год включают выпуск памяти GDDR6 и 64-слойной флэш-памяти 3D NAND : Micron планирует увеличение числа слоев 3D NAND до 96

    17:369

    Panasonic нарастила чистую прибыль на 33%: Panasonic отчиталась за третий финансовый квартал

    16:204

    Полупроводниковый рынок по итогам прошлого года установил новый рекорд, хотя и вырос всего на 1%: Semiconductor Industry Association оценили рынок полупроводниковой продукции

    16:00

    Новый вариант смартфона Samsung Galaxy C5 Pro замечен на сайте Wi-Fi Alliance: Конфигурация смартфона включает SoC Snapdragon 625

    15:41

    Стали известны параметры 17 процессоров AMD Ryzen : Процессоры AMD Ryzen будут поделены на линейки R7, R5 и R3

    15:0834

    Asus, Philips и Pioneer обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства ЕС: Asus, Philips и Pioneer мешали онлайн-магазинам устанавливать свои цены на продукцию

    14:33

    Восьмиядерный процессор AMD Ryzen с частотой 3,6 ГГц ощутимо превосходит Intel Core i7-5960X в тесте Ashes of the Singularity: Процессор Ryzen набирает в Ashes of the Singularity 5100 баллов

    13:4526

    В этом году Gmail перестанет полноценно работать в браузере Chrome для Windows XP и Vista: Чтобы продолжать пользоваться почтой, необходимо обновить Chrome до версии 55

    11:3835

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