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    2 февраля 2017

    AOC Q2781PS — возможно, единственный на рынке розовый монитор с кристаллами Сваровски : AOC представила мониторы Q2781PQ и Q2781PS

    20:1119

    Более простые версии смартфона LG G6 могут называться G6 Compact и G6 Lite: Также LG теперь может использовать такие названия, как G6 Hybrid, G6 Fit, G6 Sense, G6 Young, G6 Forte, G6 Prix

    17:337

    Apple работает над микропроцессором T310, который освободит CPU от выполнения ряда простейших задач: Apple работает над микросхемой, которая возьмёт на себя часть задач CPU

    17:3244

    Nokia ощутимо нарастила выручку, но завершила год с немалым убытком: Nokia отчиталась за 2016 год

    16:493

    Смартфоны OnePlus 3T и Huawei Mate 9 Pro сравнили по производительности: Аппараты имеют по 6 ГБ ОЗУ и работают под управлением ОС Android Nougat

    15:427

    Магазин Apple App Store вдвое превзошел Google Play по годовому обороту: По мнению источника, этот факт дает повод для беспокойства Google

    14:1659

    Аналитики Brand Finance назвали Google самым дорогим брендом года: Бренд Apple за год подешевел на четверть

    14:0016

    Беспилотные автомобили Waymo стали справляться со своей задачей еще лучше: прошлом году беспилотные машины компании проехали более 1 млн км, а человек корректировал работу компьютера всего 124 раза

    13:497

    Представлены жидкостные системы охлаждения EVGA CLC 120 и 280: Жидкостные системы охлаждения EVGA CLC 120 и 280 оснащены полноцветной подсветкой

    13:392

    Apple в несколько раз опережает Samsung на рынке умных часов: Apple Watch заняли 63% рынка умных часов в четвертом квартале 2016 и помогли сегменту вырасти на 1%

    13:1826

    Практически все подразделения Sony показали спад выручки, хотя игровой бизнес растёт: Sony отчиталась за очередной квартал

    13:005

    В системе питания видеокарты Palit GeForce GTX 1080 Dual OC использованы микросхемы DrMOS: Карта Palit GeForce GTX 1080 Dual OC бесшумна в простое

    12:59

    Во Флориде загорелся еще один смартфон iPhone 6 Plus: Смартфону было два с половиной года

    12:2336

    Oculus, её соучредитель и бывший глава компании выплатят ZeniMax 500 млн долларов: ZeniMax выиграла дело против Oculus

    11:594

    Смартфон Honor 6X оказался не таким прочным, как хотелось бы: Смартфон Honor 6X защищён не самым твёрдым стеклом

    11:599

    Сервис Samsung Pay Mini будет запущен в текущем квартале: Samsung Pay Mini будет доступен на смартфонах, работающих под управлением Android 5.0 Lollipop

    11:571

    LG запатентовала смартфон, дисплей которого огибает корпус: Как и в случае со всеми остальными патентами, факт его регистрации вовсе не означает, что описанное устройство увидит свет

    11:2813

    Samsung Galaxy S8 все же представят на MWC 2017, но не раскроют все подробности: Издание The Korea Herald утверждает, что Samsung не договаривает, заявляя, что Galaxy S8 не появится на MWC 2017

    10:3113

    Мини-ПК Gigabyte EL-30 получил два порта Gigabit Ethernet: Gigabyte EL-30 может получить прописку в сетях предприятий

    10:161

    О дешевой рабочей силе Китая пора забывать : Мир перестал воспринимать Китай так, как раньше

    10:0233

    Робот Handle производства Boston Dynamics позаимствовал принцип перемещения у гироскутеров: Представители Boston Dynamics заявили, что данный ролик был предназначен для закрытой презентации

    09:4423

    Новая модель смартфона Samsung Galaxy J7 не получит экран Full HD: Смартфон Samsung Galaxy J7 2017 получит SoC Exynos 7870

    09:3027

    Xiaomi Mi6 может получить версию Snapdragon 835 с пониженными частотами работы: Это позволит устройству выйти без задержки

    09:2012

    Super Mario Run преодолела 78 млн загрузок, однако купили приложение менее 10% пользователей: Версия Super Mario Run для Android выйдет в марте

    09:115

    Facebook впечатляюще нарастила выручку и чистую прибыль: Финансовые показатели Facebook крайне положительны

    09:008

    Компания Tesla Motors сменила имя: Tesla Motors теперь называется просто Tesla

    08:3024

    Количество транзакций платёжного сервиса Apple Pay за год выросло в шесть раз: Сервисом Apple Pay пользуется втрое больше людей, чем год назад

    08:0013

    Смартфон Honor 8 Lite с SoC Kirin 655 и Android 7.0 будет стоить 270 евро: Смартфон Honor 8 Lite может стать отличным бюджетным камерофоном

    07:30

    Apple рассматривает правовые варианты для противостояния иммиграционному запрету президента США: Apple хочет юридически выступить против закона Трампа

    07:0029

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