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    12 февраля 2017

    На выпуск надувного светильника LuminAID с солнечной батареей уже собрано в четыре раза больше средств, чем было намечено: Степень надувного светильника LuminAID — IP67

    23:3018

    Еще один тест подтверждает данные о производительности процессора AMD Ryzen 7 1700X : Список соперников AMD Ryzen несколько отличается от списка в тесте, результаты которого были опубликованы немного раньше

    22:2345

    Стали известны частоты и цены процессоров AMD Ryzen: Продажи процессоров AMD Ryzen начнутся 2 марта

    20:4565

    Jolla продолжает работу над Sailfish OS. Представлена новая версия под названием Iijoki: В раннем доступе появилась Sailfish OS 2.1.0

    20:2012

    По прогнозу IDC, расходы на информационные технологии в ближайшие годы будут расти на 3,3% в год: Больше других на IT тратят компании, работающие в финансовой сфере

    16:591

    Появились новые сведения обо всех 17 моделях AMD Ryzen — в линейке будут и шестиядерные процессоры: Пять моделей относятся к процессорам Black Edition

    15:0237

    Проигрыватель 4K Ultra HD Blu-ray Sony UBP-X800 оценен в $300: Проигрыватель поддерживает и предыдущие форматы оптических носителей, включая DVD Video

    14:3340

    Senstone — носимый диктофон: Форма Senstone, по словам создателей устройства, напоминает форму звуковой волны

    14:1613

    Беспроводное зарядное устройство для iPhone 8 нужно будет докупать отдельно: Адаптер с разъемами 3,5 мм и Lightning с этого года также не будет находиться в коробке с новыми iPhone.

    14:1249

    Представлен смартфон Hisense A2, оснащенный двумя дисплеями: Пользователь может управлять контентом основного экрана, смахивая и нажимая на дисплей E Ink на обратной панели

    13:574

    Huawei за год рассчитывает увеличить прибыль на 100%: Huawei установила довольно амбициозную планку на этот год

    13:392

    Набор bots_alive наделяет робота-паука Hexbug Spider новыми возможностями: Смартфон и приложение позволяют роботу перемещаться автономно и обучаться

    13:263

    Компания Sony назвала цены и дату начала продаж телевизоров 4K HDR Ultra HD нового поколения: Особенностью старших моделей является наличие процессора изображений Sony 4K HDR Processor X1 Extreme

    12:4978

    Персональный помощник Bixby может быть создан на базе S Voice: Анонc Samsung Galaxy S8 ожидается в конце марта

    12:251

    AMD Ryzen 7 1700X сравнили с Intel Core i7-6900K и другими процессорами в тестах производительности: Процессор AMD Ryzen 7 1700X стоимостью $389 оказался быстрее процессора Intel Core i7-6900K стоимостью $1099 в пяти тестах из восьми

    11:4159

    Canon EOS 77D получит систему автоматической фокусировки Dual Pixel CMOS AF: Canon EOS 77D, скорее всего, дебютирует на выставке CP+ в конце февраля

    09:5511

    HMD Global возродит линейку смартфонов Nokia N-series?: HMD Global приписывают планы по возрождению смартфонов Nokia серии N

    08:5012

    Стали известны характеристики беззеркальной камеры Canon EOS M6: Canon EOS M6 получит датчик изображения разрешением 24,2 Мп

    08:3035

    Опубликованы изображения смартфона Huawei Nova Lite: Huawei Nova Lite получил дактилоскопический датчик

    07:50

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