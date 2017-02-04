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    4 февраля 2017

    Появились первые сведения об объективе Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD: Анонс объектива Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD ожидается в ближайшее время

    23:54

    Alibaba Group расширяет присутствие в Австралии и Новой Зеландии: Новая штаб-квартира Alibaba Group расположена в Мельбурне

    22:46

    Google продает подразделение Terra Bella, занимающееся спутниковыми изображениями: Покупателем Terra Bella названа компания Planet Labs

    21:5713

    Началось распространение обновления Android 7.0 Nougat для смартфонов HTC 10: В России обновление Android 7.0 Nougat для смартфонов HTC 10 уже доступно

    20:192

    Onkyo Granbeat DP-CMX1: аудиоплеер и смартфон с ЦАП и ОУ ESS Sabre, балансным выходом: Устройство Onkyo Granbeat DP-CMX1 получило разделтные платы для улучшенного питания и снижения шумов

    19:2291

    Разработка Firefox OS прекращена, разработчики уволены: Проект, который финансировала Mozilla, закрыт

    18:1828

    Появились фотографии смартфона LG G6, демонстрирующие его со всех сторон: Анонс устройства состоится в конце месяца на MWC 2017

    11:4333

    Объектив Sigma 85mm F1.4 Art оказался лучшим в тестах DxO: Объектив Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art выпускается в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    11:3913

    Продажи смартфонов Sony Xperia снизились на 33%: Компания в очередной раз снизила прогноз по продажам своих смартфонов за весь финансовый год

    11:3061

    Компания Apple хотела использовать процессоры Intel Kaby Lake в ноутбуках MacBook Pro: Процессоры Intel Kaby Lake появятся в обновленных моделях MacBook Pro, которые выйдут в нынешнем году

    11:2847

    Появились сведения о цене и дате начала продаж Samsung Galaxy S8: Предварительный анонс Samsung Galaxy S8 ожидается на мероприятии MWC 2017

    11:1528

    GoPro планирует выпуск камеры GoPro Hero 6 несмотря на большие убытки: Только в четвертом квартале было продано 2 млн камер GoPro

    11:075

    Аналитики Gartner назвали крупнейшего покупателя полупроводниковой продукции в 2016 году: Компании Samsung Electronics и Apple занимают ведущие места в списке потребителей полупроводниковой продукции шестой год подряд

    10:5217

    Планшет Samsung Galaxy Tab S3 в итоге может получить изогнутый дисплей: Samsung Galaxy Tab S3 может стать первым планшетом на рынке с изогнутым экраном

    08:0013

    Infineon Technologies незначительно нарастила выручку и прибыль: Infineon Technologies отчиталась за первый квартал 2017 финансового года

    07:30

    Годовая выручка Amazon составила 136 млрд долларов, что на 27% больше, чем годом ранее: Amazon отчиталась за 2016 год

    07:0010

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