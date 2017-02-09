  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 февраля 2017

    Беспроводные наушники Bang & Olufsen Beoplay H4 обеспечивают почти 20 часов автономной работы: Наушники Bang & Olufsen Beoplay H4 стоят 300 долларов

    18:5614

    Компания Renesas Electronics сменила график отчетности и снова отчиталась за 2016 год: Доход Renesas за год составил 4,16 млрд долларов

    18:45

    Gameband — первые умные часы для геймеров, которые позволят поиграть в хиты Atari 40-летней давности: Умные часы Gameband нацелены на игры

    18:337

    Появились подробности о системе охлаждения EVGA ICX: Анонс 3D-карт EVGA с новой системой охлаждения ожидается завтра

    18:008

    LG Display строит первую в мире фабрику 10G для выпуска панелей OLED: На фабрике будет установлено оборудование, изготовленное южнокорейской компанией YAS

    17:4244

    Планшет Samsung Galaxy TabPro S2 перейдёт на использование процессоров Intel Core i5: Samsung Galaxy TabPro S2 станет производительнее предшественника

    17:3611

    Компоновка рабочей станции ClearCube A6106SLW позаимствована у blade-серверов : Использование A6106SLW подразумевает подключение к рабочей станции нулевых клиентов

    16:371

    Twitter наращивает выручку, но всё ещё терпит значительные убытки: Компания Twitter остаётся убыточной

    15:375

    Планшет Handheld Algiz 8X рассчитан на достаточно суровые условия эксплуатации: При габаритах 225 x 147 x 24 мм планшет Handheld Algiz 8X весит 990 г

    15:292

    Процессоры AMD Ryzen будут ещё дешевле, чем считалось. За Ryzen R7 1800X будут просить 490 долларов: Новые данные о ценах Ryzen радуют ещё больше

    15:2468

    Началось строительство новой фабрики Toshiba, которая будет выпускать флэш-память с объемной компоновкой.: Как и в случае фабрики Fab 5, новое производство будет введено в строй в два этапа

    15:101

    Доход Japan Display в минувшем квартале оказался на 10,4% меньше, чем год назад: Операционная прибыль Japan Display а год уменьшилась на 5,1%

    14:48

    Microsoft не хочет, чтобы AMD выпускала драйвера с поддержкой CPU Ryzen для Windows 7: Официальные драйвера с поддержкой CPU Ryzen для Windows 7 всё-таки не будет

    14:3767

    Обновление Creators Update добавит в Windows 10 режим «картинка в картинке»: Windows 10 после обновления Creators Update обзаведётся множеством новых функций

    13:568

    Основой одноплатного компьютера DragonBoard 820c служит SoC Qualcomm Snapdragon 820: Цена одноплатного компьютера DragonBoard 820c пока неизвестна

    13:483

    Тестовое производство седана Tesla Model 3 начнется 20 февраля: Все автомобили, которые будут произведены на данной стадии, предназначаются для испытаний, они не попадут к конечному потребителю

    13:391

    Toshiba предложили 3,6 млрд долларов за пятую часть производства, выпускающего флэш-память: В Toshiba рассчитывают получить около 2,7 млрд долларов

    13:31

    Компания JDI показала прозрачный дисплей со светопропусканием 80%: Показанный четырехдюймовый прототип имеет разрешение 300 x 300 пикселей

    13:21

    Смартфон LG G6 не получит поддержку платёжной системы LG Pay, так как её запуск отложен на неопределённый срок: Платёжная система LG Pay появится ещё нескоро

    13:195

    Появилась расшифровка каталожных номеров процессоров AMD Ryzen : Каталожные номера CPU Ryzen уже можно расшифровать

    13:0312

    В мониторе NEC MultiSync EX341R используется 34-дюймовая вогнутая панель: Разрешение экрана NEC MultiSync EX341R — 3440 x 1440 пикселей

    12:465

    SSD Super Talent SuperCache (AIC34) достигает скорости чтения в 3 ГБ/с: SSD Super Talent SuperCache (AIC34) базируется на платформе Phison

    12:365

    Юбилейный смартфон iPhone X может стоить более $1000: Дисплей OLED будет стоить вдвое больше, чем ЖК-панели, которые применят в iPhone 7S

    12:3250

    Промышленные SSD SanDisk Skyhawk в зависимости от модели имеют значение DWPD от 0,5 до 1,7: SanDisk представила твердотельные накопители Skyhawk

    12:232

    Плата MSI Z270 Gaming Plus станет одной из младших моделей на чипсете Intel Z270: Игровой плату MSI Z270 Gaming Plus назовут только пользователи с одной видеокартой

    12:18

    За закрытыми дверьми на MWC 2017 ожидается показ смартфонов Samsung со сгибающимися дисплеями: На мероприятие пригласят определенные количество журналистов, партнеров и дистрибуторов

    11:475

    Intel выделяет 7 млрд долларов на фабрику Fab 42, которую первоначально планировалось запустить в 2013 году: На Fab 42 планируется освоить 7-нанометровое полупроводниковое производство

    11:3319

    Phonemax выпустит в Европе два защищенных смартфона S5 и S5C : Смартфоны Phonemax S5 и S5C будут характеризоваться степенью защиты от пыли и влаги IP68, а также довольно современными характеристиками

    11:32

    Corsair собирается выпустить свой первый компьютер : На сайте производителя для Corsair One уже отведена специальная страница

    11:1911

    Компания Supermicro установит в одном из наиболее энергетически эффективных вычислительных центров более 30 000 серверов MicroBlade: Серверы Supermicro MicroBlade устанавливаются по 14 или 18 в шасси 3U или 6U соответственно

    11:054

    Материнские платы MSI Z270 Tomahawk Arctic и B250M Mortar Arctic отличаются белым текстолитом: MSI Z270 Tomahawk Arctic предварительно оценена в $150

    10:457

    Xiaomi Mi Mix собрал самое большое количество положительных отзывов в AnTuTu: Все смартфоны в первой десятке получили рейтинг более 80%, тогда как средний результат в базе AnTuTu составляет около 60%

    10:3912

    Представлена компактная камера Casio Exilim EX-ZR1800: Камера Casio Exilim EX-ZR1800 предложена в золотистом, черном и бирюзовом цветах

    10:377

    Представлен логотип и утверждено название 5G : Утверждение спецификаций 5G планируется завершить в первой фазе в 2018 году

    10:167

    Смартфон Honor V9 со сдвоенной камерой будет представлен 21 февраля: Рекламировать смартфон будет китайский пловец, трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян

    09:561

    Хромбук Samsung Chromebook Plus может получить 16 ГБ оперативной памяти: Версия с 8 ГБ оперативной памяти у Samsung Chromebook Plus точно будет

    09:5023

    Проектор BenQ HT8050 с поддержкой разрешения 4K выйдет 24 февраля по цене $8000: Объектив BenQ HT8050 состоит из 14 элементов в шести группах

    09:394

    ZTE Quartz — первые умные часы производителя с ОС Android Wear : По неофициальным данным, часы получат модули 3G и Wi-Fi

    09:20

    Компания Vizio оштрафована на $2,2 млн за несанкционированный сбор пользовательских данных: Vizio не только собирала пользовательские данные, но и перепродавала их

    09:2010

    Android Nougat пока установлена лишь на 1,2% всех устройств с Android: Android 6.0 скоро станет самой распространённой версией ОС

    09:0011

    Amazon собрала треть всей выручки на рынке облачных сервисов в прошлом квартале: Рынок услуг облачной инфраструктуры вырос в полтора раза

    08:30

    Первые данные о ценах указывают на то, что процессоры AMD Ryzen R7 1800X, R7 1700X и R7 1700 будут стоить соответственно 600, 470 и 390 евро: CPU AMD Ryzen R7 1800X обойдётся в 600 евро

    08:0021

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X всё-таки получит SoC Snapdragon 625. Компания выпустит ограниченное издание, посвящённое Мику Хацунэ: Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X будет доступен в мятном цвете

    07:3010

    Представлена ОС Android Wear 2.0, которая будет доступна практически для всех существующих умных часов с предыдущей версией системы: ОС Android Wear 2.0 обзавелась поддержкой Android Pay

    07:0012

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018