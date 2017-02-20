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    20 февраля 2017

    Новая версия ОС Android может получить имя Oreo: Возможное имя новой версии Android — Oreo

    21:3446

    Процессоры Ryzen 7 1800X и Ryzen 7 1700X получат охладитель Wraith Max, а CPU Ryzen 7 1700 — Wraith Spire: Стало известно, какие кулеры получат старшие CPU Ryzen

    20:2821

    В нынешнем году Xiaomi сделает больший упор на среднебюджетные и дорогие смартфоны: Xiaomi сконцентрируется на более дорогих смартфонах

    20:1115

    Рыночная капитализация Samsung Group уменьшилась на 1,7 млрд долларов, но акции некоторых компаний, входящих в группу, выросли в цене: Samsung потеряла 1,7 млрд долларов капитализации

    19:5444

    MSI Aero ITX — мощные видеокарты Nvidia Pascal для компактных компьютерных систем: MSI Aero ITX - это восемь моделей на базе видеокарт GeForce GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 и GTX 1050 Ti, подходящие для установки в компактные корпуса

    14:0523

    LG поделилась подробностями о камерах смартфона LG G6 : Широкоугольный объектив позволит вместить в кадр больше, например, при фотографирование пейзажей

    13:558

    10-нанометровая SoC Samsung Exynos 9810 может опередить по производительности Snapdragon 835: Утверждается, что SoC Exynos 9810 будет опережать Snapdragon 835 в плане производительности и энергоэффективности

    13:3819

    Elephone предложила всем желающим поучаствовать в проекте коллективного финансирования смартфона Z1: Участники программы Elephone Z1 смогу

    13:34

    Смартфон Xiaomi Mi 5C с Android 7.1.1 замечен в базе данных Geekbench: SoC Pinecone должна быть представлена 28 февраля, существует вероятность, что Xiaomi Mi 5C также анонсируют в этот день

    13:275

    На выставке MWC 2017 компания Oppo может представить смартфон с пятикратным оптическим зумом: Oppo готовит смартфон с новой технологией камеры

    13:1035

    Пятый квартал подряд LG Display становится крупнейшим поставщиком телевизионных панелей 4К: Главный конкурент в лице Samsung Electronics занял второе место

    13:013

    Xiaomi представит однокристальную систему Pinecone 28 февраля: Ожидается, что первым смартфонов, в котором найдет применение Pinecone, станет Xiaomi Mi 5C

    12:528

    Несмотря на сокращение ассортимента, HTC всё-таки выпустит смартфон One X10: Смартфон HTC One X10 вскоре появится на рынке

    12:51

    SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon: Запуск была осуществлен со стартового комплекса 39А, откуда в свое время стартовала ракета с кораблем Apollo 11

    12:4836

    Модуль Linc для смартфона Moto Z наделяет его функциональностью рации: Модуль работает от собственного аккумулятора емкостью 1500 мА•ч

    12:377

    Xiaomi может отказаться от использования SoC MediaTek Helio X30 в своих смартфонах: Произведенная с использованием 10-нанометрового техпроцесса SoC Helio X30 может иметь не самые радужные перспективы

    12:128

    Несколько консолей Nintendo Switch были украдены за две недели до начала продаж: Пользователь hiphoptherobot подтвердил, что через два дня после публикации видеороликов он вернул консоль Nintendo

    11:403

    ТВ-приставка R-TV Box K99 оснащена шестиядерной SoC Rockchip RK3399: Медиаплеер R-TV Box K99 относительно недешев для своего оснащения

    11:1112

    Intel создала дрон, который принял участие в конкурсе НБА по броскам сверху : В итоге победителем конкурса стал другой человек, однако Аарон Гордон все равно вошел в историю

    10:365

    ChargeWrite — шариковая ручка, стилус, внешний аккумулятор и накопитель в одном корпусе: Заряжать встроенный аккумулятор можно от обычной розетке при помощи адаптера

    10:198

    Apple и Broadcom два года работают над технологией беспроводной зарядки для iPhone: Нововведение может не появиться в юбилейном iPhone 8

    09:4483

    SpaceX запустит космический корабль Red Dragon к Марсу на два года позже, чем планировала : Корабль SpaceX Red Dragon отправится к Марсу в 2020 году

    08:0073

    Акционеры Harman в целом поддержали сделку с Samsung: Акционеры Harman проголосовали за сделку с Samsung

    07:3025

    Конгресс США обеспокоен тем фактом, что Дональд Трамп продолжает использовать незащищённый смартфон Samsung Galaxy S3: Конгресс США может заставить Трампа сменить смартфон

    07:0071

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